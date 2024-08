Vocal không mạnh thì phải chiêu trò: Màn bắt chước không ai nghĩ ra của anh em team Hồng Sơn

Tối 24/8, tập 8 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. 30 anh tài thuộc 4 Nhà lớn đã mang đến cho người xem những tiết mục bùng nổ. Bên cạnh đó, với thể thức thi đấu đối đầu 1:1, cuộc so tài giữa các anh tài càng trở nên kịch tính và hấp dẫn.

Ở vòng đấu perform, Nhà Mứt Gừng của anh tài Bằng Kiều gặp đối thủ đáng gờm là Nhà Cá Lớn do anh tài Cường Seven làm thủ lĩnh. Trước một đối thủ quy tụ toàn gương mặt có kỹ năng trình diễn "không phải dạng vừa" như SOOBIN, Cường Seven, Trọng Hiếu, Jun Phạm, Thanh Duy,... nhiều khán giả không khỏi tò mò xen lẫn là sự lo lắng cho Nhà Mứt Gừng làm cách nào để vượt chông gai lần này.

Nhà Mứt Gừng "ủ mưu" trong phần perform và cuối cùng đã khiến nhiều người phải bất ngờ vì độ "chơi lớn" ở Công diễn 3

Tuy nhiên đúng với câu "gừng càng già càng cay", Nhà Mứt Gừng đã khiến nhiều khán giả được phen há hốc mồm bởi chiêu trò khó ngờ đến. Với bài hát Triệu Lý Do, đội của Bằng Kiều đã làm mới giai điệu, mang đến tiết mục đảm bảo được phô diễn vocal mà còn sáng tạo trong khâu dàn dựng.

Cụ thể, anh tài Duy Nhất đã "chơi lớn" khi nhuộm hẳn quả đầu màu xanh để trình diễn. Gây bất ngờ hơn cả, Duy Nhất còn mang đàn lên sân khấu và thể hiện khả năng chơi đàn trước khán giả. Danh thủ Hồng Sơn còn gây choáng hơn khi lần đầu thể hiện khả năng vũ đạo và rap trên sân khấu. Màn nhảy với cát của anh tài lớn tuổi nhất chương trình khiến người xem bùng nổ, ai cũng khó tin trước sự thể hiện của danh thủ Hồng Sơn.

Tiết mục Triệu Lý Do của Nhà Mứt Gừng

Nhiều người không khó nhận ra, tạo hình và dàn dựng của Nhà Mứt Gừng là màn "đánh phủ đầu" đối thủ. Việc Duy Nhất nhuộm tóc xanh và mang đàn trên sân khấu chính chính là tái hiện hình ảnh Cường Seven ở vòng solo mở màn. Còn nhảy với cát của danh thủ Hồng Sơn càng quen thuộc hơn bởi đó là điểm nhấn trong phần thi của SOOBIN ở tập 1.

Sự biến hoá của anh tài Hồng Sơn và Duy Nhất khiến tiết mục Triệu Lý Do trở nên thú vị hơn. Cộng với bản phối mới và cách dàn dựng đầy dụng ý, có chút "cà khịa" đối thủ, Nhà Mứt Gừng đã khiến khán giả lẫn các anh tài cũng phải phấn kích theo.

Duy Nhất khiến nhiều người phấn khích bởi tạo hình mới và mang đàn lên sân khấu

Trong khi đó, danh thủ Hồng Sơn gây sốc bởi màn vũ đạo dưới cát

Sau đó, Nhà Cá Lớn cũng tung chiêu trong phần thi perform. Lấy bối cảnh một lớp học, các anh tài đã mang đến tiết mục sôi động, đầy màu sắc và năng lượng. Khi 2 Nhà Lớn trình diễn xong, khán giả bắt đầu bình chọn và kết quả được tạm thời giữ kín. Ở vòng đấu vocal trước đó, Nhà Mứt Gà đã có chiến thắng áp đảo trước Nhà Chín Muồi với số điểm cực cao 1870.

Tiết mục Triệu Lý Do của Nhà Mứt Gừng khiến sân khấu bùng nổ

Trải qua các vòng, số điểm được công bố và Nhà Mứt Gừng chỉ xếp hạng 3, cùng với Nhà Trẻ (hạng 4) trở thành 2 Nhà nguy hiểm sau Công diễn 3. Với kết quả này, các thành viên trong đội nguy hiểm phải tự vote ra người trong đội ra về theo luật chơi của chương trình. Và cuối cùng, Hà Lê và danh thủ Hồng Sơn là 2 anh tài phải nói lời dừng bước.

Phải nói lời chia tay chương trình, trước 28 Anh Tài cùng là người người đồng nghiệp, trong đó có những thần tượng của mình trong nghề, Hà Lê chia sẻ: "Được ở đây với tất cả các ‘thầy’, là một trong những may mắn của em, một trong những ước mơ của em từ bé là được đứng chung sân khấu với thần tượng của em. Đây cũng là đặc ân, mà em cho là được ban phước rất nhiều. Khi rời khỏi chương trình, chắc chắn em sẽ tiếp tục làm những gì mà đối với em là đam mê, cống hiến và cho đi nhiều nhất".

Là cái tên thứ 2 phải rời đi, cựu danh thủ Hồng Sơn chỉ biết thổ lộ tình cảm với các Anh Tài bằng những cái ôm dành cho từng người một. Ghi nhận sự nỗ lực của đàn anh, đặc biệt là trong công diễn lần này, Tiến Luật tiết lộ việc rời đi của "đàn anh" lần này, ban đầu cũng đã nằm trong dự tính của chính danh thủ, mục đích khác là để bảo vệ các đồng đội trong Nhà lớn của mình: "Anh Sơn gặp chấn thương từ thời còn đá bóng, cống hiến cho Quốc gia. Dây chằng nó đứt đến mấy lần rồi, nhiều đến nỗi anh còn không thể đứng lâu hay ngồi xổm được, rất đau. Chứng tỏ anh rất là cố gắng trong chương trình này. Và anh Sơn cũng nói trước đó, rằng: Thôi, anh cũng đủ mệt rồi, anh đã vui rồi, anh đã vui lắm rồi. Nếu nhóm có nguy hiểm thì anh sẽ là người đi".