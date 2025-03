Đồng phạm gây ung thư dạ dày "trú ngụ" trong tủ lạnh, nhiều gia đình biết hại nhưng tiết kiệm không bỏ

Tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao hơn dường như có liên quan chặt chẽ tới lối sống, thói quen ăn uống kém lành mạnh của nhiều người. Phổ biến nhất là bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh trong thời gian dài, đôi khi là vài ngày nhưng cũng có thể tới vài tuần.

Nhiều người tin rằng thực phẩm có thể được bảo quản lâu hơn bằng cách bảo quản trong tủ lạnh, nhưng họ lại bỏ qua một sự thật quan trọng: Không phải tất cả thực phẩm đều có thể được bảo quản trong tủ lạnh trong thời gian dài và đối với một số loại thực phẩm, bảo quản càng lâu thì nguy cơ gây ung thư càng cao.

Theo Sohu, một số loại thực phẩm thường gặp - rất có thể là "đồng phạm" gây ung thư dạ dày hay được để trong tủ lạnh, bao gồm:

1. Đồ muối chua

Các loại rau củ muối chua rất ngon, giảm ngấy trong bữa ăn nhiều dầu mỡ còn dễ bảo quản và thường được coi là "thực phẩm dễ bảo quản trong tủ lạnh" với thời gian dài. Tuy nhiên, đồ muối chua không vô hại như nhiều người vẫn nghĩ, đặc biệt là khi bảo quản trong thời gian dài - chúng không những sẽ mất đi giá trị dinh dưỡng ban đầu mà còn có thể gây ra nhiều rủi ro hơn cho sức khỏe.

Ảnh: dfyouth

Điều này đến từ hàm lượng nitrit cao trong thực phẩm muối chua khi bảo quản không đúng cách hoặc để quá lâu, chúng dễ dàng chuyển hóa thành nitrosamine có khả năng gây ung thư, thường gặp là ung thư dạ dày.

2. Thức ăn thừa

Thức ăn còn lại sau mỗi bữa ăn thường được nhiều gia đình giữ lại và cất trong tủ lạnh để ăn cùng vào bữa sau, thậm chí nhiều ngày sau nếu như món ăn đó vẫn chưa được ăn hết. Nghe thì thói quen này có vẻ tiết kiệm nhưng lại gây nguy hiểm cho sức khỏe vô cùng.

Trước tiên, thức ăn cũ lưu trữ trong thời gian dài sẽ không còn ngon như ban đầu, kết cấu và hương vị sẽ thay đổi. Đồng thời, các phản ứng hóa học xảy ra khi bạn nấu xong - để đồ ăn ở nhiệt độ phòng - cất vào tủ lạnh khiến chúng bắt đầu sản sinh ra một số chất có hại cho cơ thể, bao gồm cả nguy cơ ngộ độc thực phẩm và bệnh ung thư đường tiêu hóa nhưng ung thư dạ dày, ung thư đại tràng do nitrit chuyển hóa thành nitrosamine hay benzopyrene.

Ảnh: Yahoo

Vì vậy, đối với các thực phẩm thừa hoặc chưa sử dụng, người dùng nên bảo quản ở nhiệt độ dưới 5 độ C hoặc được nấu chín trên 60 độ C. Nếu bảo quản thức ăn thừa trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ dưới 5 độ C, thời gian bảo quản thực phẩm không vượt quá 2 ngày. Sau thời gian này, các loại thức ăn có thể bị hỏng và gây hại sức khỏe.

3. Hải sản

Bản thân hải sản là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu bảo quản hải sản không đúng cách, đặc biệt là lưu trữ quá lâu trong tủ lạnh khi đã nấu chín, các axit amin và protein trong hải sản sẽ phân hủy tạo ra nitrit, tăng nguy cơ ung thư sau một thời gian. Theo một nghiên cứu, nếu hải sản được bảo quản hơn 72 giờ, hàm lượng nitrit trong đó sẽ tăng lên đáng kể, làm tăng trực tiếp nguy cơ ung thư dạ dày.

Ảnh: CDN

Sự thay đổi này rất rõ ràng ở hải sản, nhất là các loại động vật có vỏ và cá, đặc biệt là những loại hải sản bị ôi thiu, có thể chứa chất gây ung thư vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Và chúng cũng có thể sinh ra Listeria, gây ra hậu quả như ngộ độc, tiêu chảy và nhiễm trùng mô não.

4. Thực phẩm chế biến sẵn

Nhiều người thích bảo quản thực phẩm chế biến trong tủ lạnh, đặc biệt là một số sản phẩm từ thịt như xúc xích, giăm bông, thịt muối, thịt xông khói tiện lợi. Những thực phẩm này chứa rất nhiều chất bảo quản và phụ gia.

Ảnh: CDN

Mặc dù chúng có vẻ có thể bảo quản được trong thời gian dài sau khi gia công chế biến, nhưng nếu theo thời gian quá lâu, chất bảo quản và phụ gia có thể thay đổi và sản sinh ra một số chất có hại như nitrit và benzopyrene gây kích ứng niêm mạc dạ dày, tổn thương dạ dày và cuối cùng là gây ung thư.

Đặc biệt vào những mùa có nhiệt độ cao, nếu nhiệt độ tủ lạnh không được điều chỉnh hợp lý, những thực phẩm này rất dễ bị hỏng cũng sẽ sản sinh ra hóa chất độc hại.

Nguồn: Sohu