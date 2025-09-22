Sau hàng loạt vai diễn truyền hình quen thuộc gắn liền với hình ảnh chàng trai hiền lành, tình cảm, Thanh Sơn bất ngờ có màn lột xác ngoạn mục trong bộ phim điện ảnh mới nhất - Tử Chiến Trên Không. Đây là tác phẩm được lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật, mang đậm màu sắc hành động, giật gân, khác hẳn với những bộ phim tâm lý - xã hội vốn gắn bó với nam diễn viên suốt nhiều năm qua. Trên màn ảnh rộng, Thanh Sơn hóa thân thành Bình - một cảnh vệ quả cảm, vừa phải đối diện với hiểm nguy khốc liệt, vừa bộc lộ những giằng xé nội tâm dữ dội. Sự nhập vai đầy máu lửa và chân thật này đã khiến khán giả bất ngờ, đồng thời dành cho anh nhiều lời khen ngợi khi dám thử thách bản thân với một hình tượng gai góc, mạnh mẽ và nhiều chiều sâu.

Không chỉ là bước tiến trong sự nghiệp, vai diễn Bình còn chứng minh khả năng biến hóa của Thanh Sơn, cho thấy anh không ngại thoát khỏi vùng an toàn để tìm đến những trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ. Giữa bối cảnh phim hành động Việt không có nhiều tác phẩm ấn tượng, Tử Chiến Trên Không càng trở thành cơ hội quý giá để Thanh Sơn khẳng định mình ở địa hạt khó nhằn này. Sau những ngày dài miệt mài trên phim trường, đổ mồ hôi cho từng cảnh đánh đấm và chạy trốn kịch tính, Thanh Sơn đã ngồi lại cùng chúng tôi để chia sẻ về hành trình hóa thân, những kỷ niệm hậu trường khó quên và cả cảm xúc đặc biệt khi vai diễn Bình được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Phỏng vấn Thanh Sơn

Tôi phải làm cho máu dồn lên não và mắt trong các cảnh phim

Chúc mừng Thanh Sơn đã có một vai diễn quá tuyệt vời. Vai diễn này có vẻ rất khác với Thanh Sơn ở ngoài đời, không biết bạn có thấy như vậy không?

Thực ra, mọi người biết đến Thanh Sơn nhiều nhất qua những vai diễn truyền hình, điển hình là những bộ phim về tâm lý xã hội. Đây là bộ phim có yếu tố hành động, giật gân và Bình là vai diễn có nhiều yếu tố hành động nhất mà tôi từng thể hiện. Có lẽ đó là sự khác biệt lớn nhất so với những vai diễn trước đây của Thanh Sơn.

Trong quá trình làm phim, bạn có gặp sự cố nào hoặc đoàn phim có từng bị gián đoạn vì chấn thương của diễn viên không?

Rất may mắn là trong bộ phim này, nguyên ekip không có ai gặp chấn thương quá nặng để quá trình làm phim bị gián đoạn. Vì vậy, bộ phim đã được hoàn thành trong tổng số thời gian là 30 ngày. Chấn thương là điều khó tránh khỏi. Có những chấn thương nhẹ, thâm tím trên cơ thể, đôi khi sáng hôm sau về nhà mới phát hiện ra là có chấn thương. Những vết thâm tím cứ tự nhiên xuất hiện thôi. Quá trình quay phim có những kỉ niệm rất đặc biệt, như việc phim có những phân đoạn sử dụng nhiều máu, diễn viên diễn xong không biết đâu là máu thật, đâu là máu giả. Thật giả lẫn lộn với nhau, phải lau hết máu giả đi mới nhìn thấy chỗ chảy máu thật. Hy vọng, tất cả những nỗ lực của toàn bộ ekip và anh em trong đoàn phim sẽ cho ra mắt một bộ phim hấp dẫn và được khán giả đón nhận.

Có lúc nào những vết thâm tím như vậy ảnh hưởng tới raccord của bộ phim không?

