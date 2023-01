Danh tính "bạn trai mới" của Miu Lê: Trai đẹp The Face Thái, body 6 múi cực phẩm

Mới đây, Miu Lê khiến netizen bất ngờ khi xuất hiện thân thiết bên cạnh một "cực phẩm" người Thái. Anh chàng là người mẫu Film Jirayu Aungvanich - cựu thí sinh của The Face Men Thái Lan. Được biết, hình ảnh thân mật giữa Miu Lê và Film chỉ là khoảnh khắc lúc cả hai cùng hợp tác trong một dự án. Thế nhưng độ điển trai của chàng mẫu người Thái khiến hội chị em cũng phải xuýt xoa, thi nhau "nhận làm chồng".

Miu Lê và Film Jirayu Aungvanich - Ảnh: Internet

Film Jirayu Aungvanich từng có 2 lần tham gia The Face Thái Lan. Tại cuộc thi, anh chàng từng được xem là một trong những nhân tố sáng giá nhưng cuối cùng lại không thể vào sâu Chung kết. Ở mùa 2, Film được chọn về đội của Moo Asava - mentor chiến thắng nhiều campaign nhất The Face Men mùa 1. Năm đó, anh chàng bị loại ở tập 9 khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Film Jirayu Aungvanich từng được xem là nhân tố sáng giá ở The Face Men mùa 2 - Ảnh: The Face Men Thailand

Vẫn không bỏ cuộc, Film quay lại The Face Men với quyết tâm "phục thù". Lần này, anh vào đội của Kao Jiyaru - diễn viên trẻ quen mặt với khán giả Việt Nam qua các tựa phim ăn khách của xứ sở chùa Vàng như Love of Siam, Seven Something, O-Negative… Thế nhưng ở mùa mới, Film lại bị đánh giá là khá nhạt nhòa nên phải sớm dừng chân ở tập 5.

Film ở The Face Men Thái mùa 3 - Ảnh: The Face Men Thailand

Sau cuộc thi người mẫu, Film Jirayu Aungvanich vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, làm mẫu ảnh tự do cũng như nhận các show diễn thời trang lớn nhỏ. Ngoài ra, anh cũng tham gia diễn xuất ở một số bộ phim. Nhờ chăm luyện thể hình, body cực phẩm của trai đẹp người Thái luôn khiến netizen mê mệt.

Body 6 múi của Film - Ảnh: Instagram nhân vật

Visual nổi bật của cựu thí sinh The Face Men Thái - Ảnh: Instagram nhân vật