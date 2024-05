Kim Ji Won “cảm thấy hơi thất vọng và tiếc nuối” khi Nữ hoàng nước mắt kết thúc

Bộ phim cuối tuần Queen of Tears của tvN đã kết thúc vào tối 28/4 vừa qua sau khi phát sóng tập cuối cùng. Với tập cuối, Queen of Tears đã ghi nhận rating 24,9% và trở thành bộ phim có rating cao nhất trong lịch sử của đài tvN, vượt qua bộ phim kinh điển Hạ cánh nơi anh.

Sau khi bộ phim kết thúc, nữ diễn viên Kim Ji Won, người thể hiện hoàn hảo vai nữ chính Hong Hae In, cũng đã bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc chân thành của mình thông qua cuộc phỏng vấn do công ty quản lý HighZium Studio của cô phát hành.

Thất vọng và tiếc nuối...

Nói về cảm xúc của mình sau khi Queen of Tears kết thúc, Kim Ji Won cho biết: "Tôi đã quay bộ phim này trong một thời gian dài, trải qua bốn mùa, vì vậy tôi rất hồi hộp và phấn khích khi nó được phát sóng. Nhận ra rằng nó đã kết thúc rồi, tôi cảm thấy hơi thất vọng và tiếc nuối".

"Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã yêu thích bộ phim, thể hiện sự quan tâm đến câu chuyện và yêu thích nó" - Kim Ji Won nói tiếp - "Sức khỏe là điều quan trọng nhất. Tôi mong mọi người sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Hãy yêu thương người mình yêu hết lòng và không hối tiếc. Tôi sẽ chào các bạn một lần nữa trong một dự án khác. Cảm ơn!".

(Ảnh: tvN)

Khi được hỏi về cảm xúc của bản thân khi bộ phim Queen of Tears nhận được nhiều tình cảm yêu mến, Kim Ji Won nói cảm giác của cô giống như đang đi tàu lượn siêu tốc. Cô cho biết: "Tôi đắm mình trong những bình luận của người xem và cảm nhận mọi khoảnh khắc từ góc nhìn của họ. Nó thật hấp dẫn. Tôi thấy thật thú vị khi nhận được nhiều tin nhắn "đe dọa" như "Xin hãy cho tôi biết đây là kết thúc vui hay buồn", "Bạn đang làm gì vậy? Tại sao bạn không tìm cách lấy lại Queen?"...

"Tôi đã cố gắng thể hiện từng cảm xúc một cách rõ ràng" - Kim Ji Won nói về nỗ lực thể hiện một nhân vật có nhiều cảm xúc như Hong Hae In - "Vì một số cảm xúc thay đổi quá nhanh nên tôi đã nghĩ đến việc làm thế nào để thực hiện nó một cách suôn sẻ. Tôi đã chuẩn bị cho Hong Hae In với hy vọng rằng tấm lòng của cô ấy có thể được truyền tải trọn vẹn đến người xem".

Đã khóc rất nhiều...

Trong những chia sẻ của mình khi nhìn lại hành trình với Queen of Tears, Kim Ji Won đã chọn phần đầu của tập 11 là cảnh đáng nhớ nhất đối với mình. Cô thú nhận: "Tôi đã khóc rất nhiều khi xem tập này. Quay cảnh người nhà biết tin Hae In bị bệnh, các diễn viên tiền bối không xuất hiện trên màn ảnh nhưng đằng sau máy quay đều trông rất buồn bã. Đó là lý do tại sao tôi có thể đắm mình vào khung cảnh đó. Cảm ơn mọi người, tôi thực sự đã khóc rất nhiều".

Đề cập đến những cảnh quay ở Đức, nữ diễn viên giải thích: "Tôi đã quay nhiều cảnh với những cảm xúc khác nhau ở đó, từ những buổi hẹn hò ngọt ngào của một cặp đôi mới cưới cho đến khoảnh khắc Hae In nhìn thấy tờ giấy ly hôn do Hyun Woo viết và những cảnh đầy cảm xúc phía trước nhà thờ. Sau khi quay tất cả những kỷ niệm vui buồn của Hae In, tôi càng hiểu nhân vật hơn".

"Không dễ để hoàn thành nhiều cung bậc cảm xúc trong một thời gian ngắn nhưng tất cả chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành nó".

Kim Ji Won chia sẻ tiếp sau đó: "Tôi nghĩ Hong Hae In sẽ ở lại trong trái tim tôi như một 'cỏ bốn lá'. Cô ấy vượt qua những hoàn cảnh khó khăn và mang lại sức mạnh và hy vọng".

"Hong Hae In là một người tình cảm nhưng cô ấy không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình. Khi câu chuyện tiến triển, cô ấy cố gắng thể hiện mình tốt hơn. Tôi hy vọng những phần đó sẽ đến được với người xem để họ có thể nhớ đến Hae In như một người bạn có trái tim ấm áp".

Trong phần cuối chia sẻ, Kim Ji Won nói lời chia tay cuối cùng với nhân vật Hong Hae In: "Bạn đã làm rất tốt! Tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất kể từ bây giờ. Nhờ có bạn, tôi đã học được cách mỉm cười và đứng lên trở lại trong những hoàn cảnh khó khăn. Tạm biệt!".