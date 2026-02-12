Thẻ VietinBank JCB có gì thu hút giới trẻ?

JCB (Japan Credit Bureau) là thương hiệu thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản, hiện được chấp nhận rộng rãi tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, JCB hợp tác với nhiều ngân hàng để phát hành thẻ đồng thương hiệu, mang lại giải pháp chi tiêu tiện lợi cho khách hàng trong nước và quốc tế. Dấu hiệu nhận biết đặc trưng là logo "JCB" in trên góc phải của thẻ vật lý.

Thẻ JCB không chỉ hỗ trợ thanh toán qua POS, rút tiền mặt và mua sắm trực tuyến, mà còn mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn như: giảm giá vé máy bay, miễn phí wifi tại Nhật, miễn phí vào cổng một số điểm du lịch, ưu đãi nhà hàng, khách sạn, giải trí tại các quốc gia chấp nhận thẻ.

Tại thị trường Việt Nam, thẻ JCB được phát hành dưới ba loại chính, phù hợp với nhu cầu và thói quen chi tiêu khác nhau, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ trả trước và thẻ ghi nợ.

Tận hưởng hàng ngàn ưu đãi với thẻ tín dụng VietinBank JCB

Thẻ tín dụng quốc tế VietinBank JCB là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng yêu thích phong cách sống hiện đại, thích di chuyển và mong muốn trải nghiệm tiện ích tài chính toàn cầu. Đây là dòng thẻ tín dụng quốc tế cao cấp do VietinBank phát hành phối hợp cùng tổ chức thẻ JCB (Nhật Bản), mang đến hàng loạt chương trình khuyến mãi xuyên suốt năm từ VietinBank và JCB dành cho khách hàng.

Từ nay đến 20/03/2026, khách hàng sẽ nhận được lì xì trị giá 666.666 VND khi thực hiện chi tiêu tích lũy tối thiểu từ 20.260.000 VND bằng thẻ tín dụng quốc tế VietinBank JCB. Chương trình áp dụng cho các dòng thẻ VietinBank JCB Ultimate Vietnam Airlines, thẻ VietinBank JCB Ultimate SaviY, và thẻ VietinBank JCB Platinum.

Ngoài ra, từ nay đến 14/05/2026, chủ thẻ VietinBank JCB Ultimate SaviY phát hành mới hoặc ngủ đông sẽ có cơ hội nhận hoàn tiền tới 500.000 VND khi thoả mãn điều kiện chương trình. Với phân khúc khách hàng ưu tiên, mức hoàn tiền lên đến 1.000.000 VND.

Chủ thẻ tín dụng quốc tế VietinBank JCB được miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu khi kích hoạt và chi tiêu đủ điều kiện. Sở hữu thẻ tín dụng quốc tế VietinBank JCB, khách hàng có thể linh hoạt chi tiêu với hạn mức tín dụng cao, được miễn lãi tối đa 55 ngày, hỗ trợ trả góp 0% cho mọi giao dịch từ 1 triệu đồng, và có thể tham gia ưu đãi hệ thống điểm thưởng, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản.

Đặc biệt, chủ thẻ dễ dàng rút tiền mặt với hạn mức linh hoạt và chi phí ưu đãi. Tổng hạn mức ứng tiền mặt có thể lên tới 50% hạn mức khả dụng của thẻ, giúp người dùng linh hoạt xoay vòng vốn khi cần thiết. Cụ thể:

- Rút tiền tại quầy giao dịch VietinBank với mức phí chỉ 2%, hoặc qua hệ thống ATM trong nước với hạn mức lên đến 10 triệu đồng mỗi lần và 100 triệu đồng mỗi ngày.

- Khi ở nước ngoài, thẻ vẫn cho phép rút tối đa 30 triệu đồng/ngày, đảm bảo chủ động tài chính trong mọi hành trình.

- Hơn nữa, hệ thống còn hỗ trợ rút tối đa 10 triệu đồng vào khung giờ khuya, phù hợp với nhu cầu khẩn cấp ngoài giờ hành chính.

Bên cạnh đó, thẻ được tích hợp công nghệ chip bảo mật hiện đại, thanh toán không tiếp xúc (contactless) cùng tính năng kiểm soát thẻ toàn diện qua VietinBank iPay, giúp người dùng chủ động bảo vệ tài chính cá nhân mọi lúc, mọi nơi. Đây là sản phẩm hoàn hảo dành cho những ai đang tìm kiếm sự tiện lợi, an toàn và phong cách sống đẳng cấp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 1900 558 868 hoặc đến trực tiếp các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc.