Màn thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng của Selena Gomez sau drama với Kylie Jenner - Timothée Chalamet

Selena Gomez là "bà hoàng Instagram" đích thực, khi cô chính là người phụ nữ được theo dõi nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên đôi khi nữ diễn viên kiêm ca sĩ lại tỏ ra chán ghét mạng xã hội này và tự "drama hoá" với những tuyên bố thay đổi chóng mặt.

Chuyện là sau khi vướng drama với Kylie Jenner - Timothée Chalamet tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng, Selena tuyên bố "nghỉ chơi" mạng xã hội 1 thời gian dài để tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Song lời nói của Selena lại không đi đôi với việc làm. Chỉ 1 ngày sau tuyên bố tạm dừng sử dụng mạng xã hội, mỹ nhân sinh năm 1992 đã quay trở lại. Lần này, cô đăng tải lại video nấu ăn cùng siêu đầu bếp Gordon Ramsay. Có thể thấy Selena Gomez vẫn sử dụng mạng xã hội như chưa từng tuyên bố "nghỉ chơi".

Vừa tuyên bố "nghỉ chơi" mạng xã hội được 1 ngày....

... Selena Gomez liền đã quay trở lại

Màn "lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng" của bạn thân Taylor Swift nhận về nhiều lời chê cười, mỉa mai. Nhiều người cười chê cô "đao to búa lớn" nhưng thực sự lại không thể bỏ mạng xã hội. Song cũng có ý kiến bênh vực Selena Gomez chỉ đăng bài mang tính chất công việc.

Đây không phải lần đầu tiên mỹ nhân sinh năm 1992 tuyên bố ngừng sử dụng mạng xã hội. Vào năm 2018, Selena không lên mạng xã hội sau khi chia tay Justin Bieber vì "Trái tim tôi lúc đó vừa tan vỡ, tôi cảm thấy không cần phải xem mọi người đang làm gì". Đến năm 2019, Selena thông báo đã xóa ứng dụng khỏi điện thoại bởi những bình luận tiêu cực khiến cô trầm cảm. Đến năm 2023, bạn thân Taylor Swift lại tuyên bố cô đã quá già để sử dụng mạng xã hội. Thế nhưng sau mỗi lần như vậy, Selena Gomez lại trở về với MXH như chưa hề có cuộc chia ly. Giờ đây, khán giả đã phát ngán với những tuyên bố tương tự của nữ ca sĩ.

Selena Gomez là người phụ nữ được theo dõi nhiều nhất trên Instagram nhưng cô nhiều lần tuyên bố dừng sử dụng ứng dụng này

Nguồn cơn của việc Selena Gomez định bỏ MXH là do drama gần đây. Cô trở thành tâm điểm tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng vì drama với đôi tình nhân Kylie Jenner và Timothée Chalamet. Dựa trên khẩu hình miệng, fan đoán được câu Selena nói với Taylor Swift và Keleigh Teller là: "Em xin chụp ảnh với anh ấy mà cô ta bảo không". Taylor Swift không giấu được vẻ kinh ngạc, còn Keleigh Teller hỏi lại: "Timothée hả?" rồi sau đó Selena gật đầu. Qua đó có thể thấy rằng Selena Gomez được cho là muốn chụp ảnh với Timothée Chalamet nhưng bị "chính thất" Kylie Jenner từ chối hộ. Hết lễ trao giải, Selena còn đăng ảnh hôn bạn trai Benny Blanco với chú thích "Tôi thắng" như muốn so kè với nụ hôn của Kylie - Timothée tại buổi lễ.

Tuy nhiên sau đó nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận nhắc tới Kylie Jenner - Timothée Chalamet trước mặt Taylor Swift và Keleigh Teller. Đồng thời nguồn tin thân cận cho biết Selena Gomez không hề gặp Kylie - Timothée ở Quả Cầu Vàng 2024, nên không thể có chuyện cô xin chụp ảnh với nam thần Call Me By Your Name tại sự kiện này. Phía Timothée Chalamet cũng có động thái phủ nhận tương tự.

Drama Selena Gomez xin chụp ảnh với Timothée Chalamet...

... nhưng bị "chính thất" Kylie Jenner từ chối khiến dân mạng xôn xao bàn tán

Nguồn: People