Không, vì đó là những vết thương nằm bên trong người. Thực ra có những vết thương khá là khó tránh. Bộ phận cascadeur đã có bảo hộ cho diễn viên rất nhiều, tránh tối đa chấn thương, tuy nhiên vẫn rất khó tránh khỏi. Ví dụ, nếu quý vị khán giả theo dõi phim thì sẽ nhận ra phim được quay trong bối cảnh khá hẹp, việc va quệt là khó tránh khỏi. Nhất là trong những bối cảnh như buồng dẫn đường, có rất nhiều nút ấn nhỏ thì đó mới là cái khiến chúng tôi sợ nhất vì nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, một khi bấm máy quay, ý chí sôi sục của mọi người được đẩy lên cao, phải 200%. Có những cảnh đánh nhau, dù biết rõ anh em của mình đang chấn thương rồi nhưng mọi người vẫn diễn tiếp, vẫn máu lửa tiếp. Cảm giác adrenaline trong người đang tăng, làm quên đi cảm giác đau. Sau khi cắt rồi, tắt máy rồi thì mới thấy đau. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm xúc như vậy.

Việc quay phim trong một không gian chật hẹp xuyên suốt 30 ngày mang lại cho bạn những trải nghiệm như thế nào?

Mọi người mới đang nhìn thấy bối cảnh chật hẹp về mặt hình thức thôi. Sự “chật hẹp” mà tôi ấn tượng nhất không chỉ về mặt bối cảnh mà còn là về mặt thời gian nữa. Cả không gian và thời gian. Bình thường, tôi sẽ giữ raccord cảm xúc theo ngày thôi, nhưng trong bộ phim sẽ có sự thay đổi từ ngày này qua ngày khác và diễn viên vẫn phải giữ raccord về cảm xúc như thế. Đây là bộ phim mà tôi phải giữ raccord cảm xúc liên tục theo từng phút vì phải tái hiện 52 phút liên tục mà.

Ngoài những cảnh quay mà mình phải gợi nhớ lại cảm xúc thì có những cảnh mà đạo diễn phải hướng dẫn bí quyết cho diễn viên. Ví dụ, chúng tôi phải chống đẩy trước khi quay rất nhiều để làm sao khi nối lại các cảnh quay phải khớp hoàn toàn. Từ những ánh mắt, những đường gân ở trên mặt, chúng tôi phải chống đẩy để cho máu thực sự dồn lên não và mắt. Những tia máu trong mắt và đường gân trên trán, phải làm thế nào để giữ nguyên raccord trong các cảnh phim.

Có cảnh quay nào khiến bạn cảm thấy sợ hãi tột độ vì quá nhập tâm không?

Nhân vật của tôi phải là người kiểm soát nỗi sợ đầu tiên, phải bình tĩnh thì mới đưa ra được phương án, chiến lược được. Nhân vật sợ thì không nhưng diễn viên Thanh Sơn sợ thì có. Nếu khán giả xem phim sẽ biết cảnh tôi giao chiến với nhân vật Tí của Võ Điền Gia Huy. Ngay trước đó là cảnh Tí giao chiến với Lợi thì Gia Huy đã bị rớt vai rồi. Vì vậy nên tới cảnh của tôi và Huy thì bạn rất dễ bị rớt vai, chỉ một động tác khoá tay nhẹ thôi cũng đã rớt rồi. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh một người bị rớt vai rồi tự lấy tay đẩy vai lại vào khớp. Tôi bị ám ảnh cảnh đó và phải mất một thời gian để thực sự bình tĩnh lại và tự tin diễn tiếp.

Tất nhiên, động tác thì sẽ không nguy hiểm vì tất cả đều là diễn xuất thôi, hình thể thôi nhưng tôi bị ám ảnh với cảnh Huy bị rớt vai nên phải cần thời gian bình tĩnh lại. Bình tĩnh thì mới tập trung làm đúng động tác được. Tôi bị ám ảnh với hình ảnh đó thật sự. Rất sợ luôn.

Còn việc rèn luyện thể lực, nhuộm da thì sao?

Khi tham gia bộ phim, tôi cũng có đôi chút lo lắng vì lúc đi casting, tôi không nghĩ là phim có nhiều cảnh hành động tới như vậy. Khi tôi gặp đạo diễn Hàm Trần thì những phân cảnh casting thiên về tâm lý nhiều hơn chứ không phải là cảnh hành động. Sau khi được lựa chọn vào vai Bình, tôi mới biết số lượng những cảnh hành động lại nhiều tới như vậy. Lúc đó, tôi cũng lo lắng và hồi hộp nhưng bên cạnh đó, cảm giác háo hức lại nhiều hơn.

