Selena Gomez đích thân làm rõ thông tin “kể tội” Kylie Jenner ngay trước mặt Taylor Swift ở Quả Cầu Vàng

Nghi vấn Selena Gomez nhắc tới Kylie Jenner - Timothée Chalamet khi tám chuyện cùng Taylor Swift ở Quả Cầu Vàng 2024 đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Tới sáng 10/1 (theo giờ Việt Nam), Selena chính thức lên tiếng về ồn ào mới đây.

Theo đó, giọng ca Wolves phủ nhận thông tin bàn tán về cặp đôi Kylie - Timothée trước mặt cô bạn thân Taylor: "Không nha. Tôi chỉ nói với chị Taylor về 2 người bạn đã qua lại với nhau mà thôi. Cũng chẳng phải chuyện về bất kỳ ai khác đâu".

Selena chính thức phủ nhận nghi vấn nhắc tới cặp đôi Kylie - Timothée trước mặt Taylor

Trước đó, đoạn clip ghi lại màn tương tác giữa Selena Gomez, Taylor Swift và Keleigh Teller ở Quả Cầu Vàng năm nay đã nhanh chóng được chia sẻ rần rần trên các diễn đàn. Dựa trên khẩu hình miệng, "thánh soi" cho rằng câu Selena nói là: "Em xin chụp ảnh với cậu ấy mà cô ta bảo không". Taylor không giấu được vẻ kinh ngạc, còn Keleigh hỏi lại: "Timothée hả?" rồi sau đó Selena gật đầu hưởng ứng. Qua đó, Selena được cho là muốn chụp hình với Timothée nhưng bị "chính thất" Kylie từ chối hộ.

Ngay sau đó, nguồn tin thân cận với Selena khẳng định nữ ca sĩ không hề nhắc tới Kylie - Timothée trước mặt Taylor và Keleigh Teller. Nguồn tin cho biết thêm giọng ca sinh năm 1992 thậm chí còn không gặp Kylie - Timothée ở Quả Cầu Vàng 2024, nên không thể có chuyện xin chụp ảnh với nam thần Call Me By Your Name tại sự kiện này.

Video nghi Selena "tám" về Kylie - Timothée với Taylor và Keleigh đã gây xôn xao mạng xã hội

Cũng từ nghi vấn Selena bị Kylie phũ, mối quan hệ bất hòa giữa 2 mỹ nhân đình đám bỗng gây chú ý trở lại. Hồi đầu năm 2023, Kylie bị tố vào hùa với Hailey Baldwin để chế giễu Selena. Khi ấy, Selena đăng video cho biết gặp sự cố và làm hỏng lông mày của mình. Chỉ vài giờ sau, Kylie đăng ảnh chụp màn hình FaceTime giữa cô và Hailey Bieber, kèm theo dòng trạng thái ẩn ý: "Đó thật sự là tai nạn ư?".

Tin đồn Selena bị Kylie - Hailey "cà khịa" đã khiến netizen dậy sóng hồi năm ngoái

Nguồn: Pagesix