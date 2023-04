Xuất hiện phim Việt khiến khán giả nổi da gà vì màn cãi nhau của mẹ chồng - nàng dâu nhà tài phiệt

Sau Mặt trời mùa đông và Gia đình mình vui bất thình lình, phim Việt lại chứng kiến cuộc đổ bộ của dự án mới mang tên Hoa Vương. Đây là bộ phim xoay quanh cuộc sống của gia đình tài phiệt với những tranh đấu gay gắt để giành cho được quyền thừa kế và số gia sản khổng lồ.

Trong trailer vừa được ekip sản xuất hé lộ, nhân vật Anh Thư (người mẫu Anh Thư) và bà Trà My (Hồng Ánh) đã có những cuộc đấu khẩu khá căng thẳng. Dù 2 nhân vật đang sống trong gia đình tài phiệt nhưng chẳng có vẻ gì là họ nể nang hay xem trọng nhau.

Hồng Ánh và Anh Thư trong phim mới. Ảnh: ĐPCC

2 diễn viên sẽ vào vai mẹ chồng - nàng dâu nhà tài phiệt. Ảnh: ĐPCC

Anh Thư là một người phụ nữ tuổi 40, quyết tâm phải nhanh chóng khẳng định vị trí của mình và khao khát thành công bằng mọi giá. Cô bất chấp tất cả mọi thứ để đạt được điều mình muốn, không bao giờ để cho ai coi thường và chà đạp mình.

Sau đó, Anh Thư thành công trong việc tiếp cận giám đốc giàu có Hải Đăng (Ngọc Quỳnh) rồi trở thành vợ anh. Lúc này, cô phải đối mặt với Trà My - mẹ kế nhiều thủ đoạn, lắm tham vọng của Hải Đăng. Vì muốn giành gia sản cho con trai của mình, Trà My chẳng ngại ngần tính kế. Khi vừa mới tiếp xúc với Anh Thư, Trà My đã phát hiện ra cô con dâu này không phải dạng vừa.

Anh Thư đóng vai người phụ nữ cực kỳ tham vọng. Ảnh: ĐPCC

Vì muốn có cuộc sống giàu sang mà Anh Thư mới tiếp cận chàng giám đốc Hải Đăng. Ảnh: ĐPCC

Bản chất Trà My cũng là một con sói tham vọng chẳng khác gì Anh Thư. Trước mặt con dâu, Trà My thản nhiên nói: "Một con sói dễ dàng nhận ra đồng loại của mình giữa bầy chó nhà. Cho nên chúng ta hiểu tiếng nói của nhau".

Vì đam mê tiền tài quyền lực, Trà My đã dốc toàn bộ tâm huyết để tranh quyền thừa kế cho con trai của mình: "Tôi đã chịu đựng hôn nhân này suốt 30 năm, sao có thể bỏ cuộc. Tôi đã đẻ con trai ra không phải để thua thiệt, phải giành tài sản này cho nó". Đáp lại, Anh Thư cũng sẵn sàng "chiến" tới cùng, cô khiến khán giả hoang mang khi tỏ ra chẳng hề ngán mẹ chồng. Ẩn sau bề ngoài sang trọng, đẹp đẽ, hai người phụ nữ đấu đá nhau vì tham vọng của riêng mình và những bí mật nào của họ sẽ bị phơi bày?

Hồng Ánh đóng vai Trà My. Ảnh: ĐPCC

Kết hôn với người chồng giàu có nhiều năm, Trà My quyết tranh giành gia sản cho con trai. Ảnh: ĐPCC

Trà My và Anh Thư trong Hoa Vương là hai vai diễn gai góc, mưu mô, thậm chí là phản diện hiếm hoi của 2 người đẹp màn ảnh: Hồng Ánh và Anh Thư trong suốt hai thập niên trên màn ảnh truyền hình Việt.

Đặc biệt, Trà My trong Hoa Vương là vai diễn truyền hình mới nhất của Hồng Ánh sau thành công của bộ phim gia đình Việt "gây sốt" màn ảnh Cây Táo Nở Hoa. Khác biệt so với hình ảnh chị Hạnh lam lũ, trong Hoa Vương, Hồng Ánh biến hóa thành người phụ nữ bên ngoài sang trọng quý phái bên trong đầy mưu tính. Phim cũng đánh dấu lần hợp tác tiếp theo của Hồng Ánh và 2 diễn viên gạo cội của gia đình nhà Táo: NSND Lan Hương và NSƯT Quốc Trọng.