The Face Vietnam khiến khán giả thở dài bằng mùa giải dài vô tận?

Đầu tháng 3/2022, The Face Vietnam thông báo trở lại với mùa 4 sau 4 năm vắng bóng khiến người hâm mộ show thực tế vô cùng trông ngóng. Nhất là khi dàn HLV ngồi "ghế nóng" của The Face Vietnam được thông báo có 2 "chị đại" Anh Thư, Vũ Thu Phương và bộ đôi được fan nhiệt tình "đẩy thuyền" Minh Triệu - Kỳ Duyên.

Thế nhưng đã gần 1 năm trôi qua, The Face Vietnam vẫn lặn mất tăm. Tính đến nay, những đoạn clip ngắn trong vòng casting được nhà sản xuất liên tục cho đăng tải trên MXH, còn tập phát sóng chính thức thì vẫn chưa thấy đâu.

The Face Vietnam lần đầu xuất hiện ghế HLV đôi thuộc về Kỳ Duyên - Minh Triệu - Ảnh: The Face Vietnam

Nhìn lại chặng đường của The Face Vietnam mùa 4, người hâm mộ không ít lần thất vọng vì quá trình sản xuất của ekip. Giữa tháng 3, vòng sơ tuyển thí sinh miền Nam đã một phen "gây bão" cộng đồng sắc đẹp. Bẵng đi khoảng 2 tuần sau đó, The Face Vietnam mới ra thông báo lịch casting miền Bắc sẽ diễn ra vào ngày 20/4/2022, sau tận 1 tháng so với lịch casting miền Nam. Tưởng chừng sẽ sớm được theo dõi màn casting miền Bắc, fan lại một lần nữa "mệt mỏi" khi nghe tin ekip dời lịch đến tận đầu tháng 7/2022.

Trong thời điểm chờ lên sóng, fanpage chương trình liên tiếp cho phát đi phát lại những đoạn phỏng vấn vòng casting mà fan "muốn thuộc lòng" - Ảnh: The Face Vietnam

Đến tháng 11/2022, ekip The Face Vietnam mới cho khán giả một tín hiệu đáng mừng khi tổ chức ghi hình vòng Chọn đội. Tuy nhiên, đã 4 tháng trôi qua, nhà sản xuất vẫn chưa có động thái tiếp tục ghi hình, mà lại khoe buổi họp chuẩn bị tổ chức sự kiện thời trang lớn.

The Face Vietnam hiện tại đã hoàn tất vòng Chọn đội - Ảnh: The Face Vietnam

Việc The Face Vietnam liên tục bị trì hoãn và kéo dài gần 1 năm khiến người hâm mộ lo rằng chương trình sẽ chịu chung số phận như Vietnam's Next Top Model. Show thực tế về người mẫu mùa 9 đã casting từ cuối năm 2019 và đến nay phải hủy toàn bỏ kết quả vì tình hình dịch bệnh, thí sinh ít nhiều cũng có sự thay đổi.

‏Trong bài phỏng vấn vào đầu năm 2023, Minh Triệu và Kỳ Duyên - bộ đôi HLV được yêu mến của The Face Vietnam mùa 4 cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi có lo sợ chương trình "mất nhiệt" vì kéo dài.

Minh Triệu giải thích: "Năm vừa rồi cũng là năm bận rộn của nhà sản xuất. Nếu mọi người có theo dõi thì cũng thấy cường độ sản xuất show, sự kiện của họ dày đặc đến độ nào. Điều này Triệu nghĩ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tiến độ The Face Vietnam một tí. ‏‏Bản thân Triệu và Duyên khi nhận lời đồng hành rồi thì cũng phải thông cảm cho đối tác của mình. Đương nhiên việc trễ deadline, hoãn lên sóng là những việc không ai mong muốn. Tất cả mọi người đang tìm thời điểm tốt nhất để chương trình được trôi chảy, đúng tiến độ một cách liên tiếp nhất.‏

‏Trước Tết, mọi người dự định sẽ quay trước 1 ít rồi quay tiếp sau Tết. Tuy nhiên, chương trình thực tế phải có yếu tố thực tế trong đó. Nếu quay nửa chừng rồi cho thí sinh về quê ăn Tết thì sẽ có nhiều điều ảnh hưởng: Như cân nặng, tâm lý thí sinh... Có nhiều lý do mà Triệu và Duyên ở vị trí HLV phải cảm thấy đồng thuận với nhà sản xuất trong việc nên dời lịch quay, phát sóng sau Tết để có được chương trình xuyên suốt và liên tục. Như thế, mạch cảm xúc được liền mạch và thực tế hơn".

Kỳ Duyên - Minh Triệu từng cho biết The Face Vietnam sẽ sớm ghi hình sau Tết 2023, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu - Ảnh: Lương Khải

Có khá nhiều lí do để giải thích cho một mùa giải chậm trễ. Yếu tố hàng đầu có thể nhắc đến đó chính là kinh phí. Thực hiện trọn vẹn một chương trình truyền hình thực tế với chất lượng ghi hình đẹp mắt, thời trang, kéo dài nhiều ngày với ekip đông đúc không phải là chuyện đơn giản. Để có được nguồn lực quan trọng này, có lẽ nhà sản xuất phải vất vả kêu gọi tài trợ, đàm phán nhiều khâu, cân đối chi phí, hoặc thậm chí sản xuất các chương trình, sự kiện khác trước để dùng lợi nhuận thực hiện tiếp truyền hình thực tế. Việc không phát sóng trên truyền hình cũng là nguyên nhân dẫn tới thiếu hụt quảng cáo, câu hỏi "Tiền đâu?" càng trở nên đau đầu với toàn thể ekip.

Tiếp theo có thể nhắc đến yếu tố lịch trình của dàn HLV, các dịp lễ Tết nghỉ ngơi dài hơi cũng ảnh hưởng đến quyết định ghi hình của nhà sản xuất. Tuy nhiên đây cũng chỉ là thứ yếu bởi nếu có tiềm lực kinh tế mạnh thì lịch trình nào cũng có thể sắp xếp.

Việc The Face Vietnam mùa 4 kéo dài gần 1 năm đã phần nào khiến chương trình mất đi sức hút vốn có cũng như mất đi lượng khán giả trung thành. Người hâm mộ The Face Vietnam đã bội thực với việc theo dõi những đoạn clip casting ngắn của dàn thí sinh được công chiếu trên fanpage chương trình. Đó là chưa kể sự thay đổi về chỉ số hình thể và định hướng từng giai đoạn của thí sinh. Liệu có cơ hội nào để The Face Vietnam kéo lại được khán giả khi show lên sóng?