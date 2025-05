Vụ hiệu trưởng trường mầm non nói giáo viên là "gái bao": Kết quả xử lý

Chiều 28/5, ông Ngô Sỹ Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết Đảng ủy xã đã công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quan Hóa về việc kỷ luật về mặt Đảng đối với bà Lê Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường mầm non Trung Sơn, theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online.

Theo đó, bà Huệ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì liên quan đến những sai phạm tại Trường mầm non Trung Sơn thời gian qua, gây bức xúc trong dư luận. Bà Huệ cũng là người từng bị tố có lời lẽ phản cảm khi gọi giáo viên là “gái bao”.

Kết quả kiểm tra của UBND huyện Quan Hóa tại Trường mầm non Trung Sơn về nội dung phản ánh việc bà Huệ gọi cấp dưới là “gái bao” cho thấy, ngày 26/21/2021, cán bộ xã Trung Sơn gọi điện cho bà Hà Thị Dừa (khi đó là Phó hiệu trưởng Trường mầm non Trung Sơn, phụ trách dinh dưỡng) thông báo có đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện đến kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại trường. Bà Dừa sau đó cử 3 giáo viên cùng đi ăn cơm với đoàn công tác.

Hôm sau 27/11/2021, bà Huệ (lúc này là Phó hiệu trưởng phụ trách Trường mầm non Trung Sơn) có trao đổi qua điện thoại với giáo viên là: “Hôm qua các cô đi ăn giao lưu với đoàn, các cô là gái bao à?”.

Sự việc nữ hiệu trưởng gọi giáo viên là "gái bao" khiến dư luận ngỡ ngàng.

Kết luận của UBND huyện Quan Hóa nêu rõ, phát ngôn của bà Huệ là thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo, quy định tại khoản 4, điều 6 quyết định 16/2008 của Bộ GD&ĐT quy định đạo đức nhà giáo; vi phạm khoản 2, điều 5 thông tư số 06, ngày 12-4-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.

Trước đó, trong nội dung giải trình về sự việc nói trên, bà Huệ phân trần thời điểm đó, bà đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường và chịu trách nhiệm điều hành chung nhưng đã không nhận được bất kỳ văn bản hướng dẫn hay thông báo nào về việc đoàn công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nữ hiệu trưởng giải thích thêm, thời điểm đó đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong trường có học sinh, giáo viên thuộc diện F2, F3. Bà không hay biết việc các giáo viên được điều động đi tiếp khách. Do bức xúc khi nghĩ đến nguy cơ nếu xảy ra chuyện không hay, bà sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên nên bà đã sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực khi trao đổi với giáo viên. Bà Huệ thừa nhận thiếu sót của mình trong tình huống này.

Hiện UBND huyện Quan Hóa đang tiếp tục xử lý vụ việc tại Trường mầm non Trung Sơn.

