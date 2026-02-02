BST váy đang làm toàn thể con gái xao xuyến: Mọi thứ đẹp như tiên giáng trần, nằm mơ cũng mong được mặc 1 lần

Giữa muôn vàn những bộ sưu tập thời trang được ra mắt mỗi năm, mang đến đủ hình thái và cảm xúc, những thiết kế thuần khiết như váy cưới thường chạm đến cảm nhận thuần khiết của số đông. Mới đây, một bộ sưu tập từ Trung Quốc đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Việt Nam. Xi Palette Spring/Summer 2026 Collection với những thiết kế lộng lẫy, mơ màng như bước ra từ truyện cổ tích đã khiến không ít người phải trầm trồ. Mỗi bài đăng về bộ sưu tập này đều nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác, kèm theo vô số bình luận thán phục từ cư dân mạng.

Bộ sưu tập gây sốt bởi hiệu ứng "thần tiên" của thương hiệu Xi Palette (Nguồn Weibo).



Xi Palette là thương hiệu thời trang cao cấp thuộc quyền sở hữu của nhà thiết kế Wang Feng - người đứng sau WANG FENG Couture, một trong những tên tuổi có ảnh hưởng đối với làng thời trang Trung Quốc. Được biết đến là nhà thiết kế váy dạ hội và váy cưới với phong cách xa hoa, quý phái nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, Wang Feng đã xây dựng danh tiếng vững chắc nhờ cam kết sử dụng chất liệu cao cấp từ Pháp và Ý, kết hợp với tay nghề thủ công truyền thống.

Bộ sưu tập Spring/Summer 2026 ra mắt cuối 2025 gây ấn tượng mạnh nhờ bảng màu pastel đặc trưng với những tông xanh bạc hà, vàng chanh nhạt, hồng tím lavender, và bạc ánh kim lấp lánh. Mỗi chiếc váy được chế tác tỉ mỉ với những lớp voan organza mỏng manh, lụa shimmering phản chiếu ánh sáng lung linh, và những chi tiết thêu hoa 3D tinh xảo.

Ảnh Weibo

Ảnh Wang Feng

Ảnh Wang Feng

Ảnh Wang Feng

Từ những chiếc váy dạ hội với váy xòe bồng bềnh nhiều tầng tựa như đám mây, đến những thiết kế ôm sát khoe đường cong, mỗi tác phẩm đều toát lên vẻ mơ màng, thanh thoát. Các chi tiết độc đáo như phần cổ tim sâu kết hợp với tay áo phồng voan, những chiếc váy với phần thân sequin lấp lánh gradient chuyển màu, hay những bộ váy cưới đuôi cá với lớp vải tulle phủ hoa thêu 3D tạo cảm giác như đang lướt qua dải ngân hà.

Tại Trung Quốc, sau khi bộ sưu tập Xi Palette S/S 2026 trình làng, đã sớm được các sao nữ lựa chọn cho các sự kiện quan trọng cuối năm như Trần Đô Linh, Lý Lan Địch ở lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng 2025... Trần Nghiên Hy, Tống Tổ Nhi, Thẩm Nguyệt cũng đều từng xuất hiện trong những thiết kế từ Xi Palette.

Ảnh X

Trong khi nhiều sàn diễn hiện đại chạy theo sự phá cách và cảm giác lạnh lùng, đôi khi tạo khoảng cách với số đông, Xi Palette lại chọn đi theo hướng ngược lại. Thương hiệu tôn vinh tối đa vẻ đẹp nữ tính, họ không chỉ tạo ra những chiếc váy, mà còn hiện thực hóa những giấc mơ mà mỗi cô gái đều từng ấp ủ, được một lần trong đời trở thành công chúa trong ngày trọng đại.

Giữa một thế giới thời trang ngày càng tối giản và khó hiểu, những thiết kế như vậy nhắc chúng ta rằng vẻ đẹp thuần khiết và lãng mạn vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng.

Ảnh Weibo

Trên MXH Việt Nam, netizen Việt có phản ứng khá nhiệt tình với bộ sưu tập này. Cư dân mạng nhận xét đây chính xác là những nàng công chúa trong tưởng tượng thuần khiết nhất của tuổi thơ mà họ từng hình dung.

"Ảo tới mức bữa xem toptop tưởng AI không á", "Wow hồi bé hay mơ thấy các chị tiên trong giao diện này", "Đây mới là thứ mà tôi cần khi xem show thời trang nè", "Bạch nguyệt quang bước từ trong truyện ra"...



