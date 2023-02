2 cực đối lập drama "chân mày": Selena Gomez tăng 8 triệu fan, Hailey Bieber - Kylie Jenner trả giá vì đá đểu

Những ngày qua, ồn ào giữa Selena Gomez với đôi bạn thân Hailey Bieber - Kylie Jenner trở thành điểm nóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn cầu. Chuyện là cách đây vài ngày, Selena Gomez đăng video chia sẻ về sự cố và làm hỏng lông mày của mình. Chỉ vài giờ sau, Kylie Jenner đăng ảnh chụp màn hình FaceTime giữa cô và Hailey Bieber, kèm theo dòng trạng thái ẩn ý: "Đó thật sự là tai nạn hả?".

Người hâm mộ Selena Gomez cho rằng động thái của cả hai là đang "đá đểu" thần tượng mình dù sau đó Kylie đã thanh minh là không hề có ác ý. Đáng nói ngay cả Selena cũng đồng tình với Kylie Jenner và nói với fan rằng bản thân cô cũng không để tâm đến điều đó, song làn sóng phản đối vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và hậu quả để lại sau drama "đá đểu" giữa Selena Gomez và hội bạn Hailey Bieber thậm chí còn nặng nề hơn người trong cuộc tưởng.

Selena Gomez cho biết mình làm hỏng lông mày trong buổi livestream

Chỉ vài tiếng sau, Kylie Jenner đăng tải story ẩn ý cùng Hailey Bieber, từ đây dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt giữa fan 2 bên

Theo dữ liệu từ Social Blade - website theo dõi, thống kê và phân tích các trang MXH, kể từ sau drama "chân mày", Kylie đã mất hơn 450 nghìn người theo dõi trên Instagram. Chịu chung số phận, Hailey Bieber cũng hụt hơn 300 nghìn người theo dõi.

Trong khi đó, Selena Gomez lại cho thấy sức mạnh và tầm ảnh hưởng khi được tăng tận 1 triệu follow/9 tiếng kể từ ồn ào. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã tăng thêm tận 8 triệu người theo dõi trên Instagram sau lùm xùm với đôi bạn thân Kylie Jenner và Hailey Bieber. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên ngang nhiên trở thành nữ nghệ sĩ có nhiều người follow nhất trên Instagram ở thời điểm hiện tại với 388 triệu người theo dõi.

Selena Gomez tăng 8 triệu người theo dõi, vượt xa Kylie Jenner và trở thành "nữ hoàng Instagram sau drama

Kylie Jenner từ 380 triệu người theo dõi nay đã mất 1 triệu fan vì ồn ào

Hailey Bieber hiện tại đang có hơn 50 triệu người theo dõi

Đây không phải là lần đầu tiên Hailey Bieber vướng ồn ào với tình cũ của chồng. Vào tháng 1/2023, sau khi Selena Gomez ảnh bikini khoe hình thể hiện tại, Hailey đã đăng tải một đoạn video cùng Kendall Jenner - chị gái Kylie Jenner và có phát ngôn gây tranh cãi: "I'm not saying she deserved it, but God's timing is always right" (Tôi không muốn nói kiểu đáng đời cô ta hay gì, nhưng thời gian đã nói lên tất cả).

Không lâu sau đó, Hailey Bieber đã phải xóa video này đi do fan cho rằng chia sẻ của hội bạn thân là đang ẩn ý miệt thị ngoại hình Selena Gomez. Dù bà xã Justin Bieber lên tiếng đính chính rằng mục đích video chỉ là để vui vẻ, không nhằm đả kích bất kỳ ai nhưng cư dân mạng vẫn không tin vào lý lẽ này.

Hailey và Selena từng chụp ảnh thân thiết nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng bà xã Justin Bieber "bằng mặt không bằng lòng" với tình cũ của chồng.

Nguồn: The Tab