Chiêu "mua chuộc" khán giả của nhóm SOOBIN

Tối 24/8, tập 8 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng với nhiều diễn biến hấp dẫn. Các anh tài đã mang đến cho khán giả đêm công diễn bùng nổ với loạt tiết mục ấn tượng. Theo luật ở Công 3, các Nhà sẽ chia cặp đấu 1:1 ở 2 vòng đấu là vocal và perform.

Ở vòng đấu perform, Nhà Cá Lớn do Cường Seven (do làm thủ lĩnh) đối đầu với Nhà Mứt Gừng (do Bằng Kiều làm thủ lĩnh). Nhà Mứt Gừng trình diễn trước với tiết mục Triệu Lý Do và khiến sân khấu bùng nổ với 2 "át chủ bài" là Hồng Sơn và Duy Nhất. Sau tiết mục đầy táo bạo, Nhà Cá Lớn cũng gây bất ngờ không kém khi dàn dựng bản mash up Đường Xa Ướt Mưa x Đừng Qua Lối Đó với concept lớp học, các anh tài "cưa dừng làm nghé" khi hoá thân thành những câu học trò tinh nghịch.

Tiết mục Đường Xa Ướt Mưa x Đừng Qua Lối Đó của Nhà Cá Lớn

Nhà Cá Lớn hoá thân thành học sinh, tung át chủ bài là NSND Tự Long

Âm nhạc sôi động cùng bối cảnh trẻ trung, Nhà Cá Lớn của Cường Seven đã mang đến không khí vui vẻ, bùng nổ cho khán giả trường quay. Không những thế, để lấy lòng khán giả trường quay bầu chọn, cuối tiết mục các anh tài Nhà Cá Lớn còn lồng ghép cảnh phát... bánh tráng. Mỗi khi trao quà, các thành viên Nhà Cá Lớn tương tác gần với khán giả, kêu gọi bình chọn trong trận đấu. Có thể thấy không chỉ ủ mưu dàn dựng cho tiết mục mà team của Cường Seven còn vô cùng chiêu trò hết mức có thể để "mua chuộc" những khán giả trực tiếp.

Với nhiều dụng ý trên sân khấu, Nhà Cá Lớn sau 2 tiết mục ở Công diễn 3 đã nhận về số điểm vượt trội hơn, và cùng với Nhà Chín Muồi trở thành 2 team an toàn. Đồng nghĩa, 2 Nhà lớn này bảo toàn thành viên sau Công diễn 3. Trong khi đó Nhà Trẻ và Nhà Mứt Gừng trở thành 2 đội nguy hiểm, các thành viên sẽ được biết điểm hoả lực cá nhân, sau đó phải bình chọn kín để tìm anh tài phải ra về.

Nhà Cá Lớn đã mang đến tiết mục sôi động, dàn dựng đầy sáng tạo

Màn phát quà "mua chuộc" khán giả của các anh tài Nhà Cá Lớn

Và cuối cùng, Hà Lê và danh thủ Hồng Sơn là 2 anh tài phải nói lời dừng bước. Trước 28 anh tài Hà Lê chia sẻ: "Được ở đây với tất cả các 'thầy', là một trong những may mắn của em, một trong những ước mơ của em từ bé là được đứng chung sân khấu với thần tượng của em. Đây cũng là đặc ân, mà em cho là được ban phước rất nhiều. Khi rời khỏi chương trình, chắc chắn em sẽ tiếp tục làm những gì mà đối với em là đam mê, cống hiến và cho đi nhiều nhất".

Là cái tên thứ 2 phải rời đi, cựu danh thủ Hồng Sơn chỉ biết thổ lộ tình cảm với các Anh Tài bằng những cái ôm dành cho từng người một. Ghi nhận sự nỗ lực của đàn anh, đặc biệt là trong công diễn lần này, Tiến Luật tiết lộ việc rời đi của "đàn anh" lần này, ban đầu cũng đã nằm trong dự tính của chính danh thủ, mục đích khác là để bảo vệ các đồng đội trong Nhà lớn của mình: "Anh Sơn gặp chấn thương từ thời còn đá bóng, cống hiến cho Quốc gia. Dây chằng nó đứt đến mấy lần rồi, nhiều đến nỗi anh còn không thể đứng lâu hay ngồi xổm được, rất đau. Chứng tỏ anh rất là cố gắng trong chương trình này. Và anh Sơn cũng nói trước đó, rằng: Thôi, anh cũng đủ mệt rồi, anh đã vui rồi, anh đã vui lắm rồi. Nếu nhóm có nguy hiểm thì anh sẽ là người đi".

Hà Lê là anh tài gây nhiều tiếc nuối khi phải ra về sau Công 3