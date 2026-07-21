Bất chấp nắng nóng hơn 30 độ, người dân Cần Thơ đồng loạt khoác áo phao tại khu vực Công viên Sông Hậu

Giữa cái nắng đặc trưng của mùa hè miền Tây, một hình ảnh lạ xuất hiện tại Công viên Sông Hậu khiến nhiều người tò mò: hàng trăm người dân đồng loạt khoác lên mình những chiếc áo khoác dày, đứng giữa làn hơi lạnh tỏa ra nghi ngút.

Không phải khu trượt băng hay rạp tuyết, đây là không gian lạnh sâu -1°C được Tiger Crystal mang đến trong "Đại tiệc Tiger Crystal - Bật Tung Sảng Khoái" mùa hè năm nay. Chiếc áo phao bỗng trở thành "đạo cụ" được săn tìm nhất giữa những ngày nắng nóng.

Trải nghiệm "đông giữa mùa hè"

Khác với cảm giác oi bức bên ngoài, ngay sau cánh cửa phòng trải nghiệm là một không gian hoàn toàn đối lập. Nhiệt độ giảm xuống -1°C, làn sương trắng bao phủ khắp căn phòng, hơi thở người tham gia hiện rõ thành từng làn khói mỏng.

Nhiều người dân vừa bước vào không khỏi "xuýt xoa" thích thú vì không khí lạnh đầy sảng khoái ngay lập tức ập đến. Với không ít người, đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm cảm giác lạnh sâu như vậy, và đặc biệt hơn khi được trải nghiệm ngay giữa mùa hè miền Tây.

Những biểu cảm thích thú, tiếng cười xen lẫn sự ngạc nhiên nhanh chóng làm sôi động căn phòng. Người tham gia liên tục giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc hơi thở bốc khói - hình ảnh hiếm gặp giữa mùa hè Cần Thơ.

Bên cạnh việc lần đầu tiên công nghệ "lọc lạnh -1°C" của Tiger Crystal được chuyển hóa thành một không gian tương tác thực tế, điểm nhấn của sự kiện không thể không nhắc đến quầy Crystal Bar với hệ thống nâng độc đáo. Khác với những không gian thông thường, đây là mô hình quầy bar nâng đa tầng độc đáo tiên phong xuất hiện tại Việt Nam, nơi toàn bộ khu vực sàn bar được nâng lên cao để mang lại góc nhìn mới lạ cho người tham gia.

Tại đây, người tham gia như được chiêu đãi một bữa tiệc đa giác quan trọn vẹn. Sự hòa quyện tuyệt vời giữa chất bia được lọc lạnh đánh thức vị giác, cùng những màn trình diễn nghệ thuật của dàn bartender làm mãn nhãn thị giác, tất cả đã cộng hưởng tạo nên một đêm tiệc trên không đầy sảng khoái và bùng nổ.

Chính không gian lạnh sâu -1°C và chuỗi hoạt động sảng khoái tột đỉnh liên tục này đã tạo nên điểm khác biệt cho "Đại tiệc Tiger Crystal - Bật Tung Sảng Khoái", đồng thời lý giải sức hút của hình ảnh dòng người mặc áo khoác giữa trời nắng nóng Cần Thơ những ngày qua.

Không nằm ngoài dự đoán, khu vực trò chơi "Cú nhảy Bật Tung Sảng Khoái" tiếp tục là một trong những điểm chờ thu hút đông đảo người tham gia bởi trải nghiệm sảng khoái đầy độc đáo. Đứng từ độ cao lên đến 10m, người chơi sẽ thả mình rơi tự do vào luồng khí lạnh tỏa ra đồng thời. Cảm giác hồi hộp trước cú nhảy nhanh chóng biến thành những tràng reo hò cổ vũ từ bạn bè đứng xung quanh.

Khoảnh khắc bùng nổ nhất cuối tuần qua chính là sự xuất hiện đầy bất ngờ của Phan Thanh Nhiên - người Việt Nam trẻ tuổi nhất đã 2 lần chinh phục đỉnh Everest, đồng thời cũng là gương mặt quen thuộc từng đồng hành cùng thương hiệu Tiger Beer trong các hoạt động chinh phục thử thách, anh được lựa chọn để trực tiếp thực hiện cú nhảy tự do này ngay tại trung tâm thành phố Cần Thơ.

Tại đây, hệ thống sẽ tự động trả về đoạn video cá nhân hóa ghi lại toàn bộ khoảnh khắc trải nghiệm. Nhiều người dừng lại xem, chia sẻ lên mạng xã hội hoặc gửi ngay cho bạn bè, khiến khu vực này luôn náo nhiệt.

Bùng nổ sảng khoái với những màn trình diễn mãn nhãn

Bước lên tầng trải nghiệm cuối cùng, nhịp độ sự kiện được đẩy lên cao trào với một thế giới âm nhạc bùng nổ từ những màn trình diễn của DJ và ban nhạc sống. Trong bầu không khí đó, khán giả vừa thưởng thức vị bia Tiger Crystal lạnh sâu, vừa thỏa sức tham gia các hoạt động để mang về nhiều phần quà giá trị.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình chính là khoảnh khắc sân khấu lớn chính thức sáng đèn. Đây cũng là lúc bầu không khí tại sự kiện hoàn toàn bùng nổ khi chào đón sự xuất hiện đầy ấn tượng của nghệ sĩ Bùi Công Nam.

Xuất hiện tại sự kiện, Bùi Công Nam nhanh chóng trở thành tâm điểm với chất giọng nội lực đặc trưng.

Chuỗi sự kiện của Tiger Crystal dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 05/08 - 09/08/2026 và TP. Đà Nẵng từ ngày 01/09 – 05/09/2026, hứa hẹn tiếp tục bùng nổ trong mùa hè năm này.

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