Tham gia ngay Fandom Yêu Nước, được "gói mang về": Toàn những item đang được săn đón, làm sao để có?

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Kênh14 chính thức giới thiệu dự án đặc biệt “Fandom Yêu Nước”. Ngay từ khi ra mắt, dự án đã nhanh chóng thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia với loạt hoạt động sôi nổi: Check-in nhận quà, trải nghiệm tại Booth Fandom Yêu Nước và cùng nhau lan tỏa tinh thần tự hào.

Trở thành một thành viên của Fandom Yêu Nước, bạn sẽ có cơ hội sở hữu Bộ sưu tập (BST) Yêu Nước - những item năng động, “bắt trend” nhưng cũng mang dấu ấn cá nhân.

BST Yêu Nước gồm có 3 vật phẩm được thiết kế mang sắc đỏ chủ đạo và dòng chữ Yêu Nước nổi bật, nhìn là nhớ ngay, gồm: Áo thun, túi tote, khăn bandana.

Các item trong Bộ sưu tập Yêu Nước.

BST đặc biệt này đã được Fandom Yêu Nước ra mắt tại nhiều sự kiện lớn, hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, như: Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ Quốc Trong Tim (ngày 10/8); Các Trạm Yêu Nước dọc tuyến đường diễu binh (từ ngày 27/8 đến 2/9); Festival Tọa Độ Tự Hào tại công viên Thống Nhất (từ ngày 30/8 đến 2/9).

Bật mí với bạn là toàn bộ các sản phẩm trong BST Yêu Nước KHÔNG BÁN ra thị trường, chỉ dành tặng riêng cho những ai tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Fandom Yêu Nước.

Lưu ngay những cách để sở hữu BST đặc biệt này:

Đầu tiên, bạn cần tham gia các hoạt động trên microsite Fandom Yêu Nước, cụ thể là hoạt động chào cờ online mỗi ngày. Mỗi người dùng có thể tham gia 1 lần trong ngày. Sau mỗi lần chào cờ online thành công, người dùng nhận được 1 lượt quay đổi quà.

Microsite Fandom Yêu Nước

Chào Cờ Online.

Chỉ cần một chiếc điện thoại, laptop hay tablet, bạn đã có thể tham gia hoạt động chào cờ online này rồi. Hãy cùng xem ngay cách thức chi tiết Chào cờ online tại đây nhé!

Thứ 2, bạn có thể tương tác trực tiếp với các thông tin và cập nhật đầy ý nghĩa trên microsite Fandom Yêu Nước, bao gồm: Theo dõi các nghệ sĩ tại Khối Nghệ sĩ, 1 lượt theo dõi bằng 50 sao; Tương tác (thả tim) các nội dung, hình ảnh của Khối Diễu binh, Khối Nghệ sĩ, Khối Sáng tạo và Truyền thông, 1 lượt tương tác bằng 10 sao.

Cứ thu thập đủ 200 sao bạn sẽ đổi được 1 lượt quay đổi quà. Trong trường hợp không quay ra quà tặng, bạn sẽ nhận được một thông điệp được thiết kế sáng tạo chia sẻ trên mạng xã hội, lan tỏa chiến dịch.

Các thành viên Fandom Yêu nước sẽ có cơ hội quay thưởng khi tham gia tương tác trên microsite.

Sau khi có kết quả nhận quà, người tham gia sẽ được cung cấp mã QR code để thực hiện đổi quà tại các địa điểm tổ chức Trạm Yêu Nước diễn ra từ ngày 30/8 - 2/9/2025 (Danh sách địa điểm sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất).

Hãy cùng tham gia để trải nghiệm nghi thức chào cờ online đầy ý nghĩa, lan tỏa tinh thần yêu nước mỗi ngày, và khám phá những phần quà vừa thú vị vừa thiết thực đang chờ bạn.

Hoạt động diễn ra cho đến khi kết thúc sự kiện - đừng bỏ lỡ!

