Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng xoay quanh trải nghiệm gọi đồ uống mang về với tùy chọn không đá.

Vấn đề xuất hiện khi nhiều người cho biết lượng nước thực tế nhận được ít hơn đáng kể so với cảm nhận về dung tích của chiếc ly, từ đó đặt ra nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu khách hàng đang chi trả cho phần nước uống hay cho cả phần đá vốn được tính sẵn trong công thức.

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Ở chiều ngược lại, nhiều nhân viên pha chế cho rằng việc lượng nước giảm khi bỏ đá là điều bình thường bởi đa số thương hiệu đều xây dựng công thức dựa trên lượng cốt, sữa và đá cố định. Khi khách hàng chọn "không đá", cửa hàng thường giữ nguyên định lượng nguyên liệu để đảm bảo hương vị, thay vì bổ sung thêm nước hoặc sữa nhằm lấp đầy chiếc ly.

Để có thêm góc nhìn thực tế trước những tranh luận này, chúng mình thực hiện một bài thử nghiệm nhỏ với 5 thương hiệu đồ uống phổ biến gồm Thái Yên, Phúc Long, Highlands Coffee, The 50 Tea và Cheese Coffee. Do mỗi thương hiệu có danh mục sản phẩm khác nhau, nhóm lựa chọn một thức uống phổ biến tại từng cửa hàng, đồng thời áp dụng chung các điều kiện gồm gọi kích cỡ lớn nhất của sản phẩm, chọn "không đá" và giảm còn 50% lượng đường (hoặc mức tùy chỉnh gần tương đương nếu hệ thống cho phép). Sau khi nhận hàng, toàn bộ phần nước được đổ vào cốc chia vạch để ghi nhận thể tích thực tế. Những kết quả dưới đây chỉ phản ánh trải nghiệm tại một thời điểm nhất định và không đại diện cho toàn bộ hệ thống của từng thương hiệu.

Thái Yên: Trà chanh vàng cho khoảng 200 ml nước thực tế

Mở đầu bài thử nghiệm là Thái Yên. Ban đầu, nhóm dự định trải nghiệm món cà phê kem trứng, một trong những đồ uống được nhiều khách hàng lựa chọn của thương hiệu. Tuy nhiên, tại thời điểm đặt hàng vào khoảng 10 giờ sáng, cửa hàng thông báo chưa chuẩn bị xong phần kem trứng nên chúng mình chuyển sang Trà chanh vàng, sản phẩm chỉ có một kích cỡ duy nhất trên ứng dụng.

Sau khi đổ toàn bộ đồ uống sang cốc chia vạch, lượng nước ghi nhận đạt khoảng 200 ml. So với kích thước của chiếc ly, đây là mức dung tích ở nhóm trung bình trong bài thử nghiệm.

Về hương vị, việc giảm còn 50% lượng đường giúp vị trà được thể hiện rõ hơn. Hậu vị chát nhẹ đặc trưng kết hợp cùng vị chua thanh của chanh vàng tạo nên tổng thể khá cân bằng và dễ uống. Tuy nhiên, nếu đặt lượng nước thực tế bên cạnh mức giá 55.000 đồng, đây vẫn là sản phẩm có dung tích tương đối khiêm tốn trong lần khảo sát này.

Phúc Long: Lượng nước thực tế tạo ra nhiều ý kiến trái chiều

Rời Thái Yên, nhóm tiếp tục lựa chọn Phúc Long, một trong những thương hiệu thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về chủ đề đồ uống không đá. Sản phẩm được lựa chọn là Trà sữa Phúc Long size L, giữ nguyên 100% độ đậm của trà và giảm còn 50% lượng đường để đảm bảo điều kiện so sánh với các mẫu thử khác.

Sau khi chuyển toàn bộ đồ uống sang cốc đo, lượng nước thực tế ghi nhận ở mức hơn 150 ml. Đây là kết quả thấp hơn so với Thái Yên trong cùng điều kiện thử nghiệm và cũng là một trong những mức dung tích thấp nhất trong bài.

Chính sự chênh lệch này phần nào lý giải vì sao thời gian qua Phúc Long trở thành cái tên được nhắc đến khá nhiều trên Threads. Không ít người tiêu dùng cho rằng khi lựa chọn không đá, lượng nước nhận được chưa tương xứng với kỳ vọng về một chiếc ly size lớn. Ngược lại, nhiều nhân viên pha chế cho biết công thức của thương hiệu vốn được xây dựng với lượng đá cố định; nếu bổ sung thêm nước hoặc sữa để làm đầy ly có thể làm thay đổi hương vị vốn có của sản phẩm.

