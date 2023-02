The Interest Of Love: 16 tập phim "mập mờ" với cảm xúc khán giả, đến sau cùng vẫn chẳng hiểu tình yêu là gì!

The Interest Of Love (Lý Giải Tình Yêu) hiện đang là một trong những tựa phim Hàn khiến khán giả tranh cãi vì diễn biến khó hiểu, đặc biệt là đoạn kết với nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. Cùng khai thác đề tài tình yêu công sở, nhưng trái với những gam màu tươi sáng của A Business Proposal (Hẹn Hò Chốn Công Sở), The Interest Of Love lại khắc họa màu yêu của thế giới "người lớn" đầy u ám và gai góc. Tuy nhiên, cách xây dựng nhân vật vô cùng khó hiểu, nhập nhằng của phim khiến không ít khán giả đến cuối cùng vẫn hoài nghi rằng biên kịch cố tình "mập mờ" với cảm xúc người xem hay chính vì tình yêu vốn dĩ quá khó để lý giải?

Tuyến nhân vật khó hiểu, quyết tâm "mập mờ" với cảm xúc của khán giả đến cùng

Chuyện tình của The Interest Of Love bắt đầu khi anh chàng giao dịch viên Ha Sang Soo (Yoo Yeon Seok) phải lòng cô đồng nghiệp xinh đẹp Ahn Soo Young (Moon Ga Young). May mắn thay, cả Soo Young cũng dần cảm mến anh đồng nghiệp. Họ âm thầm quan tâm nhau tại chỗ làm, thậm chí còn quyết định chính thức tìm hiểu nhau. Đây chắc hẳn sẽ là một bước đệm đầu vô cùng êm ái khi bắt đầu một mối quan hệ, nếu như Sang Soo - Soo Young không bị lý trí kiểm soát. Vì 1 lần chần chừ của Sang Soo, mà cặp đôi này từ say nắng, tỏ tình, tìm hiểu, họ bất ngờ quay sang tìm hiểu... người khác. Sang Soo công khai hẹn hò với trợ lý giám đốc Park Mi Kyung (Geum Sae Rok) trong khi Soo Young và bảo vệ chi nhánh Jung Jong Hyeon (Jung Ga Ram) yêu nhau và thậm chí còn sống chung. Dù đã "yên bề gia thất" nhưng trớ trêu thay Sang Soo và Soo Young lại không thể ngừng nghĩ về đối phương.

Dù là một tựa phim melodrama đơn thuần, thế nhưng biên kịch của The Interest Of Love rất "tài ba" khi hết lần này đến lần khác "mập mờ" với cảm xúc của khán giả, khiến họ không tài nào đoán được nước đi kế tiếp của các nhân vật. Bởi lẽ, các nhân vật trong phim có dòng suy nghĩ và hành động vô cùng khó hiểu. Một nữ chính Ahn Soo Young sống lý trí nhưng lại hành động vô cùng cảm tính. Một Sang Soo thiếu quyết đoán, mưu cầu cuộc sống ổn định, nhưng nhiều lần lại làm rối tung tình cảm của 2 người phụ nữ. Một mặt, Soo Young - Sang Soo khiến cả Mi Kyung - Jung Hyeon phải đau đớn vì sự ích kỷ của họ. Mặt khác, hai nhân vật này còn khiến khán giả mệt mỏi hơn khi họ thích chơi trò thách đố tình yêu.

Có lẽ đến cuối cùng biên kịch vẫn chưa thể lý giải "Tình yêu là gì" khi các nhân vật còn chưa hiểu rõ lòng mình

Đáng nói hơn, sau tất cả cả hai vẫn không thể chính thức đến với nhau và còn để lại nơi khán giả một hồi kết "mập mờ" đúng nghĩa, mở ra hàng loạt câu hỏi mở về mối quan hệ thực sự của họ. Thậm chí cả hai còn không rõ rằng liệu mình có thực sự đã yêu đối phương hay chỉ là sự quan tâm nhất thời. Vậy thế là bộ phim đưa người xem trở về lại vạch xuất phát.

Tình yêu trưởng thành là chọn lý trí thay vì con tim?

Dẫu vậy, với một bộ phận khán giả, The Interest Of Love đã làm tốt nhiệm vụ khắc họa chân thực tình yêu thời nay - khi tình yêu của thế giới "người lớn" cần phải "cân đo đong đếm" kỹ càng. Bởi lẽ, tình yêu của Sang Soo - Soo Young luôn được đặt lên "cán cân lý trí" của cả hai - khi họ bị chi phối bởi rào cản xuất thân, địa vị, học vấn. Sang Soo thích sự hoàn hảo, mưu cầu cuộc sống ổn định với một đối tượng "môn đăng hộ đối". Sự xuất hiện của Soo Young hoàn toàn làm một biến số đảo ngược khi cô luôn tự ti về gia cảnh, gặp tổn thương trong chuyện tình cảm vì sang chấn bố ngoại tình và Soo Young cũng không để tình yêu kiểm soát cuộc sống.

Vô hình trung, có lẽ không ít khán giả cũng sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh phản chiếu nội tâm của mình ở các nhân vật. Sự chần chừ của Sang Soo khi cân nhắc về sự phù hợp giữa mình và Soo Young hay ba lần, bảy lượt mập mờ giữa Sang Soo - Soo Young dù đã có người mới, phần nào cho thấy rằng chúng ta là những kẻ ích kỷ trong tình yêu, luôn mong muốn thứ tốt đẹp nhất cho chính mình nhưng lại vô tình làm tổn thương người khác. Cũng chính vì thế mà dù là trên phim hay ở ngoài đời thực, có khá nhiều cặp đôi đã không đến được với nhau vì những rào cản lý trí mà họ đã tự vẽ ra.

The Interest Of Love hiện đã phát hành trọn bộ.

Nguồn ảnh: Tổng hợp