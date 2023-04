Thêm một mỹ nhân Việt đóng bom tấn Hollywood, xuất hiện chưa đến 1 giây vẫn cực ngầu

Vừa qua, trailer đầu tiên của dự án tiền truyện John Wick - The Continental (tạm dịch: Khách Sạn Continental) đã khiến khán giả vô cùng thích thú với nhiều pha chiến đấu gay cấn. Trong đó, sự xuất hiện của một nữ diễn viên Việt Nam khiến không ít khán giả Việt ấn tượng.

Trong trailer đầu tiên của The Continental, nữ diễn viên Nhung Kate đã xuất hiện vô cùng chớp nhoáng, chưa đến 1 giây. Song, cô vẫn khiến khán giả thích thú vì có phân đoạn khá ngầu, đang cầm vũ khí để chiến đấu vô cùng nhiệt tình.



Theo chia sẻ trước đó của Nhung Kate, vai diễn của cô trong tiền truyện John Wick tên Yến, giữ vai trò khá quan trọng và không phải là nhân vật chính diện. Để góp mặt trong dự án hoành tráng này, Nhung Kate đã trải qua 3 năm kiên trì chờ đợi, ban đầu suýt tham gia một dự án phim của đạo diễn Oliver Stone nhưng dự án đã bị huỷ bỏ. Về sau nhờ giữ liên lạc với vị quản lý đã "móc nối" cô với phim mà cô có cơ hội thử sức, thành công tham gia The Continental.

"Người quản lý rất nhiệt tình, lúc nào cũng thúc đẩy tôi phát triển bản thân. Sau 3 năm, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng ekip phim The Continental, tiền truyện của phim John Wick, hứng thú với hồ sơ của tôi và những video tôi thực hiện để giới thiệu bản thân.



Sau vài ngày, tôi thực hiện phần 'audition' (bài thi tuyển chọn) của mình. Một tuần sau đó, tôi nhận được thông tin họ muốn chọn tôi cho vai diễn đó", Nhung Kate từng chia sẻ.

Nhung Kate sinh năm 1989, từng được xem là một trong những "nữ cường" thế hệ mới của màn ảnh Việt. Cô đóng khá ít phim, ghi điểm qua các tác phẩm như Đoạt Hồn, Bí Mật Tam Giác Vàng, Cô Hầu Gái... Cô nổi tiếng có mối quan hệ lâu năm với Johnny Trí Nguyễn, và anh cũng đã hỗ trợ, theo sát cô trong quá trình tập luyện cho vai diễn trong The Continental.



Là dự án tách ra từ loạt phim ăn khách John Wick do Keanu Reeves đóng chính, The Continental khám phá nguồn gốc của "khách sạn sát thủ" lâu đời, nổi tiếng cùng tên. Nội dung được kể qua góc nhìn của nhân vật Winston Scott (Colin Woodell), người sống ở New York vào thập niên 70. Winston lập mưu chiếm lấy khách sạn bí ẩn của thế giới ngầm, cũng như đối diện với quá khứ đen tối của anh. Phim gồm 3 tập, tái hiện 3 đêm đầy kịch tính của câu chuyện.

