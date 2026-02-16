Thấy thông báo này, tài khoản Zalo của bạn đang bị theo dõi hoặc chiếm quyền truy cập

Công an thành phố Huế cho biết, trong quá trình sử dụng Zalo, nếu hệ thống phát hiện những hoạt động bất thường liên quan đến tài khoản, người dùng sẽ ngay lập tức nhận được thông báo cảnh báo. Đây là biện pháp giúp người dùng chủ động phát hiện sớm nguy cơ bị theo dõi hoặc bị chiếm quyền truy cập để xử lý kịp thời. Tuy nhiên, nếu người dùng vô tình bỏ qua cảnh báo hoặc thao tác sai, khiến tài khoản có thể bị đánh cắp chỉ trong vài phút.

Theo Công an thành phố Huế, nguyên nhân khiến tài khoản Zalo bị xâm nhập thường bắt nguồn từ những thói quen tưởng chừng rất nhỏ trong quá trình sử dụng. Một trong những tình huống phổ biến là người dùng đăng nhập Zalo trên thiết bị công cộng hoặc điện thoại, máy tính của người khác nhưng quên đăng xuất. Điều này tạo cơ hội để đối tượng xấu truy cập, thay đổi thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, việc mất số điện thoại hoặc Gmail dùng để đăng ký, hay vô tình nhấp vào các đường link chứa mã độc, virus cũng là những nguyên nhân khiến tài khoản bị xâm nhập trái phép.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Công an thành phố Huế nhấn mạnh, khi phát hiện rủi ro, Zalo thường gửi hai loại thông báo quan trọng mà người dùng cần đặc biệt chú ý.

Thông báo thứ nhất là "Bạn có phải là người đang đăng nhập?", xuất hiện khi tài khoản được đăng nhập từ thiết bị lạ và hệ thống kích hoạt chế độ kiểm tra bảo mật. Nếu chính bạn là người đăng nhập, chỉ cần nhấn "Kiểm tra bảo mật" rồi chọn "Đây là tôi" để xác nhận và tắt cảnh báo. Tuy nhiên, nếu không phải bạn, người dùng cần thao tác ngay theo hướng dẫn "Kiểm tra bảo mật" > "Không phải tôi" > "Chặn ngay", đồng thời nhanh chóng đổi mật khẩu để ngăn chặn nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản.

Loại cảnh báo thứ hai là "Có phải bạn vừa đăng nhập?". Đây cũng là thông báo liên quan đến việc truy cập từ thiết bị lạ hoặc vị trí bất thường. Trong trường hợp bạn là người thực hiện đăng nhập, chỉ cần chọn "Kiểm tra bảo mật" và xác nhận "Đây là tôi" để tắt cảnh báo. Ngược lại, nếu không phải bạn, Công an thành phố Huế khuyến cáo người dùng cần lập tức chọn "Kiểm tra bảo mật" > "Không phải tôi" > "Đăng xuất ngay" để thoát khỏi thiết bị lạ, đồng thời chọn thêm "Báo xấu" nhằm thông báo cho hệ thống về hành vi đáng ngờ.

Ngoài hai loại thông báo trên, người dùng cũng cần cảnh giác khi Zalo hiển thị thông báo "Yêu cầu mã kích hoạt". Đây là dấu hiệu cho thấy có người đang cố gắng đăng nhập tài khoản từ thiết bị mới và hệ thống yêu cầu mã xác nhận. Nếu bạn là người thực hiện thao tác này, hãy vào "Kiểm tra bảo mật" và chọn "Đây là tôi". Tuy nhiên, nếu không phải bạn, cần chọn "Không phải tôi" và nhấn "Chặn ngay" để ngăn chặn mọi yêu cầu kích hoạt từ thiết bị lạ. Công an thành phố Huế cũng lưu ý, trường hợp người dùng đã thay đổi số điện thoại và không còn sử dụng số cũ đăng ký tài khoản, cần nhanh chóng thực hiện thao tác "Đổi số điện thoại" để bảo đảm quyền kiểm soát tài khoản luôn thuộc về mình.

Công an thành phố Huế thông tin, để hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản, người dân không chỉ cần phản hồi nhanh các cảnh báo bảo mật mà còn phải nâng cao ý thức phòng ngừa trong quá trình sử dụng. Tuyệt đối không nhấp vào các liên kết lạ được gửi qua tin nhắn, kể cả khi người gửi tự xưng là “Zalo”, “CSKH” hoặc giả mạo bạn bè, người quen. Trước khi mở đường link, cần kiểm tra kỹ thông tin người gửi và nội dung tin nhắn. Đồng thời, người dùng không chia sẻ mã kích hoạt, mật khẩu đăng nhập cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, và nên đăng xuất ngay sau khi sử dụng Zalo trên thiết bị không thuộc sở hữu cá nhân.

Zalo là công cụ liên lạc, làm việc và lưu trữ nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng của hàng chục triệu người Việt. Vì vậy, Công an thành phố Huế khuyến cáo người dùng cần đặc biệt chú ý các thông báo bảo mật từ hệ thống, xử lý kịp thời và đúng thao tác để bảo vệ tài khoản, tránh bị kẻ xấu lợi dụng cho các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

(Nguồn: Công an thành phố Huế) ﻿