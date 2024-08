Thanh Lam bị từ chối

Chương trình âm nhạc mới Our Song Việt Nam quy tụ các nghệ sĩ hai thế hệ cùng hội ngộ, gặp gỡ lên sóng tối 25/8.

Khi ca sĩ hai thế hệ song ca

Theo đó, chương trình mang đến dàn line-up gồm 8 nghệ sĩ của thế hệ tiền bối kết hợp cùng 8 nghệ sĩ thế hệ trẻ tạo nên 8 cặp đấu, trải qua 6 vòng thi để chọn ra 3 đội thi có lượt bình chọn cao nhất bước vào đêm gala chung kết của chương trình.

Thế hệ truyền lửa của Our Song gồm những giọng ca kỳ cựu trong giới âm nhạc Việt, được gọi là OG (old generation): Thanh Lam , Thu Minh, Quang Linh, Thanh Hà, Ngọc Anh, Hoàng Hải, Lương Bích Hữu, Mai Tiến Dũng. Đồng hành cùng dàn nghệ sĩ tiền bối là 8 ca sĩ trẻ: Orange, Vũ Thảo My, LyLy, Phạm Anh Duy, Phan Duy Anh, Dương Edward, Lâm Bảo Ngọc và OgeNus.

16 nghệ sĩ thuộc hai thế hệ tham gia chương trình âm nhạc mới.

Format chương trình gồm 13 tập, được mua bản quyền từ chương trình cùng tên, phiên bản Việt Nam của Bài hát của chúng ta hứa hẹn có yếu tố kinh điển của phiên bản gốc và kết hợp những nét tinh hoa văn hóa của Việt Nam.

Ngay trong tập 1, nhiều bài ca vang bóng một thời, mang đậm dấu ấn của thế hệ trước được “khoác tấm áo mới”. LyLy trình diễn Hương đêm bay xa, được Hoàng Hải khen trình diễn năng lượng, thời thượng. Trong khi đó, Thanh Hà ấn tượng với LyLy bởi có nhiều nét tương đồng với người yêu của cô - nhạc sĩ Phương Uyên.

Thanh Lam ra chiêu mời Orange nhưng bất thành

Bốc thăm được bài hát Cho em ngày ấy, Orange áp lực khi song ca cùng diva Thanh Lam. Tại sân khấu, chồng Thanh Lam - bác sĩ Bùi Tiến Hùng cũng góp mặt cổ vũ vợ. Ông ngồi dưới hàng ghế cổ động viên cùng diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm.

Hiếm khi tham gia game show, Thanh Lam gọi đây là sự liều lĩnh, dám đương đầu với thử thách. Diva nói sẽ hát hết mình: “Có gì chơi hết, chơi tất tay” - Thanh Lam chia sẻ.

Orange từ chối ghép đội với Thanh Lam.

Biểu diễn cùng đàn em, Thanh Lam không quá trưng trổ và tạo cơ hội cho Orange khoe giọng hát. Orange hài hước kể trước khi diễn cô phải “thắp nhang cúng tổ ba lần” vì sợ làm hỏng bài hit của Thanh Lam. “Tôi đóng dấu trang sử cuộc đời mình khi được song ca một diva nữa và hát không tới nỗi tệ lắm” - cô nói.

Trong khi đó, Thanh Lam bất ngờ vì không nghĩ Orange có thể hát “ cháy” như vậy. Thu Minh, Quang Linh cũng nhiệt tình mời gọi Orange về đội, diva Thanh Lam nói giọng ca Khi em lớn nên suy nghĩ cẩn thận để đưa ra quyết định.

“Nếu Orange hát dòng nhạc của Quang Linh sẽ không đa dạng như tôi, bởi dòng nhạc nào tôi cũng chơi. Tôi rất mát tay. Tất cả những người hát chung với tôi hoặc tôi thích, chưa một ai không nổi tiếng” - Thanh Lam ra chiêu mời gọi Orange.

“Khâm phục cách xử lý bài hát của Orange khi hát cùng đàn chị Thanh Lam. Orange đã không chọn cách đối kháng mạnh ai nấy hát để phô trương giọng hát, mà lại bè trên quãng cao cho giọng trầm, dày của đàn chị. Nhờ thế mà giọng Orange chứng tỏ được nội lực, kỹ thuật và điều quan trọng nhất là tạo ra bản song ca hoà quyện tuyệt vời”, “Giọng Thanh Lam cất lên hay khác biệt”, “Giọng Orange hay, nhưng nghe Thanh Lam hát nó vẫn quá khác biệt, cảm xúc khác hoàn toàn”… khán giả bình luận.

LyLy và OgeNus cũng không đồng ý chung đội với Hoàng Hải và Mai Tiến Dũng.

Tuy thế, nỗ lực của Thanh Lam bất thành khi Orange từ chối ghép cặp. Cả Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng cũng lần lượt bị Lyly, OgeNus từ chối dù khán giả trường quay dành sự đồng thuận cao cho các cặp ca sĩ ghép đôi.