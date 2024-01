Timothée Chalamet lên tiếng về mối thâm thù giữa tình tin đồn 1 thời Selena Gomez và “chính thất” Kylie Jenner

Tin đồn Selena Gomez bị Kylie Jenner từ chối phũ phàng khi xin chụp ảnh cùng Timothée Chalamet chính là 1 trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất tại Quả Cầu Vàng năm nay. Từ nghi vấn này, mối bất hòa giữa Selena Gomez - Kylie Jenner trong sự cố lông mày hồi đầu năm 2023 bỗng gây chú ý trở lại, khiến netizen dậy sóng suốt 2 ngày qua. Đến tối 9/1, Timothée Chalamet đã chính thức lên tiếng về ồn ào liên quan tới bạn gái Kylie Jenner và tình tin đồn 1 thời Selena Gomez.

Theo đó, phóng viên TMZ đã bắt gặp Timothée trên đường phố Los Angeles mới đây và tranh thủ gửi tới nam thần Call Me By Your Name câu hỏi: "Kylie và Selena có mâu thuẫn đúng không bạn? Có căng thẳng lắm không?". Trước câu hỏi bất ngờ từ phóng viên, Timothée thẳng thắn phản hồi: "Không hề nha. Mối quan hệ giữa 2 người họ vẫn bình thường". Tài tử sinh năm 1996 cũng phủ nhận tin đồn Selena xin chụp ảnh với anh nhưng bị "chính thất" Kylie ngăn cấm.

Timothée khẳng định Selena - Kylie không bất hòa như công chúng vẫn tưởng

Ngoài ra, phóng viên cũng đặt câu hỏi cho Timothée về mối quan hệ giữa nam diễn viên và Selena: "Mối quan hệ giữa bạn và Selena vẫn tốt đẹp chứ?". Nam thần Call Me By Your Name đáp lại không do dự: "Tất nhiên rồi". Được biết, Timothée - Selena từng hợp tác với nhau trong tác phẩm điện ảnh mang tên A Rainy Day in New York (Chuyện Ngày Mưa Ở New York) cách đây 5 năm.

Còn nhớ hồi năm 2020, tin đồn Timothée hẹn hò Selena bỗng rộ lên sau khi loạt ảnh tình tứ, thân mật của 2 ngôi sao trở nên viral trên mạng xã hội. Thế nhưng, trên thực tế loạt hình đều là những khoảnh khắc hậu trường của bộ phim A Rainy Day in New York. Sau đó, tin đồn hẹn hò cũng dần lắng xuống.

2 ngôi sao bất ngờ dính tin đồn hẹn hò vì... ảnh hậu trường phim

Trong những ngày qua, 3 cái tên Selena Gomez, Kylie Jenner và Timothée Chalamet liên tục trở thành tâm điểm bàn tán xuất phát từ đoạn video ghi lại 1 cuộc trò chuyện của Selena tại Quả Cầu Vàng 2024. Trong clip, Selena được cho đã nói câu: "Em xin chụp ảnh với cậu ấy mà cô ta bảo không". Taylor ngồi ngay cạnh không giấu được vẻ kinh ngạc. Trong khi đó, Keleigh hỏi lại: "Timothée hả?" và nhận được cái gật đầu đồng ý từ Selena. Từ đây, tin đồn Selena muốn chụp hình với Timothée nhưng bị Kylie từ chối đã xuất hiện rầm rộ.

Tới sáng 10/1 (giờ Việt Nam), Selena bất ngờ lên tiếng phủ nhận thông tin tám chuyện về cặp đôi Kylie - Timothée trước mặt cô bạn thân Taylor: "Không nha. Tôi chỉ nói với chị Taylor về 2 người bạn đã qua lại với nhau mà thôi. Cũng chẳng phải chuyện về bất kỳ ai khác đâu".

Clip nghi Selena "kể tội" Kylie đã trở thành chủ đề nóng, được thảo luận sôi nổi

Selena phủ nhận thông tin đề cập tới Kylie - Timothée trong cuộc trò chuyện với bạn thân Taylor

Trước đó, mối quan hệ giữa Selena - Kylie từng gây xôn xao hồi đầu năm ngoái. Khi ấy, Selena đăng video cho biết gặp sự cố và làm hỏng lông mày của mình. Chỉ vài giờ sau, Kylie đăng ảnh chụp màn hình FaceTime giữa cô và Hailey Bieber, kèm theo dòng trạng thái ẩn ý: "Đó thật sự là tai nạn ư?". Ngay lập tức, vợ Justin Bieber và Kylie dính nghi vấn hùa nhau "cà khịa" giọng ca Wolves.

Drama giữa Selena và Kylie - Hailey đã làm báo chí tốn nhiều giấy mực hồi đầu năm 2023

Nguồn: TMZ