Vì sao người ở nhóm này không được dùng Autogate?

Autogate cho phép hành khách đủ điều kiện tự quét giấy tờ, xác thực khuôn mặt, vân tay và đi qua hệ thống cửa tự động. Hệ thống hiện được triển khai tại 5 sân bay quốc tế gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc.

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Người dưới 14 tuổi phải làm thủ tục tại quầy có cán bộ

Điểm các gia đình đi cùng trẻ nhỏ cần đặc biệt chú ý là người dưới 14 tuổi chưa được sử dụng Autogate. Trẻ phải đi cùng người giám hộ và làm thủ tục tại quầy kiểm soát thủ công, theo hướng dẫn của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Nếu có hộ chiếu cùng các giấy tờ hợp lệ, trẻ vẫn được xuất cảnh, nhập cảnh bình thường; khác biệt chỉ nằm ở phương thức thực hiện thủ tục.

Đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an từng giải thích Autogate yêu cầu người sử dụng đáp ứng tiêu chí về độ tuổi và chiều cao. Cổng hoạt động theo nguyên tắc từng người tự làm thủ tục, sử dụng công nghệ quét hộ chiếu, nhận diện khuôn mặt và đối chiếu dữ liệu sinh trắc học.

Với gia đình có trẻ nhỏ, cách thuận tiện nhất là đi thẳng tới quầy truyền thống ngay từ đầu. Phụ huynh không nên xếp hàng tại Autogate rồi chờ tới lượt mới hỏi, bởi sau đó có thể phải quay lại xếp hàng từ đầu.

Tốt nhất, một người lớn nên làm thủ tục cùng trẻ. Gia đình không nên để trẻ đứng riêng tại quầy truyền thống chỉ để các thành viên còn lại đi qua cửa tự động nhanh hơn.

Những ai muốn dùng Autogate cần kiểm tra điều kiện trước

Đủ 14 tuổi chưa đồng nghĩa hành khách chắc chắn được sử dụng cửa tự động. Theo Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, một số trường hợp phải đăng ký trước, gồm công dân Việt Nam dùng hộ chiếu không gắn chip; công dân dùng hộ chiếu gắn chip đến nước không miễn thị thực; người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Hành khách có thể đăng ký tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh nơi có Autogate. Người khai trực tuyến vẫn phải đặt lịch, in tờ khai và tới điểm tiếp nhận để hoàn thiện hồ sơ.

Thủ tục này không thu lệ phí và thông thường chỉ phải thực hiện một lần. Khi đổi hộ chiếu, thị thực hoặc thay đổi thông tin liên quan, hành khách cần khai bổ sung để dữ liệu được cập nhật.

Trước chuyến đi, hành khách nên kiểm tra hộ chiếu còn nguyên vẹn, còn hiệu lực và mình đã hoàn tất đăng ký hay chưa. Người đến quốc gia yêu cầu thị thực cần chuẩn bị sẵn visa hoặc giấy tờ chứng minh được nước đến cho nhập cảnh.

Cần lưu ý, Autogate chỉ tự động hóa khâu kiểm soát xuất nhập cảnh. Tiện ích này không thay thế thị thực, thẻ lên tàu bay hay những điều kiện nhập cảnh do quốc gia đến quy định.

Cách thao tác để tránh bị cổng từ chối

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Autogate gồm hai lớp cửa. Ở lớp đầu, hành khách quét hộ chiếu và thẻ lên tàu bay. Tại lớp thứ hai, hệ thống chụp ảnh chân dung và quét vân tay. Sau khi hoàn tất, hành khách kết thúc phần kiểm soát mà không cần đóng dấu kiểm chứng vào hộ chiếu.

Khi sử dụng, mỗi người cần bước vào cổng riêng, đặt hộ chiếu đúng chiều theo chỉ dẫn và chờ hệ thống đọc xong trước khi di chuyển. Tại khu vực nhận diện, hành khách nên đứng đúng vị trí, nhìn thẳng vào camera, tháo mũ, kính râm, khẩu trang hoặc vật che mặt nếu được yêu cầu.

Nếu cổng báo lỗi, không đọc được hộ chiếu hoặc không nhận diện được khuôn mặt, hành khách không nên cố bước qua hay thử lại quá nhiều lần. Hãy liên hệ cán bộ kiểm soát gần đó để được hỗ trợ hoặc chuyển sang quầy thủ công. Việc Autogate từ chối nhận diện không đồng nghĩa hành khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh.

Ảnh VnEconomy

Gia đình có trẻ dưới 14 tuổi nên sắp xếp hộ chiếu theo từng thành viên, chuẩn bị giấy tờ chứng minh quan hệ hoặc giấy ủy quyền nếu trẻ không đi cùng cha mẹ, đồng thời tới sân bay sớm trong những dịp cao điểm.

Phụ huynh cũng không nên mặc định gia đình có trẻ nhỏ chắc chắn được đi làn ưu tiên, bởi việc bố trí còn phụ thuộc từng sân bay và tình hình thực tế.