Thay cơm trắng bằng 5 thực phẩm này khi giảm cân, vừa đủ dinh dưỡng lại ngon miệng mà không sợ béo

Giảm cân luôn là chủ đề muôn thuở được hội chị em quan tâm mỗi ngày. Có nhiều cô nàng khi giảm cân thường hạn chế ăn tinh bột hoặc thậm chí là cắt bỏ tinh bột ra khỏi bữa chính trong ngày. Tuy nhiên, điều này có thể khiến cơ thể bị thiếu năng lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần.

Vậy nếu không ăn cơm trắng thì có thể ăn loại tinh bột nào khác để vừa giảm cân, vừa ngon miệng? Trên thực tế, có đến 5 loại thực phẩm thay thế được cơm trắng đấy nhé!

1. Hạt Quinoa

Quinoa không phải là một thành phần ngũ cốc mà là một loại hạt rất giàu protein. Không chỉ chứa ít carbs, Quinoa còn rất bổ dưỡng và so với gạo trắng truyền thống thì loại hạt này còn cực giàu chất xơ, ăn vào sẽ giúp no lâu hơn. Đó cũng là lý do vì sao Quinoa thường xuất hiện trong bữa sáng và bữa trưa của nhiều cô nàng để thúc đẩy quá trình giảm cân hiệu quả.

2. Ngô

Ngô có màu sắc bắt mắt lại rất giàu chất xơ, không những thúc đẩy quá trình tiêu hóa mà còn chứa ít đường, hàm lượng calo và carbs cũng tương đối thấp. Trung bình hàm lượng carbs trong ngô chỉ chứa khoảng 18,7gr. Do vậy, việc coi ngô như một loại lương thực chính khi giảm cân cũng là điều dễ hiểu.

3. Khoai tây

Khoai tây rất dễ mua và thậm chí nó còn là một loại củ phổ biến trên bàn ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, một số người cho rằng khoai tây dễ gây béo phì nhưng bản chất khoai tây lại rất ít calo nên giúp làm tăng cảm giác no khi ăn. Đồng thời, khoai tây còn giảm hấp thu các loại thực phẩm mà bạn tiêu thụ vào. Cứ 100gr carbs từ khoai tây sẽ chỉ có khoảng 17,2gr carbs. Vậy nên, chọn khoai tây thay cho cơm trắng cũng là một sự lựa chọn đáng thử.

4. Hạt kê

Kê là một loại ngũ cốc nguyên hạt rất giàu dinh dưỡng, hàm lượng carbs từ hạt kê cũng khá thấp. Khi chế biến các món từ hạt kê, bạn không những cảm thấy hứng thú hơn với món ăn mà còn tạo cảm giác no lâu hơn. Một bát cháo kê ăn tối thay cho cơm trắng vừa bổ dưỡng lại vừa hạn chế tăng cân.

5. Yến mạch

Yến mạch là nguồn nguyên liệu giảm béo yêu thích của rất nhiều người trẻ. Với giá thành phải chăng, giàu chất xơ, giúp nhuận tràng, ít calo nên có thể thay thế các thực phẩm chính giàu calo khác. Tuy nhiên, khi mua yến mạch thì bạn cần chú ý chọn loại thô, không qua chế biến, không nên chọn yến mạch giòn hay yến mạch có vị ngọt.

