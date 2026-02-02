Thảm đỏ Grammy xuất hiện váy khoe thân phản cảm, nản nhất là cách che vòng 1 quá lố lăng

Là một trong những sự kiện được trông đợi nhất hành tinh, Grammy từ lâu không chỉ là sân chơi của âm nhạc mà còn là “điểm nóng” thời trang khi quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng. Và năm nay cũng không ngoại lệ, khi thảm đỏ Grammy nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh những bộ cánh ấn tượng và mang đậm dấu ấn cá nhân, thảm đỏ cũng không thiếu những lựa chọn trang phục gây tranh cãi với phong cách độc dị, hở bạo. Danh hiệu gây sốc nhất thảm đỏ Grammy 2026 chắc khó ai vượt qua Chappell Roan khi nữ ca sĩ khiến công chúng đứng hình với bộ cánh táo bạo, mặc như không mặc. Với bộ cánh không giống ai này, cô cũng lọt top sao mặc xấu tại sự kiện danh giá năm nay.

Bộ cánh gây sốc của Chappell Roan trên thảm đỏ Grammy 2026. (Ảnh: Instagram)

Chappell Roan tiếp tục khẳng định phong cách táo bạo và dị biệt với chiếc váy xuyên thấu mỏng tang đến từ nhà mốt Mugler, hở toàn bộ vòng 1 và loạt hình xăm sau lưng. Thân váy xuyên thấu gần như tuyệt đối với gam màu đỏ burgundy chủ đạo, và phần thân trên không khác gì khỏa thân khi chỉ có một chút vải được kéo lên bằng 2 chiếc khuyên giả trước ngực. Thiết kế này được đánh giá xử lý kém tinh tế, phô bày cơ thể một cách trực diện hơn là một tuyên ngôn thời trang có chiều sâu. Thay vì tạo hiệu ứng gợi cảm mang tính nghệ thuật, bộ váy lại khiến người xem cảm thấy phản cảm nhiều hơn. Trên một thảm đỏ vốn là nơi tôn vinh sự sáng tạo và đẳng cấp, lựa chọn này của Chappell Roan bị đánh giá là cố tình gây sốc, lố lăng nhiều hơn là thẩm mỹ thời trang.

Chappell Roan bán nude trên thảm đỏ Grammy 2026, phô diễn vóc dáng cùng loạt hình xăm sau lưng nhưng tổng thể không được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ. (Nguồn: Instagram)

Chappell Roan từ lâu đã được nhắc đến như một trong những gương mặt theo đuổi phong cách dị biệt và táo bạo nhất của thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay. Cô không ngại biến mỗi lần xuất hiện trước công chúng thành màn tấn công thị giác, chú trọng đẩy yếu tố gây sốc đến mức tối đa. Những lựa chọn trang phục của ngôi sao GenZ thường mang tinh thần nổi loạn, phô trương cơ thể một cách trực diện và sẵn sàng thách thức mọi chuẩn mực quen thuộc. Tuy nhiên, chính sự cực đoan này cũng khiến phong cách của nữ ca sĩ trở thành đề tài tranh cãi.