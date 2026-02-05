Người phụ nữ đứng sau thành công của Maestro of Beauty 2025

Sinh năm 1992 tại Nam Định, Nghệ nhân trang điểm - hóa trang Wendy Nguyễn (tên thật Nguyễn Thị Thanh Thư) đến với nghề trang điểm từ niềm yêu thích sớm hình thành với thế giới sắc màu. Ngay từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã bị cuốn hút bởi khả năng biến hóa của nghệ thuật trang điểm - nơi từng đường cọ không chỉ làm thay đổi diện mạo, mà còn mang theo cảm xúc và câu chuyện riêng của mỗi gương mặt.

Xuất thân trong một gia đình nông dân, con đường theo đuổi nghề làm đẹp với Wendy Nguyễn chưa bao giờ dễ dàng. Trong bối cảnh nghề trang điểm chưa được nhìn nhận như một lựa chọn sự nghiệp ổn định, cô vẫn kiên định rẽ hướng. Dù tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Wendy Nguyễn quyết định theo học chuyên sâu lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp tại Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), đồng thời tham gia các cuộc thi chuyên môn để tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực nghề nghiệp.

Những nỗ lực bền bỉ ấy được ghi nhận bằng loạt thành tích đáng chú ý như Quán quân Beauty Tech 2022, Á quân Cây Cọ Vàng Quốc gia, danh hiệu Nghệ nhân Trang điểm – Hoá trang 2023 và Gương mặt Truyền cảm hứng ngành Làm đẹp Việt Nam 2024. Bên cạnh vai trò nghệ sĩ trang điểm, Wendy Nguyễn còn là mentor tại chương trình truyền hình thực tế The M.U.A 2024 và đảm nhiệm vị trí giám đốc nghệ thuật cho nhiều cuộc thi sắc đẹp, tuần lễ thời trang và sân khấu trình diễn trong nước lẫn quốc tế.

Chính nền tảng nghề nghiệp đa dạng ấy đã tạo tiền đề để Wendy Nguyễn bước vào vai trò nhà sản xuất với một góc nhìn khác biệt. Với cô, làm đẹp không chỉ là trình diễn kỹ thuật, mà là một lĩnh vực sáng tạo cần được tổ chức, đánh giá và phát triển bằng những chuẩn mực nghề nghiệp rõ ràng. Từ trải nghiệm thực tế nhiều năm làm nghề, Wendy Nguyễn nhận thấy nghệ sĩ trang điểm thường là lực lượng đứng sau ánh đèn sân khấu, đóng góp quan trọng vào diện mạo và cảm xúc của các chương trình nghệ thuật, nhưng chưa có nhiều cơ hội được ghi nhận tương xứng.

Maestro of Beauty ra đời từ những trăn trở của Wendy Nguyễn về nghề. Trong nhiều năm, nghệ sĩ trang điểm là lực lượng thầm lặng của các sân khấu nghệ thuật, góp phần tạo nên diện mạo, cảm xúc và dấu ấn thị giác, nhưng hiếm khi được gọi tên đúng vị trí. Ngay từ khi thai nghén ý tưởng, Wendy Nguyễn đã xác định rõ mục tiêu: xây dựng một không gian chuyên nghiệp, nơi người làm nghề được nhìn nhận bằng năng lực, tư duy và giá trị nghề nghiệp.

Với Wendy Nguyễn, Maestro of Beauty không phải là một cuộc thi mang tính phô diễn ngắn hạn. Chương trình được định vị như một hành trình tôn vinh nghề nghiệp, đặt trọng tâm vào kỹ năng chuyên môn, tư duy sáng tạo và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ trang điểm trong bối cảnh đương đại. Thay vì chạy theo yếu tố giải trí thuần túy, Maestro of Beauty lựa chọn chiều sâu, coi nghề làm đẹp là một lĩnh vực sáng tạo nghiêm túc, cần được đào tạo, đánh giá và ghi nhận đúng chuẩn mực.

Dưới sự điều phối và tầm nhìn của Wendy Nguyễn cùng ê-kíp, Maestro of Beauty 2025 từng bước định hình là một sân chơi chuyên nghiệp, quy tụ những nghệ sĩ trang điểm có trình độ chuyên môn cao. Sau hơn nửa năm chuẩn bị và 5 tháng ghi hình, chương trình khép lại bằng đêm chung kết tại phim trường Bình Minh vào ngày 26/1/2026, vinh danh Top 5 thí sinh xuất sắc nhất gồm: Quán quân Hà Vy, Á quân 1 MyDu, Á quân 2 Trọng Nghĩa, Á quân 3 Thiên Hương Dương và Á quân 4 Tiffany Thương Phạm.

Maestro of Beauty 2025 còn ghi dấu với dàn Ban giám khảo quy tụ nhiều tên tuổi trong lĩnh vực làm đẹp, nghệ thuật, thời trang và truyền thông, đứng đầu là Chuyên gia tạo mẫu tóc Trang Dona. Những nhận xét chuyên môn đa chiều, công tâm không chỉ mang tính đánh giá, mà còn trở thành nguồn tham chiếu nghề nghiệp cho cộng đồng làm đẹp. Đêm chung kết cũng được làm giàu cảm xúc với sự góp mặt của ca sĩ Nhật Huyền và nhóm nhạc Aeonus, góp phần hoàn thiện không gian nghệ thuật cho chặng cuối của hành trình.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm ra những gương mặt nổi bật, Maestro of Beauty 2025 còn cho thấy một hướng tiếp cận mới đối với ngành làm đẹp Việt Nam nơi kỹ thuật, văn hoá và tư duy nghề nghiệp được đặt trong cùng một hệ giá trị. Việc Wendy Nguyễn công bố ra mắt Magister Academy ngay trong đêm chung kết tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn: xây dựng một hệ sinh thái đào tạo bài bản, hướng đến sự phát triển bền vững của đội ngũ nghệ sĩ làm đẹp trong tương lai.

Không chọn xuất hiện như nhân vật trung tâm trên sân khấu, Wendy Nguyễn giữ vai trò người tổ chức và kết nối. Chính sự kiên định, tầm nhìn dài hạn và đầu tư nghiêm túc ấy đã làm nên thành công của Maestro of Beauty 2025, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới cho ngành làm đẹp Việt Nam - nơi những người đứng sau ánh hào quang cũng được bước ra ánh sáng một cách xứng đáng.