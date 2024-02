Thêm một BST đáng thất vọng của Dior và sự nhất quán tới nhàm chán của Maria Grazia Chiuri

Đến hẹn lại lên, Paris lại sáng đèn và tất bật với những show thời trang của các nhà mốt xa xỉ. Luôn là cái tên được mong đợi (xem có sự đột phá không) mỗi mùa fashion week, BST Dior Thu/Đông 2024 chính là lời tuyên bố mạnh mẽ của Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri với giới mộ điệu: Nếu muốn tìm kiếm sự mới mẻ, mời đi sang xem đồ của Maison khác!

Video highlight BST Fall/ Winter 2024 của Dior

Công bằng mà nói, nhìn vào doanh thu tăng dần đều qua từng năm của Dior, Maria Grazia Chiuri vẫn đang làm tốt việc của mình trong việc cho ra đời những mẫu thiết kế dễ mặc (wearable) và dễ bán. Sự bền bỉ và nhất quán trong phong cách thiết kế của nữ NTK chính là điều khiến bà giữ chân được tệp khách trung thành của mình (trong đó chiếm phần lớn nhất là thị trường châu Á lắm tiền nhiều của). Tuy nhiên, chính sự nhất quán đó lại là "con dao hai lưỡi" đối với giá trị di sản của nhà mốt nước Pháp.

Cách tiếp cận của Maria Grazia Chiuri thực sự thiếu đi sự mới mẻ và đột phá, khiến cho bộ sưu tập trở nên lặp lại và dễ đoán

BST Thu/Đông 2024 của Dior: Tái hiện sự loanh quanh và luẩn quẩn

Sự nhất quán nhàm chán của Maria Grazia Chiuri có thể thấy trong cách bà sử dụng bảng màu. Nói Dior dưới thời đại của bà một màu thì quả là quá lời, có lẽ từ đúng nhất phải dùng là "một bảng 3 màu". Trong 4 BST được ra mắt gần đây (bao gồm cả ready-to-wear và Haute Couture), những màu sắc đen - trắng - beige luôn chiếm phần lớn.

Khi mà các thương hiệu xa xỉ không ngần ngại thử sức mình với các gam màu nổi bật: đỏ, xanh lá,... Dior của Maria Grazia Chiuri dường như đang loanh quanh và luẩn quẩn xung quanh vùng an toàn những gam màu giống nhau qua mỗi mùa. Bên cạnh câu chuyện bảng màu, cách xử lý chất liệu hay đầu tư vào kiểu dáng của từng thiết kế cũng chưa khiến người xem phải "wow". Mọi thứ đều na ná, nhạt nhoà, thiếu điểm nhấn. Nhìn về thực tại nhàm chán của Dior chỉ khiến các tín đồ hoài niệm về quá khứ lẫy lừng của nhà mốt.

Nếu không có sự thay đổi về không gian trình diễn, thật khó để phân biệt đây là hai BST khác nhau của Dior

Những tông màu đen, trắng, be luôn chiếm đa số trong các BST do Maria Grazia Chiuri thiết kế

Sự tri ân thiếu sáng tạo

Sự nhất quán trong phong cách sáng tạo của Maria Grazia Chiuri lại một lần nữa đi vào lối mòn khi bà quyết định in dòng chữ "Miss Dior" lên vải và áp dụng motif đó cho 12 look thuộc BST Thu/Đông 2024. Dẫu biết rằng đây là cách bà tri ân tới NTK Marc Bohan, Giám đốc sáng tạo của Dior trong gia đoạn 1960 - 1986, người đã khai sinh ra dòng sản phẩm ready-to-wear Miss Dior của nhà mốt nước Pháp.

Tuy nhiên, rất nhiều người cho rằng, việc in dòng chữ "Miss Dior" lên vải để đưa vào các thiết kế khác nhau là một quyết định tương đối... lười biếng với cương vị Giám đốc sáng tạo của một trong những nhà mốt di sản của nước Pháp. Thậm chí, chi tiết này có thể coi là nét chấm phá thừa thãi trên các mẫu thiết kế.

Dòng chữ "Miss Dior" lấy cảm hứng từ logo vẽ tay của buổi ra mắt Miss Dior 1967 được Maria Grazia Chiuri in đồng loạt lên các trang phục khác nhau. Quả là "đột phá" quá!

Nhìn chung, Dior Fall/Winter 2024 chính là bức tranh tổng thể về Dior dưới "triều đại" của Maria Grazia Chiuri: lặp lại, dễ đoán, tinh giản và có thể sản xuất hàng loạt. Giống như cách mà nữ NTK nói về những sáng tạo của mình: "It's really easy to wear" (Rất dễ mặc).

Sau những thiết kế basic mang tông màu trắng - đen - beige,...

.. bộ sưu tập sau đó mở rộng ra với chất liệu denim, hoạ tiết da báo và cả chất liệu tweed kẻ caro nhưng vẫn chưa đủ để chiếm thêm thiện cảm của giới mộ điệu

Nhận xét của giới mộ điệu về BST Thu/Đông 2024 của Dior:

- Lười biếng, nhàm chán và lặp lại.

- Với nguồn lực của Dior, Maria Grazia Chiuri có thể tạo nên lịch sử ở mỗi show diễn của mình, nhưng thay vào đó chúng ta lại có những BST na ná nhau mỗi mùa, thật đáng thất vọng!

- Mặc dù sự kỳ vọng của tôi dành cho Dior rất thấp, thương hiệu vẫn thành công trong việc khiến tôi thất vọng qua mỗi BST.

- Dòng chữ Miss Dior in trên quần áo... "Đột phá" thật đấy!

Nguồn: B&F Studio