Kylie Jenner và Timothée Chalamet bị bắt gặp bên nhau lần đầu tiên

Sau nhiều đồn đoán trong suốt thời gian qua, ngôi sao "Kardashians" và nam diễn viên Call Me By Your Name lần đầu tiên được chụp ảnh cùng nhau. Những bức ảnh được ghi lại cho thấy cả hai đang tham gia một bữa tiệc nướng. Những nhân vật xuất hiện trong các bức ảnh được công bố có chị gái của Jenner, Kendall Jenner, và em gái của Chalamet, nữ diễn viên Pauline Chalamet.

(Ảnh: SplashNews)

Đây là lần đầu tiên nam diễn viên và ngôi sao Hulu thực sự được nhìn thấy dành thời gian bên nhau kể từ khi có tin đồn về mối tình lãng mạn giữa hai người. Trước đó, thông tin về mối quan hệ của cả hai chỉ được biết qua lời kể, chưa có bức ảnh chung nào trước đó của Kylie và Timothée được ghi lại.

(Ảnh: SplashNews)

Vào tháng Tư, có một tuyên bố từ nguồn tin thân cận với cặp đôi rằng mối quan hệ của cả hai là "không nghiêm túc", nhưng có vẻ như mọi thứ đã nóng lên trong tháng qua. Kylie và Timothée được cho biết đã dành "mỗi ngày cho nhau".

Cũng trong tháng 4, Kylie và Timothée đều có mặt tại lễ hội Coachella nhưng tránh bị bắt gặp cùng nhau.

"Kylie đã quyết định rằng cô ấy không muốn công khai mọi chuyện với Timothée vào cuối tuần vừa qua tại Coachella và thực sự chỉ muốn thư giãn và vui vẻ với bạn bè của mình" - một nguồn tin nói với Entertainment Tonight.

Kylie mới độc thân được vài tháng. Cô đã chia tay với Travis Scott - người mà Kylie đã hẹn hò từ năm 2017 và có chung hai đứa con Stormi (5 tuổi) và Aire (1 tuổi).

Trong khi đó, Timothée đã không còn quan hệ tình cảm với một phụ nữ nổi tiếng nào khác trong một thời gian dài. Lần hẹn hò công khai cuối cùng của nam diễn viên này là với Eiza González vào năm 2020.