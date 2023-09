Kylie Jenner và Timothée Chalamet lần đầu công khai "khóa môi", tình cũ Travis Scott ở ngay gần liệu có chứng kiến?

Vào tháng 8 vừa qua, truyền thông đưa tin Kylie Jenner và Timothée Chalamet đã chia tay sau 7 tháng hẹn hò. Tuy nhiên bạn bè của cặp đôi cho biết chính Timothée Chalamet chủ động chia tay Kylie Jenner, thậm chí nghi ngờ rằng nam diễn viên lợi dụng chuyện tình cảm để quảng bá cho bộ phim mới. Thế nhưng đến ngày 4/9 (giờ Mỹ), cặp đôi bất ngờ được bắt gặp hẹn hò ở concert của Beyoncé. Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name xuất hiện ở khu VIP cùng Kendall Jenner, Lori Harvey, Justin Bieber - Hailey Baldwin, Adele, Zendaya, Kim Kardashian...

Trong suốt buổi concert, Kylie và Timothée hết thân mật, ôm hôn nhau tình tứ lại trò chuyện vô cùng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai tình tứ ở nơi đông người như vậy. Điều này khiến netizen cho rằng cặp đôi "gương vỡ lại lành", hoặc chưa từng chia tay. Đặc biệt, tình cũ của Kylie - rapper Travis Scott cũng có mặt tại concert. Tuy nhiên truyền thông Mỹ bỏ ngỏ khả năng Travis Scott ngồi ở khu vực VIP với Kylie Jenner.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet tình tứ không rời trong concert của Beyoncé

Cặp đôi xuất hiện tại khu VIP cùng nhiều sao khác như Adele, Zendaya, Kim Kardashian, Kendall Jenner...

2 ngôi sao hôn nhau nồng cháy, như chưa từng chia tay

Đây là lần đầu tiên họ công khai tình tứ nơi đông người

Tình cũ của Kylie - Travis Scott cũng xuất hiện tại concert

Vào tháng 1/2023, Kylie Jenner khiến công chúng ngỡ ngàng khi xác nhận chia tay với Travis Scott, duy trì mối quan hệ bạn bè để nuôi dạy 2 con chung. Công chúng vô cùng tò mò vì cặp đôi không hé lộ nguyên nhân "đường ai nấy đi". Sau đó Cosmopolitan đưa tin Kylie Jenner đã hẹn hò với Timothée Chalamet từ đầu năm, làm rộ lên nghi vấn Kylie "đá" bạn trai lâu năm để đến với chàng thơ Hollywood.

Đến tháng 4/2023, cặp đôi được bắt gặp cùng nhau tham dự lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella. Bạn bè cho biết tài tử Call Me By Your Name là chàng trai đầu tiên Kylie Jenner hẹn hò nghiêm túc sau khi chia tay Travis Scott. Kylie và Timothée cũng lộ hình ảnh dự tiệc nướng bên người thân trong gia đình, gồm Kendall Jenner và Pauline Chalamet - em gái của tài tử sinh năm 1995.

2 ngôi sao không lên tiếng về chuyện tình cảm

Cặp đôi được bắt gặp ra mắt gia đình 2 bên

