Vài ngày trước, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay lạ hạ cánh

Máy bay này có gì lạ?

Ngày 14/7, một chiếc máy bay với màu sơn xanh, trắng và vàng khá lạ mắt xuất hiện tại sân bay Nội Bài. Dữ liệu hàng không cho thấy đây là Boeing 737 MAX 8 mang số đăng ký A4O-MM của Oman Air, thực hiện chuyến WY2855 từ Muscat đến Hà Nội.

Theo Flightradar24, chuyến bay kéo dài 6 giờ 13 phút. Sau khi hạ cánh tại Nội Bài, chiếc A4O-MM tiếp tục thực hiện chuyến WY2856 đưa hành khách từ Hà Nội trở lại Muscat. Hành trình chiều về kéo dài khoảng 5 giờ 47 phút.

Sự xuất hiện của máy bay Oman Air nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người yêu hàng không. Tuy nhiên, phía sau “vị khách lạ” này không phải một chuyến bay bí ẩn, chuyên cơ hay tình huống phát sinh bất thường.

Không phải đường bay thường lệ

Theo lịch khai thác do AeroRoutes công bố, Oman Air lên kế hoạch thực hiện các chuyến bay thuê chuyến giữa Muscat và Hà Nội vào thứ Ba hằng tuần, trong khoảng từ ngày 14/7 đến 4/8/2026.

Chuyến từ Muscat đi Hà Nội mang số hiệu WY2855, dự kiến khởi hành lúc 4h40 và đến Nội Bài lúc 14h15. Chiều ngược lại mang số hiệu WY2856, rời Hà Nội lúc 15h15 và đến Muscat lúc 19h05. Các chuyến đều được lên lịch khai thác bằng Boeing 737 MAX 8.

Đây là chương trình bay charter do Oman Air phối hợp với Alwan Travel & Tourism tổ chức, thay vì một đường bay thương mại thường lệ được mở bán quanh năm.

Trong thông báo chính thức, Oman Air cho biết chuyến bay được đưa vào gói du lịch Việt Nam kéo dài 7 đêm, gồm lưu trú tại khách sạn 5 sao, đưa đón sân bay và các chương trình tham quan. Chuỗi chuyến bay diễn ra đúng giai đoạn cao điểm du lịch hè, hướng tới việc đưa khách Oman tới khám phá văn hóa và cảnh quan Việt Nam.

Đại diện Oman Air cũng bày tỏ kỳ vọng chương trình hợp tác này sẽ tạo nền tảng cho các chuyến bay thường lệ tới Việt Nam trong tương lai. Như vậy, việc xuất hiện chuyến charter chưa đồng nghĩa Oman Air đã chính thức mở đường bay thẳng thường lệ Hà Nội – Muscat.

Vì sao máy bay Oman Air được xem là “vị khách lạ”?

Boeing 737 MAX 8 không phải máy bay chuyên dụng. Đây là dòng tàu bay thân hẹp chở khách, được nhiều hãng hàng không sử dụng trên các đường bay ngắn và trung bình. Theo thông tin đội bay của Oman Air, hãng đang khai thác 13 máy bay thuộc loại này.

Điểm đặc biệt nằm ở hãng khai thác. Trước chuỗi charter tháng 7/2026, Oman Air chưa có đường bay thẳng thường lệ giữa Oman và Việt Nam. Trong thông báo về chuyến bay mới, chính hãng gọi Hà Nội là một “điểm đến mới” và cho biết đang hướng đến khả năng khai thác thường lệ trong tương lai.

Hành khách Việt Nam thực tế đã có thể mua các hành trình liên quan tới Oman Air từ trước, nhưng thường phải nối chuyến qua một trung tâm hàng không khác. Trang đối tác của hãng hiện liệt kê các kết nối liên danh với Malaysia Airlines qua Kuala Lumpur và Thai Airways qua Bangkok, trong đó có các chặng liên quan đến Hà Nội.

Điều này có nghĩa vé có thể mang mã chuyến của Oman Air, nhưng chặng khởi hành từ Việt Nam vẫn do hãng đối tác vận chuyển. Hành khách chỉ thực sự lên máy bay Oman Air từ điểm nối chuyến.

Với riêng chiếc A4O-MM, các dữ liệu công khai đang được truy cập ghi nhận chuyến WY2855 ngày 14/7 là lần xuất hiện thương mại đáng chú ý của máy bay này tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chưa có xác nhận từ hãng hoặc sân bay, không nên khẳng định tuyệt đối đây là lần đầu tiên chiếc máy bay từng đến Việt Nam trong toàn bộ lịch sử hoạt động.

Hành khách Việt Nam có thể trải nghiệm Oman Air thế nào?

Lựa chọn gần nhất là chuyến charter Hà Nội – Muscat còn được lên lịch vào các ngày thứ Ba đến hết 4/8/2026. Tuy nhiên, do các chuyến phục vụ chương trình du lịch trọn gói, khả năng mua vé lẻ có thể hạn chế. Hành khách cần kiểm tra trực tiếp với Oman Air hoặc doanh nghiệp tổ chức tour, thay vì mặc định đây là một đường bay thường lệ.

Phương án dễ tiếp cận hơn là bay từ Hà Nội hoặc TP.HCM tới Bangkok hay Kuala Lumpur, sau đó nối chuyến đến Muscat bằng Oman Air. Website của hãng hiện vẫn mở bán các chặng Bangkok – Muscat và Kuala Lumpur – Muscat.

Một lựa chọn khác là nối chuyến qua Singapore. Oman Air đã mở đường bay thẳng Muscat – Singapore từ ngày 2/7/2026, khai thác bốn ngày mỗi tuần bằng Boeing 737 MAX. Đây là phương án đáng tham khảo với người muốn trải nghiệm cả dịch vụ Oman Air và cùng dòng máy bay vừa đến Nội Bài.