The Journeys Collection chính thức là thành viên đầu tiên tại Việt Nam của Serandipians by Traveller Made

Trong năm 2022, The Journeys Collection liên tục nhận được tin vui từ các hiệp hội du lịch luxury hàng đầu thế giới tại Châu Âu, Mỹ và Trung Đông khi chính thức được công nhận là một trong những thành viên đầu tiên tại Việt Nam của Serandipians by Traveller Made, Marriott STARS & LUMINOUS, Anantara Journeys và Luxury Travel Programme by Address.



Trước tiên, phải kể đến Serandipians by Traveller Made với trụ sở chính tại Paris, Pháp. Đây là hiệp hội du lịch luxury hàng đầu thế giới hiện nay với sự góp mặt của những thương hiệu khách sạn tiêu chuẩn "ultra-luxe" nổi tiếng như Aman, Cheval Blanc, Capella, Belmond, Raffles, Waldorf Astoria, Rosewood, Anantara, Zannier hay Six Senses… và các công ty du lịch luxury hàng đầu tại nhiều quốc gia. Để tham gia vào hiệp hội này, các công ty du lịch và khách sạn trên toàn cầu phải vượt qua rất nhiều vòng xét duyệt về tiêu chuẩn dich vụ, định hướng phát triển theo xu hướng du lịch luxury, tình hình tài chính trong kinh doanh, hình thức quảng bá sản phẩm và quan trọng hơn cả là tỉ lệ từ chối làm thành viên chạm ngưỡng trên một nửa hàng năm.

The Muraka tại Conrad Maldives Rangali.

Tiện ích tặng kèm dành riêng cho thành viên của Serandipians by Traveller Made: Buổi sáng, USD 100 spa credit, 60 phút massage, ưu tiên nâng cấp hạng phòng và booking tối thiểu 5 đêm sẽ tặng thêm buổi champagne cùng món ăn nhẹ tại nhà hàng dưới đại dương Ithaa

Zannier Hotels Bãi San Hô và Six Senses Ninh Vân Bay – 2 thành viên của Serandipians by Traveller Made tại Việt Nam

Tiếp đến, The Journeys Collection vinh dự khi được xướng tên là thành viên tiên phong tại Việt Nam của các chương trình dành riêng cho những công ty du lịch luxury toàn cầu từ các "ông lớn" trong ngành như Marriott International, Anantara Hotels & Resorts và Address Hotels + Resorts.

Đây là 3 chương trình được thiết kế riêng dành cho các thương hiệu đạt tiêu chuẩn luxury của tập đoàn Marriott International như The Ritz-Carlton, The St. Regis, JW Marriott… các resort cao cấp của thương hiệu Anantara, hay toàn bộ hệ thống của Armani Hotels, Address Hotels toàn cầu. Để trở thành thành viên chính thức của những chương trình này các công ty du lịch luxury bắt buộc phải đạt đầy đủ các tiêu chuẩn xét duyệt khắt khe và luôn luôn đồng ý quảng bá những khách sạn "bespoke luxury" này theo đúng tiêu chuẩn của tập đoàn đề ra.

Ở phương diện là người tiêu dùng, du khách đặt gói tour thiết kế riêng với The Journeys Collection, bên cạnh chất lượng dịch vụ cao thì những chương trình khuyến mãi độc quyền dành cho thành viên của những hiệp hội trên chắc chắn sẽ giúp cho trải nghiệm chuyến đi thêm phần tuyệt vời. Tại thời điểm hiện tại đến hết tháng 10 năm nay, chúng ta phải nhắc đến chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn tại The St. Regis Maldives Vommuli hay tại đa số các resort dưới thương hiệu Aman.

The St. Regis Maldives Vommuli

Tiện ích tặng kèm dành riêng cho thành viên của Marriott STARS & LUMINOUS: Tặng miễn phí đêm thứ 5, buổi sáng, buổi tối hàng ngày, USD 300 Hotel credit, hoạt động lặn biển và miễn phí nâng cấp hạng phòng ngay thời điểm đặt tour

Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara - Tiện ích tặng kèm dành riêng cho thành viên của Anantara Journeys: Buổi sáng hàng ngày và 01 hoạt động trải nghiệm sa mạc với booking tối thiểu 2 đêm

Cuối cùng, chúng tôi có một cuộc trò chuyện ngắn cùng tổng giảm đốc của The Journeys Collection, anh Ryan Lê từng nguyên làm giám đốc kinh doanh toàn cầu của tập đoàn Minor Hotels tại Singapore. Anh cho biết, The Journeys Collection được thành lập vào thời điểm đầu đại dịch khi ngành du lịch thế giới đứng trước những khó khăn cao nhất lịch sử. Tuy nhiên, toàn bộ thành viên công ty đã cố gắng không ngừng nghỉ, truyền tải cho nhau niềm đam mê bất tận dành cho du lịch luxury và thật sự mang ơn khách hàng của chúng tôi thật nhiều, những người đã ủng hộ, tin tưởng sử dụng dịch vụ của công ty để tạo nên động lực to lớn cho The Journeys Collection có thể là đại diện đầu tiên của nước ta được chính thức công nhận là thành viên của những hiệp hội toàn cầu này. Hướng đi của chúng tôi trong tương lai gần tiếp theo sẽ là cố gắng hơn nữa để mang những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo đến du khách Việt trong và ngoài nước.



The Journeys Collection

