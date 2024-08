Một “anh đại” bị loại khỏi Anh trai Chông gai khiến cả nhà chung sốc đến thẫn thờ

Vào tối 24/8, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã trình làng tập 8. Trong Công diễn 3 này, 30 anh tài chia làm 4 Nhà, trình diễn 2 tiết mục gồm 1 bài khoe giọng hát và 1 bài trình diễn theo hình thức đấu đối kháng. Dựa trên kết quả bình chọn, có 2 Nhà an toàn và 2 Nhà nguy hiểm. Ở 2 Nhà nguy hiểm, mỗi Nhà phải tạm chia tay 1 thành viên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc 2 anh tài phải nói lời tạm biệt sau đêm Công diễn 3.

Cuối cùng, 2 anh tài phải dừng chân gọi tên Hồng Sơn và Hà Lê. Anh tài Hà Lê trải lòng trước các thành viên trong nhóm: "Cuộc thi nó phải thế rồi, còn lại mình cứ chơi theo cách mình vẫn chơi thôi".

Anh cả Hồng Sơn sau đó cũng trở lại nhà chung để chào tạm biệt các đàn em lần cuối: "Thôi cũng chả biết phải nói gì hơn thì ôm mỗi người một cái tạm biệt thôi. Cũng chả có lời gì, mọi người ở lại cố gắng nhé". Khoảnh khắc xúc động này khiến không ít anh tài phải rơi nước mắt.

Anh tài Hồng Sơn và Hà Lê phải nói lời tạm biệt ở tập 8 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai

2 anh tài trò chuyện cùng với các thành viên trong nhóm sau khi biết kết quả

Anh tài Hồng Sơn và Hà Lê sau đó đóng gói đồ đạc rời khỏi nhà chung sau Công diễn 3

Sau màn loại trừ, nhiều anh tài khóc nức nở và không kìm được sự xúc động. Thiên Minh đã không ngừng rơi nước mắt, bày tỏ mong muốn sẽ ra về thay một người khác. Anh tài Tiến Luật chia sẻ: "Trong đầu mình có suy nghĩ, nếu như nguy hiểm thì mình sẽ là người dừng lại".



Các anh tài buồn bã khi tiếp tục phải nói lời tạm biệt thêm 2 người

Thiên Minh đã không giấu được sự xúc động, liên tục rơi nước mắt khi phải chia tay Hà Lê và Hồng Sơn

"Anh đại" Hồng Sơn từng thi đấu ở vị trí tiền vệ, gắn liền với lứa cầu thủ được coi là "thế hệ vàng" của nền bóng đá Việt Nam trong những năm 1990. Anh là chủ nhân của hai Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 1998 và 2000, được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á vào tháng 8/1998. Sau khi giải nghệ vào năm 2005, anh chuyển sang công tác huấn luyện và dẫn chương trình cho một số chương trình thể thao.



Anh từng chia sẻ về lý do tham gia chương trình: "Tôi muốn hòa nhập để tạo được sự hòa đồng, kết nối anh trai thành một khối đoàn kết lớn nhất. Tôi thấy các anh trai trong danh sách đều rất mạnh trong lĩnh vực của họ".

Hồng Sơn là anh tài lớn tuổi nhất và ít kinh nghiệm đứng trên sân khấu

Hà Lê từng là thành viên của nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ. Anh có khả năng đọc rap và nhảy hip hop ấn tượng. Hà Lê tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh) nhưng lại có đam mê với âm nhạc. Anh từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance.

Hà Lê là tên tuổi nổi bật trong giới Underground

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng". Sau Công diễn 2, 3 "anh tài" phải nói lời chia tay với chương trình là Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR. Cả ba đều tự nguyện dừng lại để nhường cơ hội tỏa sáng, đến gần hơn với khán giả cho các anh em khác trong liên minh của mình.

Trong Công diễn 2, Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR là 3 anh tài phải tạm nói lời chia tay chương trình

Từ khi phát sóng tập đầu tiên, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, gần đây, chương trình đã vấp phải tranh cãi về mặt nội dung cũng như cơ cấu giải thưởng.

Cụ thể, tập 7 vừa qua của chương trình bị chê lạc quẻ, lê thê khi đưa thử thách nấu ăn không liên quan vào show âm nhạc. Ngoài ra, nhà sản xuất còn bị phản ứng tiêu cực vì bổ sung thêm 2 giải phụ được đánh giá không có giá trị chuyên môn là Anh tài "mỏ hỗn" (chỉ những người thẳng thắn, dám nói ra mọi suy nghĩ, đôi khi hơi xéo xắt) và Anh tài "hạt nhài" (dùng để chỉ những người nói đùa nhưng không hài hước) vào cơ cấu giải thưởng chung.