Nếu đứng dưới vai trò khán giả để lựa chọn thể loại phim yêu thích, tôi sẽ chọn hình sự đầu tiên, sau đó là hành động, tâm lý xã hội là về sau cơ. Tuy nhiên, mọi người nhìn thấy tôi làm nhiều phim tâm lý nhưng đây lại không phải lựa chọn hàng đầu của tôi khi xem phim. Sẽ luôn là hình sự và hành động. Điều này gắn liền với tôi từ nhỏ rồi. Thế nên là một cơ hội cực kỳ lớn trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Đầu tiên là được làm một thể loại phim mà mình yêu thích từ lâu và cũng là một cơ hội để tôi thay đổi bản thân, thay đổi cách nhìn của khán giả về diễn viên Thanh Sơn và những vai diễn trước đây. Đây là một cơ hội rất lớn. Bên cạnh sự hồi hộp và lo lắng, tôi cực kỳ háo hức. Tôi có niềm tin khá lớn là mình đủ khả năng để thử sức với vai diễn lần này.

Vậy bạn đã thấy bản thân thoả mãn đam mê làm nghề nhờ vai diễn Bình hay chưa?

Chưa. Tôi nghĩ hơi khó để thỏa mãn bản thân. Tôi chỉ cảm thấy vui vì đã được tham gia một bộ phim mà mình mong muốn, hoàn thành một vai diễn. Khi nhận được lời mời tôi chỉ suy nghĩ rằng nếu mình không làm thì sau này sẽ rất tiếc nuối. Bây giờ, chẳng còn gì để tiếc nuối nữa, tôi đã thử và cố gắng hết sức mình cho vai diễn này rồi. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi được thử sức với vai diễn hành động. Hy vọng trong tương lai, nếu được khán giả đón nhận và ủng hộ, tôi sẽ có được những vai diễn tiếp theo. Với diễn viên, tôi nghĩ ai cũng vậy thôi, sẽ cần thêm nhiều giờ bay. Qua mỗi bộ phim, tôi sẽ có thêm nhiều thứ để học hỏi cho bản thân mình.

Tôi chưa giỏi và đang phấn đấu để làm được điều đó

Phần hành động, biểu cảm thì tốt rồi nhưng có ý kiến cho rằng thoại của Thanh Sơn vẫn đang mang hơi hướm của phim tâm lý tình cảm. Bạn cảm thấy thế nào?

Như đã chia sẻ, lý do tôi được lựa chọn vào bộ phim này không phải vì tôi biết diễn các phân cảnh hành động, đánh đấm. Bản thân tôi cũng đã suy nghĩ, dưới đôi mắt của đạo diễn Hàm Trần, vai Bình ngoài yếu tố về mặt đánh đấm thì cần yếu tố về mặt cảm xúc, con người, tâm lý. Tôi cũng hay nói vui là: “Đây là câu chuyện của đôi mắt, đừng đưa cơ bắp vào”. Tôi nghĩ cần nhiều yếu tố về mặt cảm xúc và cách thoại. Khi xem phim, tôi luôn là khán giả khó tính nhất của bản thân nên vẫn thấy còn nhiều thứ cần phải thay đổi. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, tôi vẫn thấy hài lòng vì trong quá trình làm việc, mình đã cố gắng hết sức rồi.

Thanh Sơn có một nét đặc trưng nổi bật là đôi mắt ướt. Bạn nghĩ đây là lợi thế hay trở ngại khi tham gia Tử Chiến Trên Không?

Để nói về đôi mắt thì có một sự khác biệt lớn nhất khi tôi tham gia bộ phim này. Bình thường, đôi mắt của tôi là mắt nhìn người thương còn trong phim Tử Chiến Trên Không là nhìn kẻ thù. Vì thế nên không thể ướt được. Khác nhau khá nhiều. Để nói về câu chuyện đôi mắt và cảm xúc thì chưa có bộ phim nào khiến tôi được trải nghiệm sự gay cấn và cam go như vậy. Tôi chưa gặp nhân vật nào rơi vào hoàn cảnh như nhân vật của Tử Chiến Trên Không cả.

Tuy có nhiều cảnh đánh đấm nhưng đạo diễn Hàm Trần khá khéo léo khi lồng ghép câu chuyện tình cảm gia đình trong bộ phim. Dù là nhân vật chính diện hay phản diện đều có một gia đình. Thanh Sơn cảm nhận thế nào về chi tiết này?

