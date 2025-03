Tháng 3 hãy ăn nhiều 1 loại rau có thể hạ mỡ máu, lợi tiêu hóa lại giảm cân, não bộ càng minh mẫn

Khi chúng ta bước vào tháng 3 và mùa xuân đến, mọi thứ dường như hồi sinh. Chế độ ăn uống của chúng ta cũng nên theo mùa, đặc biệt nên ăn nhiều rau theo mùa hơn để nuôi dưỡng cơ thể và tăng cường sức khỏe. Trong số nhiều loại rau mùa xuân, có một loại đặc biệt bắt mắt. Nó không chỉ có vị giòn, giàu chất dinh dưỡng mà còn có nhiều chức năng như hạ lipid máu, thúc đẩy nhu động ruột và giảm cân, cải thiện chức năng não bộ. Đó là măng mùa xuân.

Ăn măng vào mùa xuân đem lại những lợi ích gì?

1. Hạ mỡ máu

Với nhịp sống hiện đại ngày càng nhanh, chứng tăng lipid máu đã trở thành một vấn đề sức khỏe gây phiền toái cho nhiều người. Là thực phẩm ít chất béo, ít calo, măng tươi rất giàu chất xơ, có tác dụng hạ thấp hàm lượng cholesterol trong máu, từ đó hạ lipid máu. Chất xơ có thể hấp thụ lượng dầu mỡ và cholesterol dư thừa trong ruột, thúc đẩy quá trình bài tiết, giảm sự tích tụ trong cơ thể.

Ngoài ra, sterol thực vật trong măng có thể cạnh tranh với cholesterol trong cơ thể con người để hấp thụ, giúp làm giảm thêm lượng cholesterol.

Không chỉ vậy, măng còn chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin E, kali, magie… Các thành phần này còn có tác dụng tích cực trong việc duy trì sức khỏe mạch máu, thúc đẩy lưu thông máu. Do đó, thường xuyên ăn măng không chỉ điều hòa lipid máu mà còn ngăn ngừa được các bệnh tim mạch.

Bạn cũng có thể tìm đến một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe để hỗ trợ hạ mỡ máu hiệu quả hơn, song song chế độ ăn lành mạnh.

2. Thúc đẩy nhu động ruột và giảm cân

Mùa xuân là thời điểm tốt để giảm cân và măng là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn giảm cân. Chất xơ trong măng xuân không chỉ giúp hạ lipid máu mà còn thúc đẩy nhu động ruột, tăng thể tích phân, giúp nhu động ruột thông suốt, từ đó phòng ngừa táo bón hiệu quả.

Đối với những người hiện đại thường xuyên ngồi nhiều và ăn đồ nhiều dầu mỡ thì măng xuân chắc chắn là sản phẩm tuyệt vời giúp thanh lọc ruột, giải độc và giảm cân.

Ngoài ra, măng còn chứa rất ít calo, chỉ khoảng 20 calo trên 100g, thấp hơn nhiều so với các loại thực phẩm và rau thông thường.

Do đó, việc thay thế một số thực phẩm có hàm lượng calo cao bằng măng không chỉ thỏa mãn cảm giác no mà còn giảm lượng calo nạp vào cơ thể, đạt được hiệu quả giảm cân. Đồng thời, tính no của măng có thể ức chế hiệu quả cơn thèm ăn, giảm lượng đồ ăn vặt nạp vào cơ thể và hỗ trợ giảm cân.

3. Tăng cường trí não, trí thông minh

Măng không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất mà còn có thể thúc đẩy sự phát triển của não bộ và cải thiện trí nhớ. Điều này là do măng rất giàu các nguyên tố vi lượng như kẽm và selen, cũng như các axit amin, ví dụ axit aspartic.

Kẽm là một trong những nguyên tố vi lượng thiết yếu cho cơ thể con người và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng bình thường của hệ thần kinh, thúc đẩy sự phát triển của não bộ. Selen có tác dụng chống oxy hóa, có thể bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa não.

Axit aspartic là một loại axit amin có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của tế bào não và cải thiện trí nhớ. Nó thúc đẩy quá trình tổng hợp và giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh, cải thiện chức năng não, giúp con người tràn đầy năng lượng và tư duy nhanh nhạy. Vì vậy, ăn măng thường xuyên không chỉ cung cấp đủ dinh dưỡng cho não mà còn cải thiện trí nhớ và hiệu quả học tập.

Lưu ý ăn măng vào thời điểm giao mùa đông xuân

- Măng có tính lạnh, ăn quá nhiều có thể gây tiêu chảy và các triệu chứng khó chịu khác.

- Măng chứa một số thành phần như axit oxalic và axit phytic, có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ canxi của cơ thể. Vì vậy, tốt nhất là nên nấu chín hoặc chần măng trước khi ăn để loại bỏ những thành phần này.

Tóm lại, măng là một loại rau mùa xuân, không chỉ có vị giòn, giàu dinh dưỡng mà còn có nhiều tác dụng như hạ lipid máu, hỗ trợ nhu động ruột, giảm cân và cải thiện chức năng não. Vào mùa xuân, mùa vạn vật hồi sinh, tại sao không ăn thêm măng vào bữa ăn của bạn?

(Ảnh minh họa: Internet)