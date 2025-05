Thần đồng đỗ Harvard năm 11 tuổi, biết dùng tới 25 thứ tiếng nhưng nhận kết cục bi thảm ở tuổi 46: Nguyên nhân đến từ người cha

William James Sidis (sinh năm 1898 tại Mỹ) là con trai duy nhất của ông Boris Sidis và bà Sarah Mandelbaum Sidis. Cha của William là một Tiến sĩ Y khoa người Do Thái gốc Ukraina, trong khi mẹ cậu là cử nhân tốt nghiệp từ trường Y khoa Đại học Boston. Cả hai đều là những trí thức xuất chúng. Điều này đặt nền móng cho môi trường giáo dục đặc biệt mà William được lớn lên.

Ngay từ khi còn bé xíu, William đã sớm bộc lộ những dấu hiệu thiên tài. Chưa đầy 1 tuổi, cậu đã có thể phát âm trôi chảy từ “aluminium” - một từ khá dài và phức tạp với trẻ nhỏ. Đến 18 tháng tuổi, William đã biết đọc, và thậm chí còn thích thú xem báo và tạp chí, trong đó có tờ The New York Times.

Trí tuệ của William James Sidis khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.



Nhận thấy con trai có năng lực vượt trội so với các bạn đồng trang lứa, ông Boris và vợ quyết định cho con nghỉ học truyền thống để áp dụng phương pháp giáo dục mới do chính ông nghiên cứu. Dưới sự giám sát sát sao của cha, William không ngừng phát triển về ngôn ngữ và tư duy logic. Khi lên 2 tuổi, cậu đã học tiếng Latin và tiếng Hy Lạp, và đến năm 4 tuổi, cậu có thể sử dụng hai ngôn ngữ cổ điển này để tra cứu tài liệu. 6 tuổi, William bắt đầu làm quen với các môn chuyên sâu như ngôn ngữ học và giải phẫu học, đồng thời bộc lộ niềm say mê đặc biệt với logic học.

Một trong những dấu mốc đáng kinh ngạc đầu tiên của William là việc cậu thi đỗ vào trường Y của Đại học Harvard khi mới 7 tuổi. Tuy nhiên, do còn quá nhỏ, cậu đã bị từ chối nhập học. Điều này không khiến cậu nản chí, William tiếp tục học tập không ngừng và sớm sử dụng thành thạo 8 thứ tiếng, trong đó có tiếng Pháp, Nga, Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, và cả một ngôn ngữ do chính cậu tự sáng tạo.

Năm 11 tuổi, William chính thức trở thành sinh viên của Đại học Harvard. Trí tuệ phi thường của cậu khiến cả giảng viên lẫn sinh viên ngưỡng mộ. Cậu cũng dễ dàng vượt qua kỳ thi đầu vào đầy thử thách của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Đến năm 17 tuổi, William hoàn tất chương trình đại học tại Harvard và tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Nhà trường sau đó mời cậu ở lại giảng dạy các môn Hình học Euclide, Hình học phi Euclide và Lượng giác. Trong suốt hơn 4 năm giảng dạy, William không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn thực hiện nhiều nghiên cứu đóng góp giá trị cho học thuật.

Khi trưởng thành, William được đánh giá là sở hữu chỉ số IQ nằm trong khoảng 250–300. cao đến mức gần như không tưởng. Cậu có thể sử dụng tới 25 ngôn ngữ khác nhau. Với tài năng như vậy, ai cũng nghĩ rằng William sẽ có một tương lai rực rỡ. Nhưng bước ngoặt lớn xảy đến năm cậu 21 tuổi đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời.

Năm 21 tuổi, bi kịch tràn xuống với William James Sidis.

Bị cha kiểm soát gắt gao suốt thời thơ ấu và tuổi trưởng thành, William không có quyền tự quyết trong việc học hành hay hướng đi sự nghiệp. Tất cả đều do cha cậu sắp đặt. Điều này khiến William dần mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và phát sinh nhiều hành vi phản kháng. Không muốn theo học chương trình Tiến sĩ như mong muốn của cha, William chuyển sang học luật tại Trường Luật Harvard. Thế nhưng, khi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, cậu bị bắt giữ vì tham gia biểu tình. Cha mẹ cậu sau đó đã đưa William vào viện tâm thần với hy vọng "cải tạo tư tưởng" của con.

Mãi đến năm 23 tuổi, William mới thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Nhưng biến cố xảy ra khi 21 tuổi đã khiến "thần đồng" một thời dần đánh mất phương hướng sống. William không quay lại con đường học thuật mà lựa chọn sống ẩn dật, làm những công việc tay chân để kiếm sống qua ngày. Năm 46 tuổi, ông qua đời do xuất huyết não.

Câu chuyện của William James Sidis thường được nhắc tới như một bi kịch của tài năng bị uốn nắn sai cách. Dù sinh ra với tư chất hơn người, William lại không có cơ hội sống đúng với mong muốn và tự do của bản thân. Nhiều người cho rằng, chính sự kỳ vọng và kiểm soát quá mức từ cha mẹ là nguyên nhân khiến cậu gục ngã. Khi con cái bị bóp nghẹt tự do trong một khuôn mẫu cứng nhắc, hệ quả có thể không chỉ là sự phản kháng mà còn là sự đánh mất bản thân.

