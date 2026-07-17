Cuối tuần xem livestream, nắm ngay bí kíp săn deal món ngon siêu hời cùng ShopeeFood

Cuối tuần này, đừng chỉ lên kèo xem bóng đá, hãy lên luôn lịch hẹn với Trùm Deal Lên Live 19/7 của ShopeeFood. Chỉ cần nằm lòng vài bí kíp đơn giản, bạn sẽ có cơ hội săn hàng loạt món ngon, đồ uống giảm nửa giá và không bỏ lỡ deal hời.

Chọn sẵn deal hời từ danh sách thương hiệu yêu thích

Mùa hè và mùa bóng đá luôn là dịp để những buổi hẹn ăn uống trở nên sôi động hơn. Đồng hành cùng không khí đó, Trùm Deal Lên Live 19/7 của ShopeeFood mang đến hàng loạt ưu đãi "mua trước, dùng sau" với mức giảm 50%, giúp người dùng dễ dàng chuẩn bị sẵn đồ uống và món ăn yêu thích với chi phí tiết kiệm.

Với hàng loạt ưu đãi xuất hiện liên tục trong livestream, việc chuẩn bị sẵn danh sách món muốn mua sẽ giúp người dùng săn deal nhanh hơn và hạn chế bỏ lỡ những ưu đãi đang hot. Danh sách deal của Trùm Deal Lên Live 19/7 quy tụ nhiều thương hiệu món ăn quen thuộc như Haidilao, Gà Rán Texas Chicken, SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc, Cơm Thố Anh Nguyễn, Pizza Hut..., bên cạnh loạt thương hiệu đồ uống được yêu thích như KATINAT Coffee & Tea House, Highlands Coffee, Trà Sữa Vietnam Airlines, Trà Sữa Maycha và Laboong - Trà Ô Long Làng La Boong. Đừng đợi đến khi livestream bắt đầu mới chọn món, bạn hãy nhanh tay lưu trước danh sách món trên fanpage ShopeeFood VN để sẵn sàng chốt deal ngay khi livestream lên sóng.

Chỉ cần vào Trùm Deal Lên Live 19/7, người dùng có thể lấp đầy giỏ hàng với hàng loạt deal từ món ngon đến đồ uống, sẵn sàng cho mọi cuộc hẹn mùa hè.

Săn ưu đãi dành cho người dùng mới

Không chỉ dành cho những cao thủ săn deal, Trùm Deal Lên Live 19/7 cũng mang đến cơ hội nhập cuộc dễ dàng cho người tham gia lần đầu.

Chỉ cần theo dõi xuyên suốt chương trình, người dùng có thể săn voucher giảm 25.000 đồng cho đơn hàng đầu tiên với giá trị tối thiểu 0 đồng (số lượng có hạn, mức giảm không vượt quá giá trị đơn hàng) tại các khung giờ ShopeeFood tung ưu đãi. Nhờ đó, việc trải nghiệm livestream và sở hữu những món ăn yêu thích với mức giá hấp dẫn trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Ghi nhớ khung giờ Trùm Deal 10.000 đồng

Nếu đã lên kế hoạch cho những buổi xem bóng đá hay những cuộc hẹn bất chợt, khung thời gian từ 13h đến 15h sẽ là điểm hẹn không nên bỏ lỡ. Cứ mỗi 15 phút, ShopeeFood sẽ liên tục tung các deal 10.000 đồng cho nhiều cái tên quen thuộc như Đói Meo - Mì Trộn, Bánh Tráng & Hột Gà Nướng, Fufu - Mì Trộn & Gà Rán, Nước Mát Bang Ký, Chân Gà Nướng Thịnh Vượng và Đức Food - Mì Trộn Indomie & Đồ Ăn Vặt (số lượng có hạn).

Vừa săn deal, vừa tận hưởng không khí giải trí

Bên cạnh những khung giờ săn deal được mong chờ, Trùm Deal Lên Live lần này còn mang đến chuỗi trải nghiệm giải trí hấp dẫn với nhiều thử thách bí ẩn và màn tương tác đầy kịch tính.

Sau màn kết hợp ăn ý ở phiên livestream trước, Dillan và Nicky sẽ chính thức trở lại, tiếp tục khuấy động bầu không khí cùng những màn tung hứng đầy năng lượng. Đồng hành lần này còn có nhân tố mới Vương Bình, hứa hẹn mang đến nhiều tình huống bất ngờ, tạo nên đội hình giải trí hấp dẫn xuyên suốt chương trình. Đặc biệt, bộ ba Chị Cano, Puuta và Dương Quốc Mỹ cũng sẽ góp mặt, tiếp nối bầu không khí sôi động với những màn giao lưu dí dỏm, thử thách thú vị và nhiều khoảnh khắc bùng nổ. Sự góp mặt của dàn khách mời hứa hẹn sẽ đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong từng khung giờ săn deal.

Trùm Deal Lên Live 19/7 mang đến trải nghiệm vừa săn deal món ngon, vừa tận hưởng không khí giải trí cuối tuần.

Diễn ra từ 9h30 đến 16h vào chủ nhật ngày 19/7, Trùm Deal Lên Live của ShopeeFood hứa hẹn sẽ là điểm hẹn cuối tuần dành cho những ai muốn vừa hòa mình vào không khí mùa bóng đá, vừa săn trọn loạt deal món ngon cho cả tuần.

Đừng quên đặt lịch theo dõi Trùm Deal Lên Live 19/7 ngay từ hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc bùng nổ nào và sẵn sàng nhập cuộc cùng ShopeeFood trong mùa hè này.