Điều khiến tôi cảm thấy thú vị nhất trong bộ phim lần này chính là cách đạo diễn xây dựng cá tính nhân vật. Bản thân tôi khi xem một bộ phim có nhiều nhân vật, điều khiến tôi lo lắng là các nhân vật đó có nét tính cách riêng hay không hay bị hoà lẫn với nhau. Qua bộ phim này, tôi phải shout out cho đạo diễn Hàm Trần quá giỏi trong việc xây dựng cá tính nhân vật. Ngay khi đọc kịch bản, tôi đã cảm thấy trong bộ phim này không có nhân vật nào thừa, ai cũng có vai trò và giá trị. Ngay cả nhân vật phụ cũng vậy, họ có những giá trị để làm giảm tiết tấu của bộ phim, giúp mọi người có thời gian lấy lại nhịp thở của mình. Đến bây giờ, tôi thấy rất đúng đắn khi thần tượng đạo diễn Hàm Trần.

Bạn hãy tự chấm điểm cho bản thân với vai diễn Bình!

Vì bộ phim đang trong giai đoạn ra mắt nên tôi nghĩ mình nên tự tin với bản thân hơn. Tôi chấm 7/10.

Bạn có đang quá khiêm tốn không?

Vậy mới có cơ hội để cộng điểm ở những vai diễn sau.

Tử Chiến Trên Không là bộ phim đánh dấu vai chính điện ảnh miền Nam đầu tiên của Thanh Sơn, Bạn có cảm nhận thế nào về dự án lần này?

Tôi cũng từng nói bộ phim Yêu Nhầm Bạn Thân là mở đầu, lời chào của tôi với điện ảnh miền Nam. Đây cũng chính là bộ phim mở đường cho tôi đến với điện ảnh miền Nam và giúp tôi đến với Tử Chiến Trên Không.

Trong lần hợp tác này, bạn được đóng cùng với những ngôi sao bảo chứng doanh thu phòng vé. Bạn có cảm thấy áp lực về mặt doanh thu hay bị so sánh với những diễn viên tài năng của điện ảnh miền Nam không?

Tôi không bị áp lực gì cả. Thực sự như vậy. Những năm gần đây, tôi thấy khán giả để ý, so sánh và nhìn nhận nhiều về doanh thu. Từ trước đến nay, bản thân tôi chưa bao giờ đánh giá một bộ phim hay thông qua doanh thu. Có nhiều yếu tố để đánh giá một bộ phim. Có thể mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau. Với tôi đó là cách xây dựng câu chuyện, cách kể chuyện, cách xây dựng tâm lý nhân vật, cách truyền tải cảm xúc tới người xem ra sao, thông điệp mà bộ phim mang lại cho người xem là gì. Đó là những yếu tố để tôi nhìn nhận một bộ phim hay chứ không phải là doanh thu. Còn nói tôi áp lực hay không thì tôi không áp lực.

Được làm việc với người giỏi là điều khiến tôi hứng thú chứ không phải áp lực. Điện ảnh hay diễn xuất là một trò chơi tập thể, không phải là trò chơi một người. Vì vậy, khi được làm việc với người giỏi, tôi chắc chắn điều đó sẽ làm mình giỏi hơn. Việc được tương tác, đẩy cảm xúc với một người diễn xuất giỏi sẽ đẩy cảm xúc và hỗ trợ tương tác tốt hơn rất nhiều cho tôi về mặt diễn xuất. Khi biết mình được làm việc với anh Thái Hoà và Kaity Nguyễn, tôi không áp lực mà ngược lại phải cảm thấy wow vì mình có cơ hội để tốt hơn. Đó mới thực sự là suy nghĩ của tôi.

Về mặt điện ảnh, đúng là Kaity Nguyễn và Thái Hoà là hai cái tên bảo chứng phòng vé. Tuy nhiên, tôi cũng từng được làm việc với rất nhiều người giỏi. Ở miền Bắc, mảng truyền hình có rất nhiều diễn viên giỏi. Họ không phải là diễn viên điện ảnh nên khó có thể mang ra để so sánh. Vì trước giờ tôi có làm việc với nhiều người giỏi nên nếu nói áp lực thì không.

Bạn có tự nhận định mình là một diễn viên giỏi để các diễn viên khác áp lực hay không?

Tôi chưa giỏi, và đang phấn đấu để làm được điều đó. Tôi nghĩ bản thân mình còn nhiều thứ để thử nghiệm. Tôi còn nhiều thần tượng lắm. Tôi xem phim từ bé mà nên tôi rất nhiều thần tượng. Để mà so sánh thì tôi còn thấp lắm. Còn rất nhiều thứ tôi chưa được làm, nhiều thể loại vai, cảm xúc mà chưa được chạm tới. Có những đoạn mà tôi thèm được diễn, muốn được thử sức để xem mình thế nào. Còn nhiều thứ mà tôi chưa được làm nên trong tương lai tôi còn rất nhiều thứ phải phấn đấu. Bản thân tôi đã vào nghề được 15 năm rồi. Có thể với nhiều người đó là một con số lớn nhưng với một người đam mê diễn xuất như tôi, tôi mong muốn phải 50 - 60 năm, còn sức khỏe là còn làm.. Để so sánh với khoảng thời gian 50, 60 năm thì 15 năm vẫn còn ít mà. Đây mà chỉ là giai đoạn khởi đầu thôi, vẫn đang vượt chướng ngại vật thôi, chưa nói trước được điều gì. Tôi còn rất nhiều thứ muốn làm trong tương lai.

Sau Tử Chiến Trên Không, tôi tin điện ảnh Việt sẽ có chỗ đứng tại Oscar

Phim truyền hình miền Bắc là cái nôi đào tạo và để phát triển nhưng bạn có cảm thấy đó cũng là thứ bó buộc bạn trong những hình tượng an toàn hay không?

Tôi cũng đã trả lời điều này trước đây khi tham gia dự án Yêu Nhầm Bạn Thân. Tôi quyết định Nam tiến vì muốn tạo ra cho mình một môi trường mới. Giống như việc bạn chơi game thôi, cần phải qua một map mới để gặp những con quái vật mới để tăng thêm điểm kinh nghiệm. Tôi nghĩ ai cũng vậy, khi làm việc ở một môi trường trong một khoảng thời gian đủ lâu cũng mong muốn thay đổi môi trường để tìm kiếm những kịch bản mới, bạn diễn mới, vai diễn mới, đến những nơi mà mọi người chưa biết đến mình để có nhiều cơ hội thể hiện hơn nữa. Đó chính là lý do tại sao tôi vào Nam để thử sức với một bộ phim hành động. Tôi nghĩ quyết định này của mình hoàn toàn đúng. Nếu như lúc đó, tôi không casting Tử Chiến Trên Không thì tôi không bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một diễn viên hành động.

Bạn có nghĩ Tử Chiến Trên Không là bộ phim định danh Thanh Sơn ở địa hạt điện ảnh phía Nam không?

Tôi hi vọng như vậy thôi. Ở góc nhìn của mình, tôi chưa dám chắc điều gì cả. Bộ phim mới bắt đầu khởi chiếu nên tôi hi vọng khán giả sẽ giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Hi vọng bộ phim sẽ nhận được sự chào đón của khán giả miền Nam cũng như khán giả cả nước nữa.

Hiện tại, phản ứng của đa số khán giả xem phim khá tốt. Thanh Sơn thậm chí còn được nhắc tên nhiều hơn Thái Hoà, bạn cảm thấy thế nào?

Tôi thấy anh Thái Hoà được nhắc đến nhiều chứ. Kaity cũng vậy. Trong bộ phim lần này, tôi thấy ấn tượng với dàn cast nhiều hơn là vai diễn của tôi. Ngoài Kaity và anh Thái Hoà khiến tôi ấn tượng về diễn xuất, đôi mắt thì tôi còn ấn tượng với diễn viên Bảo Định. Tôi không biết trong thị trường miền Nam thì thế nào nhưng đây là lần đầu tiên tôi được làm việc với Bảo Định, là một diễn viên mới thì phần thể hiện của bạn trong phim này rất xuất sắc. Trâm Anh, Lợi Trần cũng vậy.

Lúc đầu, tôi chỉ biết Lợi Trần là diễn viên chuyên về thể loại hành động thôi. Qua bàn tay của đạo diễn Hàm Trần, qua thời gian làm việc với anh Hàm, tôi cảm thấy Lợi có khả năng diễn những cảnh tâm lý rất tốt. Đó là những người mà tôi thực sự ấn tượng. Hay kể cả Trần Ngọc Vàng, chú Tiểu Bảo Quốc, Thiên Tú, Hiếu, Phúc,.. tất cả mọi người đều có đất diễn. Hay kể cả anh Ray hay Võ Điền Gia Huy,.. Tôi đều ấn tượng với tất cả các vai diễn và sự thể hiện của tất cả mọi người. Không có diễn viên nào bị chìm cả. Lại phải một lần nữa dành lời khen cho anh Hàm Trần. Anh quá giỏi về cách kể chuyện.

Khi casting bộ phim này, tôi không hề biết sẽ có Kaity Nguyễn, anh Thái Hoà. Ở vòng casting đầu tiên, tôi chỉ được biết là bộ phim dựa trên một vụ án có thật năm 1978. Điều khiến tôi hứng thú nhất là cái tên Hàm Trần. Trước đó tôi có xem bộ phim Mất tích đêm 30 và sau khi xem phim khoảng 15 phút tôi đã phải tạm dừng để tìm hiểu về đạo diễn của bộ phim này là ai. Tôi thực sự ấn tượng về tiết tấu và cách kể chuyện của anh Hàm Trần, nó không hề bị lẫn và giống với những đạo diễn khác. Điều đó lại càng được khẳng định ở bộ phim Tử Chiến Trên Không lần này. Tiết tấu mà anh xây dựng là cái mà tôi chưa từng thấy ở một bộ phim Việt Nam nào.

Một lần nữa được tái hợp với Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng trong một dự án phim, bạn cảm thấy thế nào?

Đầu tiên tôi thấy rất vui. Khi tôi mới vào miền Nam, tham gia một dự án mới, chưa có nhiều mối quan hệ mà lại được gặp lại những người bạn đã quen thì cảm thấy rất vui, tự tin hơn và dễ dàng trong việc giao tiếp hơn để từ đó làm quen với các diễn viên khác. Trong phim này, tôi làm việc nhiều nhất với Lợi Trần và anh Thái Hoà. Anh Thái Hoà thực ra không nhiều lắm, chủ yếu là tôi bị anh ấy đánh chứ không đánh được anh Hoà cái nào. Mọi người xem phim sẽ thấy anh Thái Hoà không có cảnh nào giao chiến với tôi. Chỉ có tôi bị anh ấy đánh.

Có chia sẻ rằng mọi người trong đoàn làm phim sợ Thái Hoà mỗi khi nhập tâm diễn xuất. Thanh Sơn có cảm thấy điều đó không?

Chắc do tôi nhìn anh Hoà với con mắt fan nhìn thần tượng nên tôi không thấy sợ mà chỉ thấy thú vị. Với con mắt của một người diễn viên, tôi cảm thấy rất thú vị với cách anh Hoà xây dựng hình tượng, cách anh giữ raccord cảm xúc. Khi cắt máy rồi, anh vẫn giữ được trạng thái cảm xúc của nhân vật như vậy. Đó là điều làm tôi ấn tượng chứ tôi không sợ.

Cảm giác được làm việc với thần tượng của Thanh Sơn thế nào?

Điều đầu tiên, tôi luôn theo dõi anh Hoà nhiều hơn, nhìn nhận được cách làm việc, cách nhập tâm và lấy cảm xúc của anh, rất nhiều thứ. Như tôi vừa chia sẻ, làm việc với người giỏi sẽ giúp bản thân tốt hơn rất nhiều về mặt đẩy cảm xúc. Về tương tác trong lúc thoại thôi cũng đã giúp tôi tốt hơn rất nhiều rồi.

Bạn học được điều gì từ các bạn diễn và đặc biệt là thần tượng Thái Hoà?

Để nói rõ ra việc mà mình học được gì thì khó lắm. Việc đầu tiên là sự nghiêm túc trong nghề và sáng tạo cho nhân vật của mình. Anh Hoà không bao giờ dừng lại trong việc sáng tạo, tôi thích như vậy và đó cũng là phong cách làm việc của tôi. Anh Hoà không ngừng sáng tạo cho nhân vật, không bị đóng khuôn, nếu làm mà chưa thoả mãn thì không được dừng sáng tạo. Sau mỗi lần diễn, anh Hoà luôn tìm ra một cái mới để thay đổi, để nó hay hơn sau mỗi lần tập. Tôi rất thích điều đó.

Thanh Sơn có dự định Nam tiến lâu dài hay không?

