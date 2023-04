Nữ chính thừa thãi nhất màn ảnh hiện tại: Phiền phức khiến khán giả phát bực, xinh xắn diện đồ đẹp cũng chẳng ăn thua

Bên cạnh Lee Ji Ah, bộ phim Pandora: Phía Dưới Thiên Đường còn có một nữ chính nữa là Jang Hee Jin, người vào vai Go Hae Soo. Hae Soo và Hong Tae Ra (Lee Ji Ah) vốn là bạn thân cho đến một ngày Hae Soo phát hiện ra 15 năm trước, Hong Tae Ra là một sát thủ đã giết chết cha mình. Tuy nhiên sự thật thì không hề đơn giản như thế, còn nhiều bí ẩn đằng sau cái chết của cha Hae Soo và Tae Ra cũng chỉ là nạn nhân bị điều khiển cuộc đời.



Jang Hee Jin và Lee Ji Ah

So với một Hong Tae Ra mất trí, bị điều khiển cuộc đời, nhân vật Go Hae Soo được xây dựng với hình tượng hoàn hảo hơn nhiều. Cô là phát thanh viên của kênh truyền hình YBC, rất nổi tiếng và được nhiều người yêu mến. Bố cô chính là cố tổng thống thứ 25 của Hàn Quốc. Bố mẹ chồng có tầm ảnh hưởng, chồng thì vô cùng tài giỏi, quyền lực. Điều duy nhất khiến Hae Soo trăn trở là cái chết bí ẩn của cha mình. Hung thủ vẫn chưa bị bắt khiến cô cảm thấy cuộc sống hoàn hảo của mình luôn bị đe dọa.

Vào vai Hae Soo, nữ diễn viên Jang Hee Jin được khen ngợi rất nhiều về diễn xuất và tạo hình. Xinh đẹp, sanh chảnh, váy áo ấn tượng, diễn xuất linh hoạt, Jang Hee Jin thậm chí còn nổi bật hơn cả Lee Ji Ah. Đáng tiếc nhân vật của cô lại bị khán giả chê bai rất nhiều. Trong hành trình cứu lấy cuộc đời của Hong Tae Ra, Hae Soo xuất hiện một cách đầy phiền phức. Cô không tự giải quyết được vấn đề của mình, là chuyện tìm hiểu về cái chết của cha, càng chẳng giúp ích gì được cho Tae Ra. Thậm chí khán giả còn cho rằng nhân vật này chỉ biết tạo ra rắc rối, phiền phức tới mức thừa thãi trong tổng thể bộ phim.

Bình luận của khán giả: - Không biết phải nói gì nhưng ngoài Hae Soo ra, toàn bộ bộ phim đều thú vị. - Hae Soo chỉ là một nhân vật tệ hại và cô ấy cũng đang lôi kéo cả Tae Ra vào sự tệ hại của mình, điều này thật ngu ngốc. - Tôi thích phim nhưng tôi quá mệt mỏi với Hae Soo, cô ấy thật phiền phức. - Tôi thực sự hy vọng rằng tôi không phải xem Hae Soo nữa cho đến tập cuối cùng! Cô ấy phiền phức đến nỗi tôi thực sự cảm thấy bực bội! Vai trò của cô ấy không có giá trị gì trong cốt truyện, nhưng cô ấy vẫn ở đó để làm phiền chúng tôi. Nguồn: Mydramalist

Về nữ diễn viên Jang Hee Jin, cô sinh năm 1983, nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, rất chuẩn gu người Hàn. Cô làm nghề đến nay đã tròn 20 năm nhưng sự nghiệp lại khá bình lặng, không có nhiều vai diễn nổi bật. Dù không thực sự nổi tiếng nhưng phải thừa nhận năng lực vượt trội của Hee Jin. Cô có khả năng nhập vai rất tốt, thể hiện được nhiều dạng vai khác nhau, không bị một màu, nhạt nhòa. Những bộ phim nổi tiếng mà cô từng góp mặt phải kể đến như Myung-wol the Spy, Big, Thrice Married Woman, Flower of Evil, The Red Sleeve,...

Nguồn ảnh: tvN