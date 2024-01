Thâm như Selena Gomez: Liên thủ với minh tinh Oppenheimer dằn mặt "thánh soi" 2 drama Kylie - Timothée và ly hôn

Nghi vấn Selena Gomez “kể tội” Kylie Jenner trước mặt Taylor Swift tại Quả Cầu Vàng năm nay đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội suốt tuần qua. Tới ngày 13/1, Selena bất ngờ có động thái được cho là nhắm đến những khán giả đã săm soi nhiệt tình khẩu hình miệng của nữ ca sĩ ở lễ trao giải cách đây ít ngày.

Theo đó, giọng ca Wolves vừa đăng tải lên Instagram cá nhân hình ảnh cùng minh tinh Emily Blunt che miệng ở sự kiện AFI Awards 2023 kèm dòng chú thích: “Chúng tôi sẽ không nói gì đâu”. Đáng nói, nữ diễn viên đình đám của Oppenheimer cũng đối mặt với cơn sóng gió tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay sau khi bị săm soi khẩu hình miệng trong video ghi lại màn tương tác cùng ông xã John Krasinski trên thảm đỏ sự kiện. Từ đây, Pagesix nhận định Selena “song kiếm hợp bích” cùng đàn chị dằn mặt các “thánh soi” - những người đã khiến 2 ngôi sao dính vào ồn ào, tranh cãi mới đây.

Selena liên minh cùng Emily Blunt đáp trả “thánh soi” bằng hình ảnh được chụp tại lễ trao giải AFI Awards 2023 diễn ra vào hôm 12/1 (giờ Mỹ)

Selena - Emily xuất hiện nổi bật tại lễ trao giải AFI Awards 2023

Trước đó, đoạn clip ghi lại màn tương tác giữa Selena Gomez, Taylor Swift và Keleigh Teller ở Quả Cầu Vàng năm nay đã nhanh chóng được chia sẻ rần rần trên các diễn đàn. Dựa trên khẩu hình miệng, “thánh soi” cho rằng câu Selena nói là: “Em xin chụp ảnh với cậu ấy mà cô ta bảo không”. Taylor không giấu được vẻ kinh ngạc, còn Keleigh hỏi lại "Timothée hả?” rồi sau đó Selena gật đầu hưởng ứng. Qua đó, Selena được cho là muốn chụp hình với Timothée nhưng bị Kylie từ chối thẳng thừng.

Tới sáng 10/1 (giờ Việt Nam), Selena đích thân lên tiếng phủ nhận thông tin tám chuyện về cặp đôi Kylie - Timothée trước mặt cô bạn thân Taylor: “Không nha. Tôi chỉ nói với chị Taylor về 2 người bạn đã qua lại với nhau mà thôi. Cũng chẳng phải chuyện về bất kỳ ai khác đâu”. Ngoài ra, nguồn tin thân cận với Selena khẳng định nữ ca sĩ không gặp Kylie - Timothée ở Quả Cầu Vàng 2024, nên không thể có chuyện xin chụp ảnh với nam thần Call Me By Your Name tại sự kiện này. Sau đó 1 ngày, Timothée cũng bác bỏ thông tin Kylie ngăn cản anh chụp hình cùng bạn diễn 1 thời Selena.

Clip nghi Selena “kể tội” Kylie đã trở thành chủ đề nóng cách đây ít hôm

Selena phủ nhận thông tin đề cập tới cặp đôi Kylie - Timothée trong cuộc trò chuyện với Taylor

Trong khi đó, Emily Blunt bất ngờ dính tin đồn sắp ly dị tài tử John Krasinski sau khi đoạn video ghi lại màn tương tác giữa 2 nghệ sĩ tại thảm đỏ Quả Cầu Vàng trở nên viral trên mạng xã hội. Ở clip ngắn, John được cho là đã nói câu: “Tôi nóng lòng được ly hôn". Trước nghi vấn rạn nứt, đại diện cặp đôi lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ: “2 người họ không gặp vấn đề gì hết. Họ không hề nói đến chuyện ly hôn. 2 nghệ sĩ thấy rằng tin đồn thật hài hước và nhảm nhí”.

Emily Blunt dính nghi vấn rạn nứt với John Krasinski sau khi cùng tham dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Trong video, “thánh soi” cho rằng nam tài tử nhắc tới dự định ly hôn

Nguồn: Pagesix