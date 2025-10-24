"Các vấn đề về tim mạch thường được coi là bệnh của tuổi già và trung niên, nhưng trên thực tế, những thói quen sinh hoạt và ăn uống nguy hại trong cuộc sống thường ngày đang đẩy nguy cơ nhồi máu cơ tim đến gần hơn với người trẻ" - bác sĩ Hoàng Thái Lâm, trưởng khoa cấp cứu tại Bệnh viện Tổng hợp Đồng Tống (An Huy, Trung Quốc) cảnh báo.

Trong số các bệnh nhân gần đây của ông, có một nam thanh niên mới 21 tuổi đã "thập tử nhất sinh" vì nhồi máu cơ tim. Cậu này là sinh viên đại học (An Huy, Trung Quốc), nhập viện cấp cứu lúc nửa đêm vì khó thở, đau tức ngực dữ dội.

Ảnh minh họa

Sau khi chụp điện tâm đồ, các bác sĩ chẩn đoán đây là một cơn nhồi máu cơ tim điển hình. Khi tiến hành thông tim, mạch máu ở tim của nam thanh niên đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng, lên tới 70 - 80%, khiến đội ngũ y bác sĩ hôm đó cũng phải giật mình.

Càng bất ngờ hơn, sau khi thoát khỏi "cửa tử, nam sinh viên này tiết lộ thực đơn hàng ngày của mình và bác sĩ nhận ra đó cũng chính là nguyên nhân gây bệnh. Anh rất mê các món chiên rán, thịt nướng gần như 3 bữa một ngày đều gọi đồ ăn ngoài và thường phải thêm mắm/muối vào món ăn vì "khẩu vị mặn hơn bình thường". Anh còn cho rằng người trẻ ngày nay ai cũng ăn uống như vậy kèm nước ngọt, thức khuya thường xuyên. Nghe xong, bác sĩ Hoàng bất giác thở dài ngao ngán.

Kiểu ăn uống "phá tim", bòn rút sức khỏe nhưng người càng trẻ tuổi càng thích

Sở dĩ bác sĩ Hoàng thở dài ngao ngán là bởi đây không phải trường hợp đầu tiên nhồi máu cơ tim, mắc bệnh tim mạch nghiêm trọng do ăn uống như vậy. Càng đáng lo hơn khi trong số bệnh nhân của ông, rất nhiều người giống như nam thanh niên này: nhận thức về sức khỏe và dinh dưỡng kém, chủ quan vì mình còn trẻ nên sinh hoạt bừa bãi.

Ông cảnh báo: "Sở thích tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, món chiên rán và ăn thừa muối rất phổ biến trong giới trẻ hiện đại. Thế nhưng đa số họ không biết, thậm chí không quan tâm chúng gây hại mạch máu và hệ tim mạch như thế nào. Chủ yếu chỉ lo lắng đến vấn đề tăng cân, da xấu đi khi ăn nhiều".

Trong khi đó, bác sĩ Hoàng giải thích ăn thừa muối (natri) là nguyên nhân trực tiếp làm tăng huyết áp do gây tích nước, tăng gánh nặng lên tim và động mạch, từ đó đẩy nhanh quá trình xơ cứng mạch máu và làm tăng đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, thói quen ăn mặn còn gây hại cho thận, làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

Các món chiên rán thì chứa lượng lớn chất béo chuyển hóa (trans fat) và chất béo bão hòa, làm tăng cholesterol xấu (LDL), gây xơ vữa và tắc nghẽn mạch máu, từ đó làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Đồng thời gây béo phì, tiểu đường, ung thư...

Ảnh minh họa

Còn thịt nướng và thịt chế biến sẵn là "bộ đôi" gây hại cho tim mạch vì chúng chứa nhiều chất béo bão hòa, muối và nitrat/nitrit (trong thịt chế biến), làm tăng huyết áp và thúc đẩy xơ vữa động mạch. Quá trình nướng thịt còn tạo ra các chất gây ung thư (HCA/PAH) và cả hai loại thực phẩm này đều làm tăng sinh TMAO - chất liên quan trực tiếp đến việc đẩy nhanh tắc nghẽn mạch máu và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Ăn nhiều cũng hại dạ dày, đại trực tràng, tiểu đường, tăng nguy cơ ung thư...

Bác sĩ Hoàng cảnh báo thêm: "Kiểu ăn uống trên nếu kết hợp thêm các yếu tố như áp lực công việc cao, thói quen thức khuya, sử dụng thuốc lá và rượu, nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ sẽ bị nhân lên gấp bội".

Với nam thanh niên 21 tuổi kể trên, anh ta còn hay thức khuya nên làm tăng hormone căng thẳng (cortisol) và suy giảm chất lượng giấc ngủ, tăng cân, rối loạn trao đổi chất. Những điều này làm trầm trọng thêm tình trạng viêm và xơ vữa động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

5 dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim: - Đau ngực: Đau thắt dữ dội, tức nặng hoặc ép chặt ở vùng sau xương ức hoặc vùng trước tim, có thể lan lên vai, cổ, hàm. - Khó thở, tức ngực: Cảm giác khó thở, như bị hen suyễn dù không vận động. - Buồn nôn/Nôn mửa: Gây ra phản ứng đường tiêu hóa, chủ yếu là buồn nôn và nôn. - Đổ mồ hôi bất thường: Đột ngột đổ mồ hôi lạnh nhiều dù không vận động hay trời không nóng. - Mệt mỏi, lo âu: Cảm thấy suy nhược, mệt mỏi cùng với cảm giác hoảng hốt, lo âu không rõ nguyên nhân.

Nguồn và ảnh: EDH, The Paper