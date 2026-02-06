Giới trẻ rủ nhau “lên mây” đón tết tại Crescent Mall với rừng đào và khinh khí cầu siêu mộng mơ

Không chỉ là một không gian chụp ảnh, Crescent Mall còn gửi gắm tinh thần "More to Love – Mall to Love" vào từng chi tiết décor và trải nghiệm, biến mùa xuân năm nay thành dịp để mọi người gặp nhau, sẻ chia và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và người thân.

Gom nghìn khoảnh khắc đẹp tại rừng đào "Sắc Xuân Khởi Sắc"

Từ ngày 04.02 đến 01.03.2026, sảnh B Crescent Mall sẽ trở thành một miền xuân mơ mộng với rừng đào nở rộ, thảm cỏ xanh mướt và những gam màu pastel ngọt ngào, tạo nên không gian check-in vừa rực rỡ vừa nhẹ nhàng đúng chuẩn vibe Tết.

Tâm điểm của khu décor chính là khinh khí cầu khổng lồ nổi bật giữa biển hoa đào, mang đến cảm giác như đang "lên mây" giữa mùa xuân. Chỉ cần đứng vào khung hình, bạn đã hóa thành "nàng thơ" và có thể lưu lại những khoảnh khắc đầu năm đầy cảm xúc, nơi mỗi bức ảnh không chỉ đẹp mà còn gợi lên sự ấm áp và tinh thần "More to Love – Mall to Love" mà Crescent Mall gửi gắm trong mùa Tết này.

Vừa chill vừa sáng tạo với chuỗi workshop "Cuối tuần rộn ràng – Vui xuân sáng tạo"

Sau khi check-in mỏi tay ở rừng đào và khinh khí cầu, đừng quên ghé khu workshop tại sảnh B để đổi vibe với những hoạt động thủ công siêu xinh. Đây là không gian để bạn và hội cạ cứng vừa thư giãn, vừa tự tay làm nên những món đồ mang không khí Tết mang dấu ấn cá nhân.

31.01 – 01.02: Trang trí chai thủy tinh

07.02 – 08.02: Dây thắt may mắn

14.02 – 15.02: Thủ công và nghệ thuật Tết

21.02 – 22.02: Góc sáng tạo ngày Tết

28.02 – 01.03: Trang trí thiệp len

Trải nghiệm Tết xưa với chuỗi hoạt động "Đón Tết Sum Vầy – Khai Xuân Khởi Sắc"

Ghé Crescent Mall để "xuyên không" tìm về phong vị Tết xưa với chuỗi sự kiện "Đón Tết Sum Vầy – Khai Xuân Khởi Sắc". Đây chính là tọa độ để hội trẻ "chạm" vào nguồn cội và người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ trân quý:

Mùng 1 – Khai xuân rộn rã: Mãn nhãn với tiếng trống Lân Sư Rồng và trình diễn cà kheo nghệ thuật, đánh thức niềm vui năm mới rộn ràng.

- Thời gian: 13:00 – 14:30, ngày 17.02.2026

- Địa điểm: Tầng trệt, sảnh B & North Plaza (hướng đường Nguyễn Văn Linh)

Mùng 2 – Khai bút ngày xuân, Thông điệp đầu năm & Trò chơi dân gian: Mở ra không gian "Tết xưa" với phong tục xin chữ thư pháp, đón thông điệp đầu năm hay "quẩy" hết mình với các trò chơi dân gian.

- Khai bút ngày xuân, Thông điệp đầu năm: 10:00 – 14:00 & 18:00 – 20:00, ngày 18.02.2026

- Trò chơi dân gian: 10:00 – 22:00, ngày 18.02.2026

- Địa điểm: Tầng trệt, sảnh B

Mùng 3 – Khúc hát mừng xuân: Thả mình vào những giai điệu vui tươi rộn ràng, mở ra kỳ vọng về một năm Bính Ngọ viên mãn và thịnh vượng.

- Thời gian: 17:00 – 21:00, ngày 19.02.2026

- Địa điểm: Tầng trệt, sảnh B

"Tan chảy" với không gian lãng mạn cùng "Đêm nhạc tình yêu tại North Plaza"

Chút phong vị Tết giao thoa cùng men tình yêu ngọt lịm của ngày Valentine đã giúp North Plaza, Crescent Mall trở thành tọa độ hẹn hò hoàn mỹ trong tháng 2 này. Với thông điệp "More to Love - Mall to Love", sự kiện "Đêm Nhạc Tình Yêu Tại North Plaza" diễn ra từ 19 giờ đến 20 giờ 30, ngày 14.02.2026 sẽ là cầu nối để các cặp đôi tìm thấy nhịp chạm đồng điệu qua những bản Acoustic mộc mạc nhưng cực ngọt ngào.

Quà xinh đầu năm với chương trình "Mua Sắm và Nhận Quà Chào Xuân"

Từ ngày 10.02 đến 25.02.2026, niềm vui du xuân sẽ thêm trọn vẹn với những "đặc quyền" dành riêng cho Thành viên C Rewards, giúp hành trình du xuân thêm phần thú vị:

- Với mỗi hóa đơn chi tiêu từ 1.000.000 VNĐ trong ngày, nhận ngay MỘT (01) Bộ bao lì xì Crescent Mall – mang ý nghĩa sẻ chia may mắn đến những người thân yêu.

- Với mỗi hóa đơn chi tiêu từ 8.000.000 VNĐ trong ngày, nhận ngay MỘT (01) Bình đun đa năng Bear – món quà thay lời yêu thương, chăm sóc gia đình.

Vui lòng liên hệ Quầy Thông Tin Crescent Mall để biết thêm chi tiết về chương trình.

"More to Love – Mall to Love": Khi Tết không chỉ là đi chơi, mà là có thêm thật nhiều khoảnh khắc để nhớ

Không chỉ là một nơi để chụp ảnh hay mua sắm, Crescent Mall mùa Tết Bính Ngọ 2026 được tạo nên để mọi người gặp nhau, ở bên nhau và chia sẻ những khoảnh khắc thật sự có ý nghĩa, đúng với tinh thần "More to Love – Mall to Love".

Nếu bạn đang tìm một điểm hẹn vừa có ảnh xịn, vừa có vibe Tết đúng nghĩa để đi cùng gia đình, người yêu hay hội bạn, Crescent Mall chắc chắn là cái tên không nên bỏ lỡ mùa xuân này.