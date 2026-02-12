Giải mã Đường hoa Home Hanoi Xuan 2026: Tọa độ du xuân mới đang được giới trẻ Hà Nội rủ nhau check-in

Nằm ở phía Tây Hà Nội, đường hoa – được thiết kế và thi công bởi Công ty Cổ phần Sao Tháng Tám (AGS) – đang được giới trẻ rủ nhau tới khá đông trong những ngày cận Tết.

Năm hết Tết đến, bên cạnh những nỗi lo rất đời như lương thưởng bao nhiêu, khi nào cưới, Tết này có bị hỏi nhiều không, thì Hà Nội còn có một "nỗi lo tinh thần" chung của đủ mọi giới:

- Tết này đi đâu chơi?

- Chỗ nào chụp ảnh đẹp?

- Có gì mới mẻ không, hay lại mấy chỗ cũ quen mặt?

Thật ra Hà Nội không thiếu chỗ chơi: Hồ Hoàn Kiếm, chợ hoa Quảng Bá, bãi đá sông Hồng… Nhưng thú thật là đi hoài cũng quen, góc chụp cũng na ná nhau, cảm giác "wow" mỗi năm một ít dần.

Vậy nên Tết này, tụi mình sẽ gợi ý cho bạn một tọa độ du xuân mới tinh để đổi gió, một địa điểm được vừa được UNESCO trao chứng nhận sáng kiến tiêu biểu - thừa đủ "wow" cho mùa xuân này luôn. Không phải kiểu "đi cho có", mà là đi xong về còn phải đăng story mấy ngày mới hết ảnh.

Home Hanoi Xuan 2026 - Không gian Tết mang đậm chất Bắc Bộ giữa đô thị mới

Nằm trong khu đô thị Mailand Hanoi City, Home Hanoi Xuan 2026 được thiết kế và thi công bởi đơn vị AGS đã gây thiện cảm ngay từ những bước đầu tiên, đơn giản vì một điều rất thật: rộng rãi và dễ thở. Ngày thường chúng mình đã quen "ngụp lặn" trong deadline, thì Tết đến chẳng ai muốn tiếp tục phải "bơi" giữa biển người... May là ở đây không cần lo chuyện đó. Đường đi thoải mái, mảng xanh nhiều, thảm hoa trải dài, nhìn đâu cũng thấy nhẹ đầu, nhẹ mắt, tạo cảm giác dễ chịu cho người tham quan khi dạo bộ..

Nhà có trẻ nhỏ thì các bé có không gian chạy chơi, người lớn tuổi đi dạo cũng không phải lo đông đúc. Còn với hội bạn trẻ, chỉ cần mang theo pin dự phòng là đủ – góc chụp ảnh có sẵn khắp nơi, đứng đâu cũng có thể giơ máy lên chụp mà không cần chờ đợi.

Linh vật ngựa khổng lồ và nghi thức "chui qua bụng ngựa" gây tò mò

Đường hoa được bố trí theo dạng hành trình, từ cổng chào đi vào là các không gian xuân nối tiếp nhau. Hoa, tiểu cảnh và khu trải nghiệm sắp xếp vừa tay, không dày đặc, nên dạo bộ khá thoải mái, đi hết một vòng mà không thấy mệt. Ngoài chuyện lên hình khá ấn tượng, còn có một nghi thức đang được truyền tai nhau: "chui qua bụng ngựa" nghe đồn có thể mang lại may mắn cho năm mới. Ní nào đang muốn có người yêu, năm sau được tăng lương hay sức khỏe dồi dào thì triển ngay đi nhé!

Không khí xuân Bắc Bộ được đội ngũ AGS tái hiện rõ qua bảng màu ấm, sắc hoa rực rỡ và những chi tiết quen thuộc của Tết xưa. Nhiều người sau khi tham quan đều có chung cảm giác: chỉ cần đi một vòng thôi là đã thấy Tết hiện ra rất rõ, đúng chất Hà Nội!

Check-in: Chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp

Không khó để hiểu vì sao Home Hanoi Xuan 2026 được giới trẻ rủ nhau ghé thăm đông như vậy. Lý do khá đơn giản: dễ có ảnh đẹp!

Từ cổng chào, linh vật, khu phố xuân đến các tiểu cảnh hoa lá… góc nào cũng có bố cục sẵn, không cần phải "săn" quá vất vả. Bố cục gọn gàng, không gian rực rỡ, để mà chụp được hết cảnh đẹp thì có mà…hết Tết..

Outfit áo dài truyền thống, váy Tết nhẹ nhàng hay style trẻ trung năng động, đường hoa này đều có thể cân đẹp mọi vibe. Không khó để bắt gặp cảnh các nhóm bạn trẻ đi chụp ảnh nhóm, đu trend tiktok, quay vlog Tết, hoặc đơn giản là vừa đi vừa chụp cho đủ "source" đăng dần mấy ngày Tết.

Điểm cộng là không gian không tạo cảm giác phải chụp ảnh vội vàng. Đi mệt có chỗ ngồi nghỉ, đông nhưng không bí, hợp với kiểu dạo chơi thong thả, vừa đi vừa tận hưởng.

Không chỉ ngắm hoa: Hàng loạt hoạt động trải nghiệm Tết siêu vui

Không dừng lại ở việc ngắm cảnh hay check-in, Đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 còn ghi điểm nhờ lịch hoạt động Tết dày dặn, già trẻ lớn bé đều có không gian ăn chơi.

Trong các ngày cao điểm (08/02 và 14–15/02/2026), khu đường hoa tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như: Trò chơi dân gian bịt mắt đập niêu, ném vòng, ném còn; Làm tò he, làm quạt giấy; Xin chữ Ông Đồ đầu năm lấy may,...

Bên cạnh đó, khu Chợ hoa Hàng Lược mở xuyên suốt từ cuối tháng Chạp tới hết mùng 6 Tết, đảm bảo khách ghé thăm được đắm chìm trong không khí mua sắm, dạo chợ xuân đậm chất Hà Nội xưa.

Đặc biệt, các ngày 08 và 14/02/2026, Home Hanoi Xuan còn chơi lớn tổ chức phố đi bộ Pont de Long Bien với loạt hoạt động trải nghiệm, ẩm thực, trò chơi dân gian và đêm nhạc acoustic từ 19:30 – 21:30. Vừa ăn vừa chơi, được nghe nhạc chill chill lại có ảnh đẹp mang về thì đúng là hết sảy phải không các bồ!

Sự đón nhận tích cực và giá trị của một đường hoa mang tính đại chúng

Trong những ngày mở cửa, đường hoa liên tục thu hút đông đảo người dân, từ các gia đình nhiều thế hệ, người cao tuổi đến các nhóm bạn trẻ, du khách ghé thăm trong không khí du xuân nhẹ nhàng, thư thái.

Điều khiến đường hoa trở nên thân thiện nằm ở cách không gian được tổ chức vừa đủ: vừa đủ đẹp để lên ảnh, vừa đủ xuân để "lên con beat", vừa đủ truyền thống để thấy chất Tết truyền thống quen thuộc đâu đây.

Chính bởi không gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt này đã giúp Đường hoa tại Mailand Hanoi City chính thức được UNESCO trao chứng nhận sáng kiến tiêu biểu, ghi nhận nỗ lực đưa di sản truyền thống hòa nhịp đời sống đô thị sáng tạo.

Nếu đang tìm một nơi vừa có cảnh đẹp, vừa có đủ các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, thì Home Hanoi Xuan 2026 chắc chắn là cái tên đáng để thêm vào checklist du xuân Tết Bính Ngọ năm nay nha các bồ!