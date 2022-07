Thành viên "mộc mạc" nhất đội Vệ binh Dải ngân hà quậy tưng bừng vũ trụ trong trailer đầu tiên của I Am Groot

Comic Con là hội nghị truyện tranh và giải trí đa thể loại, được tổ chức hàng năm tại San Diego, California, Hoa Kỳ. Trong nhiều năm gần đây, Comic Con được xem là cơ hội để các hãng phim lớn trên thế giới “nhá hàng” và quảng bá loạt sản phẩm tương lai của mình. Và Marvel Studios cũng không ngoại lệ.

Trong ngày đầu tiên của sự kiện năm nay, họ đã giới thiệu về hàng loạt series hoạt hình thuộc MCU, bao gồm Spider-Man: Freshman Year, X-Men '97, What If…? mùa 2 (& 3), Marvel Zombies, và đặc biệt là trailer đầu tiên dành cho I Am Groot - bộ phim sẽ lên sóng ngay trong tháng 8 tới đây.

Trailer đầu tiên của series I Am Groot.

Theo đoạn trailer cho thấy, I Am Groot là một tuyển tập hoạt hình gồm 5 tập, xoay quanh “cậu cây” của biệt đội Guardians of the Galaxy, và vẫn sẽ do nam diễn viên Vin Diesel lồng giọng. Nếu như bạn chưa biết, Groot là một loại cây có tri giác, nhưng lại chỉ có thể nói đúng 1 cụm từ duy nhất (chính là tựa đề phim) mà rất ít người có thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa mà cậu muốn truyền tải.



Lần này, Baby Groot sẽ tạm xa rời các đồng đội thân thiết để tham gia vào những chuyến phiêu lưu kỳ thú của riêng mình. Phong cách đồ họa của series này không khỏi khiến khán giả liên tưởng ngay đến loạt phim hoạt hình đình đám của Pixar, mà điển hình chính là A Bug’s Life. Với nội dung hài hước, dễ thương, trong sáng, I Am Groot có lẽ sẽ phù hợp với trẻ nhỏ hơn so với các phần phim Guardians of the Galaxy trước đó (vốn không dành cho trẻ dưới 13 tuổi).

Với nhân vật chính là Baby Groot, series này có lẽ sẽ lấy bối cảnh sau Guardians of the Galaxy Vol. 2 và trước Avengers: Infinity War?

Ngoài ra, series này chỉ là trong phần trong kế hoạch mở rộng nội dung mà Marvel Studios dành cho Guardians of the Galaxy. Cuối năm nay, họ sẽ cho ra mắt 1 dự án ngắn khác liên quan đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của biệt đội này trước khi chính thức trở lại màn ảnh lớn vào năm 2023.

I Am Groot sẽ bắt đầu lên sóng trên Disney vào ngày 10/8 năm nay.

Theo ScreenRant