Loạt Easter Egg tràn ngập Shazam! 2: Từ Mẹ Rồng, Harry Potter đến Annabelle đều bị "trưng dụng"

Không chỉ lồng ghép vũ trụ DC, phần 2 của Shazam! còn nhắc đến một loạt bom tấn khác của Warner Bros. và nhiều hơn thế đấy!

Hai phiên bản Annabelle

Không chỉ một mà có tận 2 phiên bản búp bê ma ám Annabelle góp mặt trong bom tấn mới của David F. Sandberg. Khi Shazam! đến văn phòng khoa nhi để xin trị liệu tâm lý, góc quay đã lia ra khu vực giải trí và cho thấy Annabelle bản phim và Annabelle (mô phỏng) bản thật ngồi đó.

Chiếc áo The Goonies

Khi gia đình Shazam! cùng nhau đi ngăn chặn thảm hoạ sập cầu ở đầu phim, một thành viên đã được bắt gặp mặc chiếc áo có in logo bộ phim The Goonies. Đây là bộ phim nổi tiếng kể về hội các nhóc tì tinh nghịch phiêu lưu, trong đó có ngôi sao gốc Á vừa thắng giải Oscar 2023 Quan Kế Huy.

Liên minh Công lý

Như thường lệ, Liên minh Công lý tiếp tục được nhắc đến trong một dự án phim DC. Ở đây Shazam! Fury of the Gods, Shazam! đã so sánh bản thân với các siêu anh hùng như Superman, Batman và Aquaman, cho rằng bản thân không bằng họ. Ngoài ra, ở cảnh phim bị cầm tù, Freddie Freeman đã so sánh phù thuỷ Shazam với Batman, cụ thể là ở chất giọng ông trầm giống nhau.

Fast & Furious và “gia đình”

Để chấm dứt cuộc chiến trong phần phim lần này, Shazam! đã có kế hoạch hẹn chị cả trong nhóm con gái thần Atlas - Hespera ra ngoài để thương lượng. Để “doạ” Hespera, Shazam! bảo rằng anh đã xem qua toàn bộ loạt phim Fast & Furious và rút ra được sức mạnh gia đình là tất cả.

Shazam! phiên bản thập niên 70

Khi Shazam! đang chiến đấu chống lại Kalypso, nhiều người dân ở đó đã bắt gặp và cổ vũ anh. Một trong số những người đó được thủ vai bởi Michael Gray - nam diễn viên từng vào vai Billy Batson trong loạt phim truyền hình Shazam thập niên 70. Người này mặc đúng trang phục cũ trong phim và la lên rằng “Cố lên, Captain Marvel” - tên gốc của Shazam!.

Vùng đất thần tiên

Căn cứ bí ẩn của gia đình Shazam! có một khu vực gồm vô số những cánh cửa dẫn đến vô số địa điểm. Một trong các cánh cửa dẫn đến Vùng đất thần tiên, hay Grimmworld trong truyện tranh gốc. Đây là nơi sinh sống của nhiều sinh vật thần thoại như kỳ lân, khổng lồ 1 mắt, nhân ngưu…

Mẹ Rồng

Cũng trong trận chiến với Kalypso, Shazam! đã gây bất ngờ khi gọi ả bằng cái tên Khaleesi. Đây là tên ban đầu của Daenerys Targaryen trong loạt phim Trò Chơi Vương Quyền. Lý do Shazam! thốt lên cái tên này là vì khi ấy Kalypso đang cưỡi trên lưng con rồng Ladon canh giữ Cây Đời trong thần thoại Hy Lạp.

Harry Potter

Vì là bộ phim liên quan đến phù thuỷ nên Shazam! Fury of the Gods cũng có nhiều chi tiết tri ân Harry Potter. Cũng trong cảnh bị bắt giữ, Freddy Freeman đã so sánh phù thuỷ Shazam với bác Hagrid do có bộ râu rậm rạp. Sau đó cậu còn la lớn “Bác là phù thuỷ, là phù thuỷ đấy!”, như mô phỏng lại câu nói kinh điển của Hagrid trong lần đầu tiên gặp Harry Potter trong phần 1.

Ngoài ra, khu thư viện ma thuật bí ẩn trong căn cứ gia đình Shazam! với những quyển sách biết bay, hay cây bút tự viết đều gợi nhớ nhiều đến không khí của trường Hogwarts.

Wonder Woman cứu nguy

Đây chắc chắn là Easter Egg hoành tráng và bất ngờ nhất trong Shazam! Fury of the Gods. Ở cuối phim, Wonder Woman đã xuất hiện, dùng thân thế một vị thần của mình để cứu mạng Shazam!. Thế nhưng buồn cười hơn cả, Diana còn là “người tình trong mộng” của anh chàng, đến mức anh từng mơ thấy mình hẹn hò với cô tại Paris trước khi bị phù thuỷ Shazam “phá đám”.

Shazam! Fury of the Gods đang chiếu tại rạp.