Ở khía cạnh trải nghiệm, việc không có đá giúp vị trà hiện lên rõ nét hơn. Ly trà sữa có vị trà khá đậm, hậu vị hơi chát, kết hợp cùng độ béo của sữa tạo nên tổng thể tương đối hài hòa. Tuy nhiên, ngay cả khi đã giảm 50% lượng đường, đồ uống vẫn mang lại cảm giác hơi ngọt đối với những người không quen uống trà sữa.

Highlands Coffee: Điểm cộng nằm ở hương vị nhiều hơn dung tích

Nếu Phúc Long là cái tên được nhắc đến nhiều trong các cuộc tranh luận về lượng nước khi bỏ đá thì Highlands Coffee cũng không nằm ngoài chủ đề này. Trên các hội nhóm mạng xã hội, từng có nhiều bài viết phản ánh việc đồ uống của thương hiệu chứa khá nhiều đá, khiến một số khách hàng tò mò lượng nước thực tế sẽ còn lại bao nhiêu nếu lựa chọn tùy chọn không đá.

Để kiểm chứng điều này, nhóm lựa chọn MatchaDi Latte size L, đồng thời giảm đường và bỏ đá nhằm đảm bảo cùng điều kiện với các thương hiệu còn lại.

Ngay khi nhận sản phẩm, bằng mắt thường đã có thể thấy lượng chất lỏng trong ly không chiếm toàn bộ thể tích của chiếc cốc. Khi chuyển sang cốc chia vạch, lượng nước thực tế ghi nhận ở mức dưới 200 ml, nhỉnh hơn Phúc Long nhưng vẫn thuộc nhóm có dung tích thấp trong bài thử nghiệm.

Dù vậy, nếu chỉ xét riêng về hương vị, MatchaDi Latte lại để lại ấn tượng khá tích cực. Khi không bị đá làm loãng, vị matcha trở nên nổi bật hơn, hương thơm đặc trưng cùng hậu vị chát nhẹ được giữ lại rõ ràng. Việc giảm lượng đường cũng giúp tổng thể cân bằng hơn, không tạo cảm giác quá gắt. Tuy nhiên, nếu đặt kết quả này bên cạnh mức giá 75.000 đồng, lượng nước thực tế vẫn là yếu tố mà nhiều người tiêu dùng có thể cân nhắc khi lựa chọn tùy chọn "không đá".

The 50 Tea: Mức giá dễ tiếp cận nhưng dung tích chưa nổi bật

Tiếp tục bài thử nghiệm, chúng mình lựa chọn The 50 Tea, cái tên có mức giá mềm nhất trong danh sách lần này, để xem liệu giá bán thấp hơn có đồng nghĩa với việc người dùng sẽ dễ chấp nhận lượng nước thực tế hơn hay không.

Sản phẩm được lựa chọn là Trà sữa Ô long Camellia size L, có giá 37.000 đồng. Sau khi nhận hàng và chuyển toàn bộ phần nước sang cốc chia vạch, thể tích ghi nhận ở mức khoảng 150 ml, tương đương với ly trà sữa của Phúc Long trong lần trải nghiệm này. So với kích thước của chiếc ly, lượng nước thực tế vẫn tạo cảm giác khá khiêm tốn.

Điều đáng chú ý là ngay trên hoá đơn thanh toán, cửa hàng cũng có ghi chú đây là dòng trà phù hợp với những người yêu thích vị trà đậm đắng. Thực tế khi thưởng thức cho thấy nhận định này khá chính xác. Khi không có đá để cân bằng, vị ô long trở nên nổi bật ngay từ ngụm đầu tiên với hậu vị đắng rõ rệt, sau đó mới xuất hiện hương hoa nhài nhẹ nhàng. Tổng thể đồ uống vẫn giữ được đặc trưng của dòng trà ô long, tuy nhiên sẽ phù hợp hơn với những người đã quen uống trà nguyên vị. Với đa số người dùng, đặc biệt khi chọn giảm đường và bỏ đá, hương vị có thể trở nên khá mạnh.

Cheese Coffee: Cân bằng nhất giữa dung tích và trải nghiệm

Nếu như The 50 Tea gây chú ý nhờ mức giá thấp nhất trong bài thử nghiệm thì Cheese Coffee lại là thương hiệu khiến chúng mình tò mò ở một khía cạnh khác. Với mức giá 65.000 đồng, tương đương nhiều chuỗi đồ uống lớn trên thị trường, liệu lượng nước thực tế có tạo ra sự khác biệt khi khách hàng lựa chọn không đá?

