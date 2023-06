Fan quay lưng với The Weeknd sau cảnh nóng kinh hoàng trong The Idol

Đoạn phim được đề cập cho thấy The Weeknd (tên thật là Abel Tesfaye) đã nói những từ cực kỳ khiếm nhã với một người phụ nữ. Cảnh nóng này đã được xếp hạng X. Trước đó, bộ phim đã được mô tả là "ảo mộng cưỡng hiếp", thậm chí còn phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích hơn những gì nó đã có ngay khi cảnh nóng bạo liệt và kinh hoàng này được phát sóng.

(Ảnh: Flipboard)

"Tôi sẽ không bao giờ nhìn The Weeknd như vậy nữa sau The Idol này" - một người xem đã viết trong khi một người khác bày tỏ sự bất bình hơn với câu chia sẻ: "The Weeknd đúng là một tên biến thái".

Một người khác thậm chí nói rằng mình đã "mất sự tôn trọng" đối với ca sĩ "Blinding Lights". Một người khác nữa viết: "Tôi không ngờ Abel lại được xếp hạng X như vậy".

Ngoài The Weeknd, bộ phim có sự tham gia của Lily-Rose Depp và là sản phẩm của người sáng tạo "Euphoria" Sam Levinson, đã bị cho là "tệ một cách hài hước". Tuy nhiên, Lily-Rose Depp vẫn giữ thái độ tích cực kể từ khi phim ra mắt tại Liên hoan phim Cannes dù bị chỉ trích vì khoe quá nhiều phần cơ thể nhạy cảm.

"Tôi rất yêu Abel" - Depp nói về bạn diễn của cô - "Anh ấy có thể hóa thân vào vai diễn này theo cách mà rất khó ai có thể làm được".