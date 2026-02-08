Sốc: hàng triệu Séc Du Lịch Xanh đổ bộ, MobiFone cùng Du Lịch Việt mở đường cho hội cuồng xê dịch

Sự kiện này không chỉ thắt chặt mối quan hệ giữa hai thương hiệu hàng đầu mà còn mở ra một hệ sinh thái quà tặng đột phá mang tên "Séc Du Lịch Xanh", hứa hẹn thay đổi cách người trẻ tận hưởng những chuyến đi.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược MobiFone – Du Lịch Việt

Sự kiện vinh dự có sự hiện diện và chứng kiến của Bà Nguyễn Thị Khánh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, cùng các đối tác chiến lược và đội ngũ quản lý cấp cao của hai đơn vị. Sự góp mặt của đại diện Hiệp hội Du lịch thành phố là bảo chứng cho uy tín và tầm nhìn của dự án trong việc mang lại những giá trị thực chất cho người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Khánh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM

Cú bắt tay nâng tầm trải nghiệm lữ hành số

Trong nhịp sống hiện đại, du lịch không chỉ là đi lại mà còn là cách để tái tạo năng lượng và khám phá bản thân. Thấu hiểu điều đó, MobiFone và Du Lịch Việt đã cùng nhau kiến tạo một liên minh giữa Viễn thông và Lữ hành, nơi công nghệ đóng vai trò kết nối còn dịch vụ du lịch mang đến sự tinh hoa.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện hai đơn vị nhấn mạnh: Đây không chỉ là một chương trình ưu đãi ngắn hạn, mà là chiến lược dài hạn nhằm cá nhân hóa đặc quyền cho khách hàng. Thông qua "Séc Du Lịch Xanh", mỗi thuê bao MobiFone giờ đây sở hữu một "trợ lý tài chính" đắc lực, sẵn sàng biến mọi kế hoạch xê dịch thành hiện thực một cách dễ dàng và tiết kiệm nhất.

Ông Đặng Văn Dũng – Phó Giám đốc phụ trách MobiFone TP.HCM

Khẳng định tầm nhìn về một Hệ sinh thái Du Lịch Xanh bền vững, Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt chia sẻ: "Bước sang định hướng chiến lược 2026, chúng tôi tập trung phát triển mô hình Hệ sinh thái Du Lịch Xanh với thông điệp rõ ràng: chất lượng đảm bảo – quyền lợi minh bạch – khả năng sử dụng thực tế. Trong đó, Séc Du Lịch Xanh chính là đơn vị tiền tệ đặc biệt dùng để lưu hành trong hệ sinh thái này, giúp mỗi ưu đãi khách hàng nhận được đều tương ứng với giá trị trải nghiệm thực chất. Sự hợp tác với MobiFone hôm nay chính là điểm giao thoa giữa năng lực dịch vụ của Du Lịch Việt và nền tảng số hiện đại, cùng tạo ra những giá trị dài hạn cho khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt

"Séc Du Lịch Xanh" – Khi quà tặng mang giá trị tiền mặt trực tiếp

Điểm tạo nên sự khác biệt và thu hút giới trẻ văn phòng chính là tính thực tế của dòng Séc này. Thay vì các mã giảm giá phần trăm bị giới hạn, Séc Du Lịch Xanh có giá trị mệnh giá rõ ràng, được áp dụng trực tiếp cho toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ:

Hành trình xuyên lục địa: Nhận ngay Séc Du Lịch Xanh trị giá 1.000.000 VNĐ cho tour Đông Bắc Á (Hàn, Nhật, Đài) và 2.000.000 VNĐ cho các tour Âu - Úc - Mỹ.

Kỳ nghỉ "Staycation" đúng nghĩa: Tặng Séc Du Lịch Xanh 200.000 VNĐ và 300.000 VNĐ cho combo bay - nghỉ tại Phú Quốc, giúp những chuyến nghỉ dưỡng tiết kiệm hơn.

Giải pháp chuyên nghiệp cho tổ chức: Với các đơn vị tổ chức Tour đoàn, Team building hay Gala Dinner, dòng Séc trị giá từ 1.000.000đ đến 10.000.000đ chính là giải pháp tối ưu hóa ngân sách phúc lợi cho nhân viên.

Hệ sinh thái tiện ích đi kèm: Không dừng lại ở tour tuyến, chương trình còn tặng Séc ưu đãi 50% phí dịch vụ làm Visa, giảm 8% giá phòng khách sạn và ưu đãi 15% khi mua vali tại hệ thống MIA.

Séc Du Lịch Xanh - Đơn vị tiền tệ đặc biệt dùng để lưu hành trong Hệ sinh thái Du Lịch Việt

Công nghệ dẫn lối – Trải nghiệm trong tầm tay

Để phù hợp với phong cách sống năng động, quy trình nhận đặc quyền được số hóa hoàn toàn, đảm bảo sự nhanh chóng và bảo mật:

Nhận thông báo: Khách hàng nhận tin nhắn SMS trực tiếp từ MobiFone kèm mã Code độc quyền: MBFDLV.

Lựa chọn & Kích hoạt: Truy cập website Du Lịch Việt để chọn dịch vụ. Khách hàng chỉ cần nhập mã tại bước thanh toán online hoặc để lại thông tin để được đội ngũ chuyên gia tư vấn lộ trình và áp dụng mức giảm trừ ngay trên đơn đặt hàng.

Hỗ trợ 24/7: Mọi quyền lợi đều được bảo chứng và hỗ trợ đa kênh qua Hotline 1900 1177 hoặc trực tiếp tại trụ sở Du Lịch Việt (217 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM).

Sự kiện ký kết MobiFone – Du Lịch Việt chính là cú hích cho thị trường du lịch năm 2026, mang đến những giá trị thực chất và cảm hứng mới cho mỗi chuyến đi. Hãy kiểm tra tin nhắn ngay hôm nay để không bỏ lỡ tấm "Séc Du Lịch Xanh" dành riêng cho bạn!