Món được lựa chọn là Trà sữa nguyên lá size L. Khác với bốn thương hiệu trước, ngay khi đổ sang cốc chia vạch, lượng nước đo được đã tạo ra sự khác biệt khá rõ khi đạt gần 300 ml, cao nhất trong toàn bộ bài thử nghiệm. Mặc dù chiếc ly vẫn không được làm đầy hoàn toàn khi bỏ đá, nhưng nếu đặt cạnh các mẫu thử còn lại, Cheese Coffee là thương hiệu có lượng nước thực tế nhiều hơn đáng kể.

Không chỉ có lợi thế về dung tích, đồ uống của Cheese Coffee cũng để lại ấn tượng khá tích cực về hương vị. Màu trà vàng nâu đẹp mắt, vị trà nổi bật nhưng không quá gắt, trong khi phần sữa mang đến độ béo vừa đủ để cân bằng tổng thể. Việc không có đá cũng không khiến ly trà sữa trở nên quá đậm hay mất cân bằng như một số sản phẩm khác. Xét riêng trong lần trải nghiệm này, đây là sản phẩm cho cảm giác hài hòa nhất cả về lượng nước lẫn hương vị.

Sau khi hoàn thành thử nghiệm với cả năm thương hiệu, kết quả đo lường cho thấy sự chênh lệch về thể tích thực tế là khá rõ ràng dù tất cả đều được đặt trong cùng điều kiện là kích cỡ lớn nhất của sản phẩm, không đá và giảm 50% lượng đường. Trong đó, Cheese Coffee ghi nhận lượng nước cao nhất với gần 300 ml. Thái Yên và Highlands Coffee cùng dao động quanh mức 200 ml, trong khi Phúc Long và The 50 Tea đều ở khoảng 150 ml.

Nếu đặt các con số này bên cạnh giá bán, mỗi thương hiệu lại cho thấy một cách tiếp cận khác nhau. The 50 Tea có lượng nước không nhiều nhưng cũng sở hữu mức giá thấp nhất trong nhóm khảo sát. Cheese Coffee thuộc nhóm giá cao hơn, song đồng thời cũng ghi nhận dung tích lớn nhất. Trong khi đó, Highlands Coffee và Phúc Long đều có mức giá từ 60.000 đồng trở lên nhưng lượng nước thực tế trong lần trải nghiệm thấp hơn đáng kể so với cảm nhận về kích thước của chiếc ly.

Tuy nhiên, kết quả trên cũng cho thấy một điểm cần được nhìn nhận khách quan. Mỗi thương hiệu đều xây dựng công thức pha chế riêng cho từng sản phẩm, từ tỷ lệ trà, sữa cho đến lượng đá được sử dụng. Khi khách hàng lựa chọn không đá, phần lớn cửa hàng vẫn giữ nguyên định lượng nguyên liệu thay vì bổ sung thêm nước hoặc sữa để làm đầy ly. Chính vì vậy, lượng nước thực tế giảm xuống không đồng nghĩa với việc sản phẩm bị pha ít hơn so với công thức ban đầu, mà phản ánh cách các thương hiệu duy trì hương vị của đồ uống.

Dẫu vậy, cũng chính điều này đang tạo ra khoảng cách giữa cách vận hành của doanh nghiệp và kỳ vọng của người tiêu dùng. Với nhiều khách hàng, đặc biệt là những người đặt đồ uống mang về, hình ảnh một chiếc ly kích thước lớn nhưng chỉ chứa một phần nước dễ tạo cảm giác chưa tương xứng với số tiền đã bỏ ra. Trong khi đó, từ góc độ của các cửa hàng, việc giữ nguyên công thức lại được xem là cách đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các ly đồ uống.

Có thể thấy, tranh luận xoay quanh câu chuyện đồ uống không đá không đơn thuần nằm ở việc nhiều hay ít nước, mà còn xuất phát từ vấn đề minh bạch thông tin và kỳ vọng của người mua. Nếu các thương hiệu chủ động thông báo rõ rằng lựa chọn không đá sẽ làm giảm thể tích đồ uống, hoặc cung cấp thêm tùy chọn bổ sung nước nền với mức phụ phí phù hợp, người tiêu dùng sẽ có nhiều thông tin hơn để đưa ra quyết định trước khi đặt hàng.

Toàn bộ kết quả trong bài viết được ghi nhận từ một lần trải nghiệm thực tế tại một thời điểm nhất định, với cùng điều kiện đặt hàng giữa các thương hiệu. Những đánh giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và không đại diện cho toàn bộ hệ thống hoặc tất cả sản phẩm của từng thương hiệu. Tuy nhiên, bài thử nghiệm cũng phần nào cho thấy sự khác biệt về cách xây dựng công thức giữa các chuỗi đồ uống, đồng thời góp thêm một góc nhìn vào chủ đề đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong thời gian gần đây.