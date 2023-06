The Weeknd giải thích "cảnh nóng" gây tranh cãi trong The Idol: "Tôi vào vai kẻ thất bại"

Trong buổi phỏng vấn với GQ, The Weeknd đã nhắc tới những tranh cãi của khán giả xung quanh "cảnh nóng" kinh hoàng giữa anh với nhân vật của Lily-Rose Depp trong tập hai của bộ phim tai tiếng hiện nay The Idol. Theo đó, nam ca sĩ khẳng định sự "ghê tởm" của khán giả là hợp lý bởi đây cũng là chủ đích mà nhà sản xuất và đạo diễn hướng đến.

"Chẳng có gì quyến rũ về cảnh phim này cả", siêu sao Blinding Lights chia sẻ, "Bạn sẽ cảm thấy khó chịu, ghê tởm hoặc xấu hổ cho những nhân vật này. Bởi vì anh chàng này (nhân vật Tedros do The Weeknd thủ vai) đang vượt quá tầm kiểm soát của bản thân. Đây là tình huống mà anh ta không nên có mặt".

(Ảnh: HBO)

Theo lời The Weeknd, "cảnh nóng" có phần thô thiển trong The Idol được chủ đích gây tranh cãi để thể hiện sự toan tính của nhân vật Tedros khi kiểm soát nữ chính Jocelyn. "Anh ta cần làm điều đó hoặc anh ta chẳng có gì cả và trở về là kẻ thảm hại. Jocelyn là điểm số lớn nhất mà anh ta từng có. Anh ta giống như một kẻ thất bại vậy", The Weeknd tiếp tục giải thích về nhân vật của mình.



Mặc dù vậy, khán giả vẫn tỏ ra vô cùng thất vọng được bộ phim gây tranh cãi lần này của đạo diễn Sam Levinson và The Weeknd. Thậm chí, nhiều người hâm mộ đã quyết định "quay lưng" và tẩy chay ngôi sao nhạc pop sau bộ phim tai tiếng này.