TH true FOOD: Trao trọn tâm ý qua hộp quà Tết đượm hương vị tình thân

Gửi trọn tâm ý qua những bữa ăn ngày Tết

Năm nào cũng vậy, cứ đến độ gần Tết là chị Mai (35 tuổi, Hà Nội) lại dành nhiều tâm tư cho những món quà gửi tặng bạn bè, người thân. Với chị, quà Tết không đơn thuần là món đồ trao tay, mà là cách chị gói ghém sự quan tâm chân thành sau một năm dài bận rộn. Thay vì chọn những món quà hình thức theo lối mòn, năm nay, chị tìm đến giá trị thiết thực và ấm áp hơn.

"Mình hiểu cái cảm giác vừa muốn mâm cơm Tết thật vẹn tròn, vừa lo cảnh phải tất bật trong bếp cả ngày. Vì thế, năm nay mình chọn quà Tết là những món ăn ngon được chuẩn bị sẵn từ thương hiệu uy tín. Mình tin rằng đây là món quà tâm ý nhất, giúp người nhận vẫn có bữa cơm đủ đầy mà vẫn thảnh thơi để sum vầy bên gia đình", chị Mai cho biết.

Quả thực, một món quà Tết thể hiện tâm ý không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn ở sự thấu hiểu nỗi lo toan của người nhận. Với thực đơn đa dạng, từ các món kho đậm đà, món nem chiên giòn rụm đến kim chi hấp dẫn, bộ sản phẩm "Bếp Việt - Người nội trợ tử tế" của TH true FOOD chính là món quà ý nghĩa, tiện lợi cho dịp Tết năm nay.

Thay vì những giỏ quà khuôn mẫu, chị Mai có thể tự tay lựa chọn và kết hợp các món ăn để tạo nên những hộp quà sao cho phù hợp nhất với khẩu vị của từng gia đình. Đó không chỉ là sự tiện lợi, mà còn là cách trao gửi lời chúc cho một mùa Tết nhàn tênh, để ai cũng có thể thong thả tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy.

Bên cạnh các món thịt cá đậm đà, bạn có thể tự tay lựa chọn và kết hợp thêm khay nem/chả giò và kim chi cải thảo cắt lát để thành set quà tặng Tết. Sự kết hợp này mang đến một thực đơn đủ đầy, trọn vị và tươm tất mà không tốn nhiều thời gian ở trong bếp.

Trao vị tình thân để Tết thêm thảnh thơi

Giá trị của một món quà Tết không chỉ dừng lại ở hương vị, mà còn nằm ở sự an tâm tuyệt đối mà người tặng muốn gửi gắm đến người nhận. Giữa những băn khoăn về thực phẩm trôi nổi, các sản phẩm từ TH true FOOD trở thành món quà tặng tinh tế khi mọi nguyên liệu đều được tuyển chọn khắt khe từ nguồn thực phẩm sạch, tươi ngon và minh bạch về nguồn gốc.

Sự tận tâm ấy còn được bảo chứng bởi công nghệ chế biến hiện đại - "vũ khí bí mật" giúp khóa trọn dưỡng chất và hương vị tự nhiên của món ăn. Nhờ vậy, từng món ngon khi đến tay người nhận vẫn giữ được độ tươi mới, thơm lành mà chẳng cần đến chất bảo quản.

Tết vốn là dịp để nghỉ ngơi và tái tạo, nhưng thực tế, phần lớn thời gian của người phụ nữ vẫn thường bị "gói gọn" nơi gian bếp với những món ăn cầu kỳ, lễ nghi. Lựa chọn bộ sản phẩm từ TH true FOOD làm quà tặng chính là cách bạn san sẻ những tất bật ấy một cách thiết thực nhất. Đây không chỉ là món quà về vật chất, mà là sự thấu hiểu và trân trọng dành cho những người thầm lặng giữ lửa gia đình, giúp họ gác lại lo toan để thực sự tận hưởng một kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Chỉ mất vài phút hâm nóng món kho hay chiên giòn nem, mâm cơm nóng hổi, thơm ngon đã sẵn sàng để cả nhà quây quần thưởng thức. Món ăn giữ trọn vị thơm ngon, dinh dưỡng chuẩn "nhà làm".

Giữa muôn vàn lựa chọn quà Tết, bộ sản phẩm "Bếp Việt - Người nội trợ tử tế" từ TH true FOOD là một lựa chọn tinh tế với những món ăn tiện lợi, hương vị tự nhiên và dinh dưỡng như nhà làm. Hãy ghé thăm hệ thống TH true mart để tự tay chuẩn bị các sét quà đặc biệt, gửi gắm sự quan tâm chân thành và mang đến những bữa cơm Tết tròn vị dành cho gia đình, người thân.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Ứng Dụng Công Nghệ Cao TH

Địa chỉ: số 227, Phố Hai Bà Trưng, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên.