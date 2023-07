Thanh niên vỡ phế nang vì la hét trong concert của thần tượng: Nguyên nhân nào dẫn đến tràn khí màng phổi?

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin một nam thanh niên 19 tuổi tại Thâm Quyến sau khi hò hét quá nhiệt tình trong buổi biểu diễn của nhóm nhạc yêu thích đã đột ngột có những biểu hiện bất thường như đau ngực kèm khó thở rồi bất tỉnh. May mắn thay, nam sinh đã kịp thời được đưa đến phòng cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến. Các bác sĩ đã chẩn đoán anh bị tràn khí màng phổi do vỡ phế nang một bên phổi vì la hét quá mức.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị tràn khí màng phổi do hét to. Năm 2017, truyền thông phương Tây đưa tin một cô gái 16 tuổi cũng bị xẹp phổi sau khi la hét quá độ trong đêm biểu diễn của thần tượng. Sau đó một năm, cũng chính tại Thâm Quyến Trung Quốc, báo chí đưa tin một chàng trai bị tràn khí màng phổi chỉ vì sau khi thức dậy đã vươn vai.

Tràn khí màng phổi là gì?

Theo bác sĩ chuyên khoa Nội tổng quát Nguyễn Thị Hải Đan, rất nhiều những nghiên cứu khoa học y khoa đã được thực hiện và đã tốn khá nhiều giấy mực truyền thông trong một thời gian dài để trả lời câu hỏi này. Trong đó phải kể đến nghiên cứu về trường hợp của người đàn ông bị tràn khí màng phổi do luyện giọng được công bố trên Thư Viện Y Khoa Quốc Tế vào năm 2020.

Phổi của chúng ta được bao bọc bên ngoài bởi màng phổi. Màng này có 2 lớp, khi có không khí tràn vào giữa 2 lớp này sẽ gây xẹp phổi, được gọi là tràn khí màng phổi. Nguyên nhân có thể do chấn thương xuyên thành ngực hoặc không do chấn thương, như bệnh lý có sẵn ở phổi (hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, lao, viêm phổi,…). Tuy nhiên, trên thế giới vẫn ghi nhận rất nhiều trường hợp tràn khí màng phổi mà không do chấn thương và không có bệnh lý trước đó, thường gặp ở nam, trẻ tuổi, cao và gầy, cơ chế thật sự đến nay vẫn chưa được biết rõ và chắc chắn.

Người khỏe mạnh cũng có thể bị tràn khí màng phổi?

Một số yếu tố có thể gia tăng nguy cơ tràn khí màng phổi trên cả đối tượng khoẻ mạnh:

Hút thuốc Thân hình cao gầy ở một người khỏe mạnh Thai kỳ Hội chứng Marfan (do đột biến nhiễm sắc thể) Tràn khí màng phổi mang tính gia đình

Mùa "đu idol" đang đến gần, để phòng tránh tình trạng tràn khí màng phổi, hãy giữ một lá phổi khoẻ mạnh. Dù phấn khích vẫn nên giữ sức khoẻ, tránh la hét đột ngột và quá mức. Bất cứ sự thay đổi đột ngột áp lực trong phổi đều có thể gây tràn khí màng phổi. Đặc biệt là những người có tiền sử bệnh phổi hoặc có yếu tố nguy cơ gây tràn khí màng phổi như trên. Ngay khi có triệu chứng nghi ngờ như đau ngực đột ngột, tăng lên khi hít thở, khó thở cần đến bệnh viện để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.