Bảo hiểm số OPES tặng voucher 25.000 cho người dùng gọi xe trên BE

Thông qua việc tặng voucher sử dụng dịch vụ beBike và beCar, chương trình không chỉ mang đến lợi ích thiết thực cho khách hàng dịp đầu năm mới, mà còn cho thấy sự cộng hưởng giá trị rõ nét giữa các thành viên trong hệ sinh thái số.

Người dùng BE nhận ưu đãi 25.000 đồng khi sử dụng dịch vụ beBike hoặc beCar.

Ưu đãi thiết thực cho nhu cầu di chuyển an toàn dịp Tết

Cụ thể, từ 17/2/2026 đến 22/2/2026, OPES triển khai tặng voucher trị giá 25.000 đồng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ beBike hoặc beCar trên ứng dụng BE thay cho lì xì may mắn đầu năm mới. Voucher được phát hành mỗi ngày với số lượng có hạn và mỗi người dùng có thể sử dụng một lần cho mỗi dịch vụ.

Tết là mùa của những hành trình mang theo lời chúc may mắn và niềm vui đoàn viên. Từ những chuyến về quê sum họp, những cuộc hẹn đầu năm cho đến các hành trình du xuân ngắn ngày, việc đi lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Và giữa nhịp di chuyển dày đặc ấy, sự an toàn và an tâm khi đi lại càng trở nên quan trọng. Thấu hiểu điều đó, OPES đồng hành cùng BE gửi đến khách hàng voucher di chuyển thiết thực, giúp mỗi hành trình đầu năm không chỉ tiết kiệm, an toàn mà còn được bảo vệ.

Cộng hưởng hệ sinh thái, nâng cao trải nghiệm từ đối tác khách hàng

Không chỉ dừng lại ở một chương trình khuyến mãi, sự kết hợp giữa OPES và BE thể hiện rõ định hướng khai thác sức mạnh hệ sinh thái VPBank để gia tăng trải nghiệm cho người dùng. Khi các nền tảng dịch vụ số có khả năng kết nối và bổ trợ lẫn nhau, khách hàng chính là đối tượng hưởng lợi trực tiếp.

Trước đó, OPES đã đồng hành cùng BE trong các sự kiện định kỳ nhằm vinh danh và tri ân các đối tác của BE. Tại đây, OPES cũng đã mang đến rất nhiều trải nghiệm thú vị dành riêng cho tệp đối tác BE giúp đối tác hiểu rõ hơn về sản phẩm và dịch vụ.

OPES và BE thường xuyên mang đến những trải nghiệm cho đối tác và khách hàng.

Thay vì tiếp cận khách hàng bằng các chiến dịch riêng lẻ, mô hình liên kết hệ sinh thái cho phép các thương hiệu cùng xuất hiện trên một hành trình trải nghiệm, từ di chuyển, ăn uống đến bảo vệ tài chính. Điều này góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ liền mạch, thuận tiện trên cùng một ứng dụng.

Thông qua sư hợp tác ngày càng mạnh mẽ, mở rộng tiếp cận đa dạng tệp đối tác và khách hàng; OPES và BE kỳ vọng mang đến nhiều trải nghiệm thiết thực, tiện lợi và tiết kiệm cho khách hàng hơn trong năm 2026, thể hiện sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái số trong việc phục vụ nhu cầu của khách hàng.