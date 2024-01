Hot nhất Quả Cầu Vàng 2024: Kylie Jenner - Timothée Chalamet lần đầu công khai "phát cẩu lương" giữa lễ trao giải

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024 đang là sự kiện hot nhất hiện nay nhờ sự xuất hiện của những minh tinh, tài tử hàng đầu thế giới như Taylor Swift, Selena Gomez, Margot Robbie, Elle Fanning, Heidi Klum... Giữa cả "rừng" sao đình đám, đôi tình nhân Kylie Jenner và Timothée Chalamet vẫn chiếm spotlight với nụ hôn cực ngọt ngào trong buổi lễ trao giải.

Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai tình tứ cùng nhau dự 1 sự kiện lớn. Nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới và tài tử Call Me By Your Name nhìn nhau đắm đuối, trò chuyện vui vẻ rồi bất ngờ trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước vô số ánh nhìn. Khoảnh khắc cặp đôi "phát cẩu lương" nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được netizen khắp nơi chia sẻ rần rần.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet sánh đôi bên nhau dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng, thu hút mọi sự chú ý từ khán giả

Cặp đôi như chìm đắm vào thế giới riêng của mình, bất chấp chốn đông người

Tài tử Call Me By Your Name và bạn gái tỷ phú vui vẻ trò chuyện, trao nhau những cử chỉ tình tứ

Rồi bất ngờ Timothée Chalamet trao cho Kylie Jenner 1 nụ hôn ngọt ngào

Khoảnh khắc cặp đôi đình đám "phát cẩu lương" nhanh chóng gây bão mạng xã hội

Truyền thông đưa tin cặp đôi tỷ phú - tài tử hẹn hò từ đầu năm 2023. Thậm chí Kylie Jenner và Timothée Chalamet yêu nhau nghiêm túc đến độ đã ra mắt gia đình của đối phương. Tuy nhiên đến tháng 8/2023, có tin Kylie Jenner "đá" Timothée Chalamet lợi dụng danh tiếng.

Tuy nhiên rất nhanh chóng sau đó, cặp đôi lại được bắt gặp hôn nhau tình tứ trong concert của Taylor Swift. Kể từ đó đến nay, tài tử sinh năm 1995 và nữ tỷ phú kém 2 tuổi thường xuyên quấn quýt bên nhau. Chuyện tình của cặp đôi trai tài gái sắc nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Nguồn: Twitter