Mọi người luôn nói về việc Nam và Bắc tiến. Tôi cũng từng nói về điều này. Khi tôi ở VFC, tôi thấy nhiều người Bắc tiến, làm xong họ lại vào Nam. Việc tôi Nam tiến vì muốn mở rộng sân chơi của mình, có thể làm việc, gặp gỡ nhiều hơn. Tôi vẫn muốn làm việc ở ngoài Bắc vì ở đó có rất nhiều người giỏi. Tôi cũng hi vọng trong tương lai miền Bắc sẽ phát triển hơn về cả mảng điện ảnh, truyền hình cũng vậy. Phim truyền hình miền Bắc cần phải phát triển và tôi tin trong tương lai cũng sẽ phát triển hơn nữa.

Sau bộ phim Tử Chiến Trên Không, tôi có tham gia một bộ phim sẽ lên sóng VTV3 vào tháng 11 này. Tôi tin bộ phim sắp tới này sẽ là một bất ngờ dành cho khán giả. Một sự thay đổi hoàn toàn mới của VTV.

Bạn có thể chia sẻ thêm một chút về dự án sắp tới không?

Trong bộ phim này, tôi có một bạn diễn khá đặc biệt và đây là một bộ phim mang yếu tố giả tưởng. Tôi rất vui vì điện ảnh Việt Nam, phim Việt Nam càng ngày càng phát triển. Điều này đến từ việc có ngày càng có nhiều khán giả thực sự quan tâm, yêu thích thì người làm phim càng có nhiều động lực để mang tới những bữa ăn tinh thần chất lượng.

Sau khi tôi đóng Tử Chiến Trên Không và xem phim thì tôi có niềm tin vào điện ảnh Việt Nam. Trong tương lai, chúng ta hoàn toàn có niềm tin là Việt Nam sẽ có những bộ phim có thể so sánh với Hollywood, có thể có chỗ đứng tại OSCAR. Tôi có niềm tin như vậy, không phải thế hệ này thì sẽ là thế hệ sau.

Sau Tử Chiến Trên Không, Thanh Sơn có mong muốn thử sức với thể loại phim nào khác hoặc có cơ hội hợp tác với đạo diễn, diễn viên nào khác không?

Tôi không đi tìm đạo diễn mà đi tìm nhân vật, kịch bản thì đúng hơn. Tôi muốn thử sức với những nhân vật khác nhau, những vai diễn mà tôi chưa từng làm. Nếu để đặt lên bàn cân thì thể loại sắp tới mà tôi muốn thử sức chắc chắn phải là thể loại mà tôi yêu thích là hình sự, kinh dị. Đây là những thể loại tôi muốn thử sức trong tương lai. Kinh dị nặng đô, drama, tâm lý tội phạm,.. những dòng phim mà tôi thích xem. Tôi muốn thử sức với nó.

Tôi nghĩ nhờ những dòng phim mà bản thân thích xem thì mình mới có nhiều hình ảnh về nó và có nhiều thứ để sáng tạo hơn khi được làm dòng phim mà mình yêu thích.

Câu cuối nhé, với Tử Chiến Trên Không, Thanh Sơn muốn khán giả định hình bản thân bạn là một nam thần ngôn tình, tài tử phim hành động hay một ngôi sao phòng vé?

Tôi chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Tôi rất cảm ơn khán giả đã dành cho tôi những danh xưng đó. Tôi mong khán giả biết đến tôi là một diễn viên Thanh Sơn đam mê với nghề. Chỉ cần khán giả yêu thương, tôi sẽ cố gắng hết sức để mang tới cho khán giả những tác phẩm tốt hơn. Dù ở bất kỳ thể loại nào, tôi cũng cố gắng mang đến những “món ăn tinh thần” ngon nhất. Điều đầu tiên, tôi phải thực sự nghiêm túc và chỉn chu.

Tôi luôn có những ước mơ. Tôi bắt đầu với sân khấu và đến giờ vẫn làm việc tại sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ. Tôi có thể tự hào nói rằng mình có những dấu ấn nhất định ở sân khấu và truyền hình và hy vọng sắp tới sẽ là điện ảnh. Tôi hi vọng như vậy.

Cảm ơn Thanh Sơn, chúc bạn sẽ có thêm nhiều những vai diễn ấn tượng ở hành trình tiếp theo!