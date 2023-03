Thêm một bộ phim siêu anh hùng có nguy cơ thua lỗ

Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần đang nối dài phong độ tệ hại của dòng phim siêu anh hùng khi chỉ đạt doanh thu khiêm tốn sau tuần đầu ra rạp, thậm chí có nguy cơ lỗ vốn. Với kịch bản mỏng, lặp lại mô-típ gia đình siêu anh hùng nhàm chán, cộng thêm quá trình cải tổ đang diễn ra trong hãng DC, không khó hiểu khi phim bị giới phê bình chê bai còn khán giả thì quay lưng.

Poster Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần. Ảnh: DC

Theo tờ Rolling Stone, hãng DC đã chi 125 triệu USD để sản xuất phim, chi phí quảng bá chưa được tiết lộ. Thông thường để đạt mức hoàn vốn, một bộ phim cần kiếm được ít nhất 2,5 lần chi phí sản xuất, tức Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần phải kiếm được ít nhất 450 triệu USD mới sinh lời.

Lý thuyết là vậy, còn theo số liệu từ chuyên trang thống kê phòng vé - Exhibitor Relations, doanh thu toàn cầu trong tuần công chiếu của Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần đạt 30,5 triệu USD, đứng đầu thị trường Bắc Mỹ nhưng giảm sút khi so với phần một thu về 54 triệu USD. Trên thị trường quốc tế, phim thu về 65 triệu USD, một con số không mấy khả quan.

Ở Việt Nam, với doanh thu 10,6 tỷ đồng, Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần chỉ đang ở thế ngang cơ với Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy của đạo diễn Võ Thanh Hòa và chỉ nhỉnh hơn bộ phim không mấy tiếng tăm ra mắt cùng thời điểm là Vong Hồn Rước Lễ - phim kinh dị đến từ Tây Ban Nha thu về 2,5 tỷ đồng sau tuần công chiếu.

Ra mắt trong thời điểm không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhưng Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần đang đứng trước nguy cơ gia nhập “biệt đội báo thủ” của nhà DC gồm Suicide Squad (2016), Justice League (2017) và Black Adam (2022). Nhìn sang đối thủ Marvel, tình hình cũng không khả quan hơn khi chuỗi Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, Ant-man and The Wasp: Quantumania đều bị chê tới tấp và đạt mức doanh thu dưới mức kỳ vọng.

Shazam vốn không phải là cái tên có sức hút phòng vé khi đặt cạnh những Batman, Superman hay Wonder Woman. Phần phim đầu thành công bất ngờ nhờ vào kịch bản chắc tay và có lợi thế là lần đầu nhân vật Shazam xuất hiện trên màn ảnh rộng, gây được sự tò mò cho khán giả. Sang phần hai, khi yếu tố bất ngờ đã không còn cùng phần kịch bản thiếu sáng tạo, không tạo được hiệu ứng truyền miệng, thương hiệu Shazam ngay lập tức trở về mặt đất.

Các chuyên trang quốc tế cũng không đánh giá cao Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần. Tờ The Hollywood Reporter chấm phim 50 điểm trên Metacritics kèm nhận xét: " Mảng miếng hài hước dễ đoán, mô-típ phản diện tuy màu mè nhưng rập khuôn, dường như mọi tinh tuý của Shazam đã dồn hết vào phần một. Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần giống đứa trẻ đã đánh mất nét đáng yêu". Hầu hết tờ báo lớn cùng chung nhận định phim chỉ đạt chỉ tiêu giải trí, còn lại không có gì đặc sắc.

Vấn đề của Shazam cũng là vấn đề chung dòng phim siêu anh hùng hiện nay. Cái mác “siêu anh hùng” đã không còn là sự đảm bảo doanh thu. Nội dung dòng phim này đã đi đến giai đoạn rập khuôn, lặp đi lặp lại năm này qua năm khác khiến khán giả không còn mặn mà, thậm chí là bất mãn. Những con số phòng vé đáng báo động đã phản ánh điều đó.

Gia đình Shazam! Với người tiên phong Zachary Levi. Ảnh: DC